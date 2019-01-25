5 самых крупных продаж из РПЛ за рубеж

«Зенит» всерьёз настроен навариться на продаже Паредеса в «ПСЖ». Не спешите воспевать Рибалту: у французов большой траур из-за того, что «Барса» перехватила де Йонга — по этой причине они готовы уволить спортивного директора Антеро Энрике. Отсюда такое рвение в ситуации с аргентинцем из РПЛ — не могут же они остаться без усиления проблемной зоны. Особенно в свете ухода Рабьо.

Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

На фоне этого трансфера вспоминаем самые выгодные сделки российских команд по продаже игроков в зарубежные клубы. Их немного.

5. Жо (ЦСКА — «Манчестер Сити»)

Жо Фото : Alex Livesey/Getty Images

Сумма трансфера: 24 млн евро

Сезон: 2008/09

Возраст: 21

Такую результативность в России показывали единицы. Жо едва не выиграл гонку бомбардиров за один круг, забив 14 мячей. Остаток сезона пошёл в топку из-за травмы, но победитель той гонки Павлюченко был где-то рядышком с 18 голами. Годом позже голов поубавилось (13 за сезон), но Жо всё равно начали вызывать в сборную Бразилии. Свой третий сезон в ЦСКА он не закончил. «Ман Сити» выкупил его уже летом, и тот переход стал для англичан рекордно дорогим. Вот времена были.

Иньеста, Торрес и Жо. Кто играет в футбол в Японии Экс-игрок «Барсы» уже отметился огненным голом.

Эсекьель Гарай Фото: David Aliaga/NurPhoto via Getty Images

Сумма трансфера: 24 млн евро

Сезон: 2016/17

Возраст: 29

На цифрах сделка по Гараю выглядит идеально: пришёл за 6 млн, ушёл за 24. Не торопитесь: те 6 — лишь то, о чём отчиталась «Бенфика», которой принадлежала только часть прав на защитника. Ещё часть — «Реалу». И всё равно сумма его перехода в «Валенсию» удивительно высока. Да, аргентинец призывался в сборную и был одним из лучших защитников РПЛ. Но, во-первых, ему было уже под тридцать, а во-вторых, он всеми силами рвался уехать из России из-за недовольной жены. Так что «Зениту» +1. Вернее, +24.

Александр Головин Фото: David Aliaga/MB Media/Getty Images

Сумма трансфера: 30 млн евро

Сезон: 2017/18

Возраст: 22 года

К моменту ухода Головина успели отправить в «Арсенал», «Челси» и «Юве». В итоге возник вариант с куда более скромным «Монако», и это первый случай в истории, когда за юного россиянина платит огромные деньги иностранный клуб. Увидев результаты «Монако», кто-то начнёт ворчать, что они промахнулись. А зря — Головин играет продуктивно. Да, эффективности от его игры пока немного, но это временный этап. В «Монако» снова идёт опытный тренер и усиливается состав: скорее переобувайтесь, если громили Сашу за последние неудачи.

Анри отстранил игроков, затем был отстранён сам. Это должно было случиться «Монако» идёт на 19-месте и вылетел из Кубка.

Виллиан Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

Сумма трансфера: 35,5 млн евро

Сезон: 2013/14

Возраст: 25 лет

Тут всё понятно, Виллиан «заехал к нам на час», пока в Дагестане думали делать топ-клуб. Звёздный бразилец «Шахтёра» приехал в Россию в январе, разок забил, а уехал уже в августе — примерно за те же деньги, что и приезжал. Моуринью потом не раз пинал РПЛ за то, в каком состоянии приехал к нему новичок. «Тяжело переходить из лиги, где игроки обычно теряют мотивацию, физические кондиции и резкость». Уже через пару месяцев в «Челси» кучерявого стали призывать в сборную Бразилии. Теперь он — звезда.

Халк Фото: Masashi Hara/Getty Images

Сумма трансфера: 55,8 млн евро

Сезон: 2016/17

Возраст: 29 лет

Куда больше приятных воспоминаний связано с другим бразильцем (уже третьим в списке). Фалькао из «Порту» не поехал, зато приехал, возможно, более звёздный игрок того клуба — кто знает, как бы всё получилось, купи его, скажем, «МЮ». Халк выбрал щедрый вариант с Питером и влюбил в себя примерно всех. Наколотил полсотни мячей, а потом ещё и помог клубу окупить свой трансфер, приняв сумасшедшее предложение из Китая. Летом ему исполнится 33 года, и всё идёт к тому, что в Европе мы его больше не увидим. А в России видели.