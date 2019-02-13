Тухель обыграл Сульшера даже в мелочах. Почему «МЮ» был плох против «ПСЖ»

Даже с очевидным улучшением качества игры «Манчестера» после прихода Сульшера беспроигрышная серия англичан длилась слишком долго. Сульшер понимает проблемы своей команды и с самого начала своей работы в «Манчестере» старается их скрывать. Но маскировка недостатков – практически всегда осознанный риск. В игре с «ПСЖ» им стал высокий прессинг «МЮ» на чужой половине поля, но у Сульшера не всё получилось. Французы за редкими исключениями на протяжении всего матча беспроблемно справлялись с давлением англичан, благодаря Маркиньосу и Дракслеру взяли под контроль центр поля и во втором тайме дожали хозяев.

Высокий прессинг «МЮ»

Отсутствие Кавани с Неймаром, с одной стороны, облегчало задачу норвежцу, но с другой, делало прогноз выбора игрового модуля «ПСЖ» ещё более сложным – в этом сезоне Тухель не придерживается какой-то одной модели и одинаково часто играет как тремя центральными защитниками, так и четверкой в линию. Наличие в составе Дани Алвеса не смутило норвежского специалиста – Сульшер угадал выбор Тухеля и повторил билд-ап гостей своей прессинг-моделью. «МЮ» встречал «ПСЖ» высоким персонально-ориентированным прессингом 3-2, в котором первую работавшую по защитникам французов тройку формировали Марсьяль, Лингард и Рашфорд, Матич и Эррера опекали Маркиньоса и Верратти, а Погба (или Матич, если Погба смещался во вторую линию прессинга) поджимал оставшегося без опеки крайнего защитника гостей в зоне мяча или Дракслера.

Сульшер ещё не до конца отладил игру своей команды в позиционной атаке, поэтому против «ПСЖ» рассчитывал сыграть на сменах владения и темповых атаках против не успевшей правильно расположиться обороны гостей. Несколько раз у «Манчестера» действительно получалось перехватывать мяч в опасной для французов близости от их ворот (особенно хорошо давление удавалось оказывать на Буффона, несколько раз терял мяч Верратти), но, как правило, команда Тухеля без проблем справлялась с прессингом хозяев и с владением переходила на чужую половину поля.

Первое поражение Сульшера в «МЮ»! Тухель раскусил его Мбаппе – герой, а Погба удалён.

Ключевым игроком «ПСЖ» в продвижении мяча вперёд стал Юлиан Дракслер. «ПСЖ» разбивал прессинг «Юнайтед» либо через подключение одного из игроков группы атаки во вторую линию билд-апа к паре опорников Верратти — Маркиньос, либо через проникающую передачу между линиями, если на «шестёрок» французов не оказывалось интенсивное давление.

В обоих случаях началу атак помогал немецкий футболист. В билд-апе Юлиан предлагал себя в правом полуфланге, формируя с Алвесом и Верратти подобие треугольника. Опускаясь глубже, немец либо сам получал мяч без давления, либо сбрасывал опеку с одного из опорников, позволяя тому растянуть атаку, а сам возвращался в свою полуфланговую зону на границе средней и чужой третей. Объём проделанной немцем беговой работы впечатляет — в одной атаке Дракслер мог сначала помочь команде выйти из-под прессинга, а через десяток секунд грамотным открыванием связать опорную зону парижан с игроками группы атаки.

Универсальность Дракслера

На этом функционал немецкого полузащитника не ограничивался. В матче с «Юнайтед» Драсклер был полезен во всех игровых фазах. В позиционной обороне «ПСЖ» выстраивался 4-4-2, и в этой структуре Юлиан поднимался в первую линию прессинга и оказывал давление на центральных защитников «МЮ».

