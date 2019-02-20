Три дня до закрытия трансферного окна. Есть «бомба»

В последнем трансферном тексте мы обещали, что развязка по Скопинцеву наступит в ближайшие дни. Так в итоге и вышло. Но вместо «Зенита», кружившего вокруг защитника весь январь, Дмитрий уехал в «Краснодар» за чуть более 4 млн евро.

Теперь все воспринимают этот переход как провал питерского клуба, но ходят слухи, что Семак до последнего сомневался по этой кандидатуре из-за пробелов Скопинцева в защитных действиях. Особенно явно они могут проявляться при схеме в четыре защитника. Посмотрим, в какой роли его видит Мусаев — у новичка есть сильный конкурент в лице Рамиреса.

По «Зениту» был ещё смешной инсайд из-за рубежа. Якобы клуб рассматривает Хавьера Пасторе. Конечно же такой вариант не вариант. Если крупный трансфер случится, то явно на другой позиции.

Пасторе и Сутормин: «Зенит» выбирает между мировой звездой и новичком РПЛ? Интересная альтернатива.

Например, опять же на край защиты. По информации «Чемпионата», «Зенит» проявляет интерес к Сутормину из «Оренбурга». Тот может закрыть правый фланг, но тут Семаку придётся всерьёз задуматься о построении — Сутормин, как и Скопинцев, скорее латераль, и склонен к игре в атаке. «Зенит» в этот раз действует максимально продуманно: если сомневается — спокойно и без истерики продолжает поиски. Главное, чтобы они хоть к чему-то привели.

Вкратце о середняках. «Енисей» арендовал вратаря Едапина из ЦСКА. Попутно расстался с Бодулом и отдал в аренду «Ротору» Филиппова и Фатуллаева. «Уфа» подписала аргентинского форварда Вомбергара, который забил уже десяток мячей в словенской лиге. «Оренбург» подписал воспитанника «Локо» Савелия Козлова.

Сразу несколько опровержений — ни Глёснеса, ни Чорича клубы РПЛ не рассматривают. ЦСКА и впрямь ищет замену Влашичу на лето, но Чорича среди кандидатов нет. Глёснеса после затухших переговоров с «армейцами» отправляли в другие клубы РПЛ, но это, скорее всего, лишь игра агентов.

Помните Виталия Дьякова? Полгода простоя, и теперь он находится на просмотре в минском «Динамо». В другое «Динамо», московское, слухи отправляют Владимира Граната. Москвичам его предлагали, но это было в начале января: они вежливо отказались из-за высокой зарплаты. Но у «Динамо» сейчас может измениться финансовое положение, и вполне вероятно, что клуб вернётся к тому варианту.

Ещё один важный момент трансферного рынка: со следующего сезона белорусы перестанут считаться легионерами в РПЛ. Решение очень спорное, но активно скупать белорусов в России пока не взялись. Может, дожидаются лета? Скупать есть кого — БАТЭ, например, на прошлой неделе обыграл «Арсенал» Унаи Эмери в Лиге Европы. Посмотрите ответный матч, скорее всего, в нём примут участие потенциальные новички РПЛ.



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