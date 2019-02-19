Как менялась форма футбольного клуба «Барселона» 119 лет: от kappa до nike

Почему «Барса» самый уникальный европейский гранд, какая форма подошла бы для офиса и как сейчас связан каталонский клуб со «Спартаком»?

Цвета

Сине-гранатовый цвет. Когда слышишь эти слова, то ассоциация всплывает только одна – «Барселона». Даже в таком нюансе, как клубные цвета, каталонский клуб сумел выделиться. Не чёрно-белые, не красно-белые или хотя бы красно-синие цвета. Даже здесь, в простом названии цветов, присутствует какая-то уникальность. В гимне «Барсы», кстати, цвета тоже упоминаются именно так.

Своим цветам «Барса» обязана другому европейскому клубу – «Базелю». Основателем каталонского клуба был Жоан Гампер, успевший «покапитанить» в «Базеле». Цвета швейцарского клуба стали родными для Гампера, поэтому он перенёс их в «Барселону».

Первая форма клуба (1899 год) скорее была похожа на рубашку, чем на футболку. Эта рубашка была, как и полагается, двух цветов (понятно каких). В отличие от современных вариантов экипировки, здесь есть только две полосы. Первые 10 лет шорты у футболистов были белого цвета.

Фото: fcbarcelona.cat

Первые эксперименты

С 1910 года количество полос увеличилось (согласитесь, такая форма нашему глазу более привычна), а также добавилась шнуровка около шеи. Ширина полос и их количество часто менялись, неизменным оставались лишь цвета. Шорты на протяжении 10 лет были чёрного цвета и только в 1920-е годы стали синими.

Начиная с 1930 года с экспериментами было покончено. Сначала гражданская, а потом и мировая война внесли в это свою лепту. Даже после Второй мировой войны каталонцы старались не сильно экспериментировать с экипировкой, меняя только материал и дизайн воротничков.

Появление технических спонсоров

Первым техническим спонсором «Барселоны» в 1982 году стала местный производитель экипировки «Meyba». Даже здесь клуб пошёл по особенному пути, не обращая внимания на известные мировые бренды. Первые семь лет ребята из этой компании предпочитали не заморачиваться с формой каждый год. Из нового появились только «змейки», которые «сползали» с плеч вниз по рукавам и шортам.

Фото: VI Images via Getty Images

В 1989 году снова настало время экспериментов – «Meyba» решает разнообразить текстуру параллельными расцветке линиями. В этой форме «Барса» играла до 1992 года. Глядя на эти футболки, сразу понимаешь, что речь идёт о 90-х годах прошлого века.

Второй комплект клуба – оранжевый. Именно в этой форме «Барселона» выиграла первый в своей истории Кубок чемпионов, обыграв «Сампдорию».

Фото: VI Images via Getty Images

Фото: VI Images via Getty Images

Что вы творите с полосками?!

В середине 1990-х техническим спонсором «Барсы» становится «Kappa», и все предыдущие эксперименты меркнут рядом с тем, что начинают делать эти ребята. Ладно, с размещением логотипа фирмы на разных частях футболки ещё можно смириться, но посмотрите, что происходит с «классическими» полосами клуба. Если вы будете недовольны новыми экспериментами «Найка», то просто откройте этот текст и посмотрите на следующие фотографии:

Фото: Lutz Bongarts/Bongarts/Getty Images

Фото: Tobias Heyer/Bongarts/Getty Images

Эпоха Nike

В 1998 году в «Барселону» приходит «Найк» и сразу же вносит в форму изменения. К 100-летию клуба эмблема «Барсы» переехала в центр футболки, а вокруг неё расположились года, подчёркивающие возраст клуба. Сама футболка напоминала первую форму каталонцев – те же две полоски. После юбилея вариант с классическими несколькими полосами вернули, но эмблема пару лет так и находилась в центре.

Фото: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

После этого «Найк» ещё много раз поражал своими экспериментами, но сначала выглядело это весьма аккуратно. Вот, например, форма сезона-2005/06, в котором «Барса» выиграла Лигу чемпионов. Полос стало намного больше, но глаза это не режет.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Стоит ещё раз отметить уникальность «Барсы» — надпись на месте, где обычно располагается титульный спонсор, появилась у клуба только в 2006 году. Все европейские топ-клубы ещё в 90-х размещали рекламу на форме, но только не «Барселона». В 2006 году это не поменялась, так как нанесение «UNICEF» на футболку – это благотворительная история, ведь «UNICEF» — фонд ООН помощи детям и их матерей.

Фото: Jasper Juinen/Getty Images

В 2010 году «Барселоне» всё-таки пришлось подписать контракт с титульным спонсором – клубу нужно было зарабатывать. Первым спонсором стала компания «Qatar Foundation». В июле 2013-го каталонцы заключили контракт с другой фирмой — «Qatar Airways». Всё это время «Найк» продолжал экспериментировать с полосками, которые даже становились горизонтальными.

Фото: David Ramos/Getty Images

Фото: David Ramos/Getty Images

Фото: NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

И при чём здесь «Спартак»?

Сейчас объясним. В 2016 году титульный спонсор «Барсы» снова меняется. Теперь это японская интернет-компания Rakuten.

Фото: Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images

Если это название вам ни о чём не говорит, то достаточно сказать, что одной из «дочек» компании является мобильный мессенджер Viber. Им пользуется более миллиарда человек во всём мире, и среди них огромная часть жителей России. Для фанатов «Барсы» в официальном сообществе в мессенджере собран разнообразный контент — фото, видео, новости. Болельщики могут участвовать в голосованиях за лучшего игрока, соревноваться в предсказании результатов матчей и даже заказывать атрибутику из интернет-магазина (правда, этот функционал доступен не во всех странах). У сине-гранатовых в том числе есть собственный стикерпак в мессенджере.

А ещё Viber является партнёром французского «Марселя», греческого «Панатинаикоса», белорусского БАТЭ, сербской «Црвены Звезды» и московского «Спартака». Может, когда-нибудь мы увидим небольшой товарищеский турнир с участием этих команд. «Спартак» — «Барселона» или «Спартак – Црвена Звезда». На такое мы бы с удовольствием посмотрели.