При быстрых переходах из обороны в атаку, как правило, не Ди Мария или Мбаппе, а именно Дракслер становился адресатом первого паса и разгонял атаки по флангам. После того как Юлиан цеплялся за мяч и отыгрывался с партнёром, немец доигрывал эпизод до конца — набирал скорость и врывался в зону между Линделефом и Шоу. Так Дракслер не только в очередной раз предлагал себя для передачи (на этот раз в чужой штрафной), но и освобождал центральную зону для передачи с фланга набегавшим вторым темпом партнёрам – рывком в штрафную Юлиан уводил за собой не только защитников, но и одного из центральных полузащитников, если по Юлиану, конечно, не играл игнорирующий игру в обороне Погба.

Наконец, в позиционных атаках Юлиан занимался поиском свободного пространства, смещаясь в правый полуфланг или центральную зону в зависимости от развития ситуации на поле. Как правило, после приёма мяча Дракслер разворачивал атаку на противоположный фланг и доводил мяч до границ штрафной. После такого открывания немца «ПСЖ» заработал ставший голевым угловой.

Игра Маркиньоса по Погба

Если в 4-4-2 без мяча Верратти исполнял более свободную роль и был скорее готов включиться в давление на помогающего паре центральных защитников «МЮ» Матича, то Маркиньос имел конкретную задачу – персональная опека Погба. Бразилец не отрывался от Поля и практически никогда не передавал опеку француза своим партнёрам, даже если Погба уводил Маркиньоса во фланг или в зону перед защитниками «ПСЖ». Маркиньос оставлял свою зону ради Погба, но «Юнайтед» не пользовался открывавшимся пространством.

Зато закрыть Погба у «ПСЖ» получилось практически идеально. Француз лишь на 15-й минуте матча впервые освободился от опеки Маркиньоса, когда сместился от него с левого полуфланга в правый, с отыгрышем через Рашфорда дошёл до чужой штрафной и чуть не организовал гол в ворота Буффона. В дальнейшем Маркиньос не позволял французу и этого, меняясь местами с Верратти, как только Погба пытался уйти от персональной опеки. Погба стал чаще смещаться глубоко во фланги и в одном из таких эпизодов Маркиньос отобрал мяч у француза и организовал быстрый переход из обороны в атаку, после которого Мбаппе забил второй гол в ворота Де Хеа и поставил точку в матче.

Кратко о том, что ещё важно

— Во втором тайме с заменами Лингарда и Марсьяля прессинг «МЮ» стал намного чаще давать сбои. Ни Санчес, ни Мата не идеальны в движении без мяча, поэтому зачастую позволяли сопернику практически беспрепятственно выходить из-под давления. В особенности это касалось Санчеса, который не только через раз включался в прессинг в своей зоне ответственности, но и неправильно двигался без мяча, контролируя траекторию передачи на уже закрытого партнёром игрока.

— Помимо активного прессинга на чужой половине поля и расчёта на возврат владения, «Юнайтед» пытался искусственно создавать темповые эпизоды через перегруз левого фланга и создание изоляций для Янга. «Манчестер» насыщал левую вертикальную половину поля шестью-семью игроками и через короткий розыгрыш выводил Матича на диагональную передачу. Под Янга сразу же включался Марсьяль и периодически Рашфорд – у Эшли появлялась «вилка» решений, делать навес в штрафную или разыгрывать ситуации 2-в-2 или 3-в-3 накоротке.

Ди Марию ударили об стену и бросили в него бутылку пива. В ответ он сделал матч Его хорошо разозлили.

— За первые 10 минут второго тайма «ПСЖ» трижды подал угловые, всё по одной и то же наработке, и каждый раз «МЮ» допускал опасность у свои ворот – пропустил гол и дважды дал забрать Алвесу подбор у своей штрафной. «ПСЖ» был лучше на дистанции всей игры и переиграл «Манчестер» даже в мелочах.

— Очень сильный матч в исполнении Ди Марии. Помимо двух голевых передач бывший игрок «Юнайтед» классно двигался без мяча – смещаясь к середине, Анхель закрывал Янга и освобождал зону под рывки Берната. К сожалению, партнёр Ди Марии, как правило, не использовал создаваемые для него возможности.

В материале использованы данные Instat.