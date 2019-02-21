Вопрос дня. Вернётся ли Дзагоев таким, каким мы его помним?

Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА:

— Я очень сожалею, что Дзагоев получил такую тяжёлую травму. Но я надеюсь и уверен, что он через шесть месяцев вернётся на свой уровень. Главное, чтобы хорошо прошла реабилитация. Потому что восстановление после таких травм даже важнее, чем операция. Главное, чтобы он восстановился правильно. Безусловно, мы ещё увидим Дзагоева в лучшей форме. Человеку 28 лет, у него всё впереди.

Крест Дзагоева. Алану лучше уйти из ЦСКА Талант ещё может спастись.

Александр Мостовой, бывший полузащитник сборной России:

— Алану в последние годы не везёт. И на чемпионате мира ломался, и до этого постоянно вылезали травмы. Сейчас самая ужасная травма. Надо выбираться, лечиться. Но, думаю, что он справится и вернётся на свой уровень. Главное, не форсировать восстановление. Тем более он остаётся в своём родном клубе, где его поддержат. ЦСКА всегда отличается в этом плане от всех команд, они никого не обижают и продлевают. Дзагоев ещё вернётся. У нас Серёга Игнашевич играл до 38 лет, так что у Алана ещё много лет впереди.

Дарья Арсланова, пиар-менеджер Дзагоева:

— Алан — профессионал и сильный духом человек. Он сделает все, чтобы не просто вернуться, а быть лучшим на поле. У меня нет в этом никаких сомнений. Мы работаем вместе больше 6 лет, и я знаю, как Алан предан футболу. У него огромное количество болельщиков по всей стране, которые сейчас пишут слова поддержки. Просто пожелайте ему здоровья и удачи! Это придаст Алану ещё больше сил.

Дзагоева унесли с поля на носилках. Как же ему не везёт Насколько всё плохо — пока неизвестно.

Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА:

— Я сегодня был в клубе и разговаривал об этом с Гинером. Конечно, Гинер очень расстроен, он его любит и уважает, для него это потеря. Для ЦСКА это большая потеря, но если посмотреть его статистику, то в последнее время травм у Алана было очень много. Он не вернётся на свой уровень, я в это не верю. Ему уже 28 лет, а у него эти травмы без конца, он их уже боится, не забывает о них. Нужно выкинуть их из головы, тогда, может, что-то получится.

Не стоит держать в команде только из-за уважения, сам Дзагоев этого не захочет. Если он захочет играть, то может перейти в любую команду, но в ЦСКА пробиться с молодыми, с таким объёмом движения – это практически невозможно. Посмотрим, потянет ли он, но балластом для команды он быть не захочет. Думаю, если Алан захочет закончить карьеру, то Гинер найдёт ему работу в клубе – пусть работает с пацанами, например, Гинер его не обидит, но всё зависит от Дзагоева.

Элвир Рахимич, бывший полузащитник ЦСКА:

— Конечно, Дзагоев сможет вернуться на свой прежний уровень, почему нет. Очень жалко, что у Алана много травм, ему сопутствует какая-то неудача. Мне его очень жалко, Дзагоев – прекрасный футболист, но он ещё поможет ЦСКА. Такова жизнь, судьба, но он вылечится и всё будет хорошо, надеюсь, он вернётся ещё сильнее. Надеюсь, ЦСКА продлит с ним контракт, он долго в команде. Его заслуга в чемпионствах и трофеях ЦСКА огромна, надеюсь, он ещё надолго останется в ЦСКА.

Валерий Масалитин, бывший нападающий ЦСКА:

— Последнее время он вообще не играет, только выходил на замену или отыгрывал первый тайм. Думаю, на свой уровень он не выйдет, хотя медицина и пошла вперёд. Сейчас у него снова выпадет около полугода, а он и так в основном лечился. Да, может он и выйдет на прежний уровень, но только эпизодически, на пару игр. Когда тебе 28 лет, это может быть не так много, но это же не первая его травма. Новый ЦСКА, к сожалению, строится без него. Его вылечат, может, он наберёт форму, его можно будет отдать в аренду или продать. Но, к сожалению, Алан уже не помощник ЦСКА.

Ролан Гусев, бывший полузащитник ЦСКА:



— Дзагоев сможет вернуться на свой уровень, будем на это надеяться. Алан – сильный духом человек, у него самый рассвет футбольного возраста. Хочется пожелать ему терпения, чтобы он набрался сил и не переживал. Будет ли он бояться идти в стыки? Я не видел, чтобы он уходил от стыков. Травмы – это часть футбола, у Алана были сезона и без травм, когда он играл от звонка до звонка. Бывает сезоны, когда тебе не прёт, такое случается. Я верю, что всё будет хорошо.

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

— Вчера говорил с Аланом по телефону, постарался поддержать его и пожелал успешного восстановления и реабилитации. Не стоит падать духом, возраст ещё позволяет ему продолжать футбольную карьеру и радовать своей игрой болельщиков ЦСКА и сборной России.

Все мы помним великолепную голевую передачу Дзагоева на Фернандеса в четвертьфинале чемпионата мира, а ведь, чтобы выйти тогда на поле, ему пришлось пройти серьёзный и напряженный курс лечения и восстановления после травмы, полученной в матче с Саудовской Аравией. Успехов и скорейшего возвращения в строй Алану!

Наше мнение

Антон Третяк, корреспондент «Чемпионата»:

— Очень жаль Алана. Хочется верить, что это не конец его карьеры, но динамика печальная. С каждым годом он всё больше лечится и всё меньше играет. Сложно сказать, почему так вышло, Дзагоев к работе относится вполне профессионально, да и травмы у него все разные. То ли дело в организме, то ли просто какое-то жуткое невезение. А, может быть, врачи где-то недоглядели. Но с каждой новой травмой Алану всё тяжелее психологически возвращаться в строй. Помните Марата Измайлова? Он так боялся травмироваться, что получал повреждения буквально на ровном месте. Возможно, Дзагоеву стоит обратиться к психологу и через полгода начать всё заново. В новом клубе.

Боюсь, что прежнего Дзагоева мы уже не увидим. Но это как раз тот случай, когда ошибиться будет очень приятно.

Мнение читателей

chastiser:

— Хочется верить. 28 лет, но восстанавливается медленно, а рецидивов всё больше.

athlet:

— Алан мужик, вспомните ЧМ, вернулся и сделал решающий навес, поэтому несомненно выйдет на качественный уровень, присущий «армейцу».

grafolenev:

— Боюсь, это конец карьеры, по крайней мере в ЦСКА. Такой же хрустальный как Марат Измайлов. Который был одним из самых техничных в нашем футболе.

diman19801980:

— Увы — но нет. Все эти травмы — это показатель того, что организм уже не в состоянии держать нужную нагрузку. Дальше может быть только хуже.

lederspb:

— Лучшие годы Дзагоева уже позади. Алану главное нормально восстановится и сыграть до 30 лет хотя бы на уровне последних пары лет без таких травм. Это уже будет успешным завершением карьеры.

vagner999:

— Да всё нормально будет, зачем заранее списываете?!

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