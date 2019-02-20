Три дня до закрытия трансферного окна. Есть «бомба»

В последнем трансферном тексте мы обещали, что развязка по Скопинцеву наступит в ближайшие дни. Так в итоге и вышло. Но вместо «Зенита», кружившего вокруг защитника весь январь, Дмитрий уехал в «Краснодар» за чуть более 4 млн евро.
Теперь все воспринимают этот переход как провал питерского клуба, но ходят слухи, что Семак до последнего сомневался по этой кандидатуре из-за пробелов Скопинцева в защитных действиях. Особенно явно они могут проявляться при схеме в четыре защитника. Посмотрим, в какой роли его видит Мусаев — у новичка есть сильный конкурент в лице Рамиреса.
По «Зениту» был ещё смешной инсайд из-за рубежа. Якобы клуб рассматривает Хавьера Пасторе. Конечно же такой вариант не вариант. Если крупный трансфер случится, то явно на другой позиции.
Например, опять же на край защиты. По информации «Чемпионата», «Зенит» проявляет интерес к Сутормину из «Оренбурга». Тот может закрыть правый фланг, но тут Семаку придётся всерьёз задуматься о построении — Сутормин, как и Скопинцев, скорее латераль, и склонен к игре в атаке. «Зенит» в этот раз действует максимально продуманно: если сомневается — спокойно и без истерики продолжает поиски. Главное, чтобы они хоть к чему-то привели.
Вкратце о середняках. «Енисей» арендовал вратаря Едапина из ЦСКА. Попутно расстался с Бодулом и отдал в аренду «Ротору» Филиппова и Фатуллаева. «Уфа» подписала аргентинского форварда Вомбергара, который забил уже десяток мячей в словенской лиге. «Оренбург» подписал воспитанника «Локо» Савелия Козлова.
Сразу несколько опровержений — ни Глёснеса, ни Чорича клубы РПЛ не рассматривают. ЦСКА и впрямь ищет замену Влашичу на лето, но Чорича среди кандидатов нет. Глёснеса после затухших переговоров с «армейцами» отправляли в другие клубы РПЛ, но это, скорее всего, лишь игра агентов.
Помните Виталия Дьякова? Полгода простоя, и теперь он находится на просмотре в минском «Динамо». В другое «Динамо», московское, слухи отправляют Владимира Граната. Москвичам его предлагали, но это было в начале января: они вежливо отказались из-за высокой зарплаты. Но у «Динамо» сейчас может измениться финансовое положение, и вполне вероятно, что клуб вернётся к тому варианту.
Ещё один важный момент трансферного рынка: со следующего сезона белорусы перестанут считаться легионерами в РПЛ. Решение очень спорное, но активно скупать белорусов в России пока не взялись. Может, дожидаются лета? Скупать есть кого — БАТЭ, например, на прошлой неделе обыграл «Арсенал» Унаи Эмери в Лиге Европы. Посмотрите ответный матч, скорее всего, в нём примут участие потенциальные новички РПЛ.
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