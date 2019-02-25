Завтра очередной суд над Мамаевым и Кокориным. Что там вообще происходит

Какая вообще ситуация?

С 11 октября прошлого года Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО. За это время суд уже дважды продлевал им меру пресечения, поскольку за один раз нельзя назначить ее продолжительностью больше 2 месяцев. Последнее на данный момент заседание по продлению меры пресечения состоялось 6 февраля. Суд определил очередные 2 месяца нахождения в СИЗО – до апреля.

Зачем это нужно?

Для завершения предварительного следствия и подготовки дела к судебному разбирательству обвинение регулярно требовало предоставить ему еще время. Главная мотивация, почему на протяжении этого срока Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО, а не под домашним арестом – не менялась. «Если фигурантов отпустить из-под стражи, они могут воспрепятствовать следствию или как-то повлиять на свидетелей. На основании изложенного прошу продлить арест», – повторялось на каждом заседании. При этом опасными и влиятельными считались не только Александр и Павел. Кирилл Кокорин и даже Александр Протасовицкий тоже по версии обвинения представляют угрозу для хода расследования.



Сейчас расследование закончено, идет ознакомление всех сторон с материалами дела и подготовка к судебному заседанию для судебного разбирательства.

Новый суд Кокорина и Мамаева. Удивительно, но всем было весело Правда, решение суда футболисты всё равно встретили криками: «Позор»!

Почему опять какой-то суд?

Потому что на каждое решение о содержании под стражей адвокаты «фигурантов дела» подают апелляцию. В отличие от заседаний по определению меры пресечения, на апелляционных заседаниях Кокорин и Мамаев лично не присутствуют

И что, могут отпустить?

Апелляционные заседания подаются на решение суда, пока что все они закончились отказом.



«Статистика не оставляет радужных надежд на изменение решения по мере пресечения. За прошлый год 98% ходатайств следствия о продлении ареста удовлетворялось, а в Москве даже больше – 99%. Чтобы попасть в 1%, нужно какое-то чудо. Оснований достаточно, чтобы изменить меру пресечения на менее строгую, расследование ведь завершено, мы ознакомились с материалами дела, а фигуранты дела не представляют общественной опасности. Раньше суд давал преференцию следствию, чтобы провести расследование, а сейчас оно завершено. Надежда есть всегда, редкие исключения из правил бывают. Все бы поприветствовали, если бы суд принял решение отпустить Павла под домашний арест, ведь времени для следствия было достаточно», – сказал адвокат Мамаева Евгений Бушманов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Если бы Кирилл Кокорин не сидел, можно было бы его обменять на Александра» Кокорин и Мамаев снова в суде, Моуринью в Балашихе, а в «Енисее» странный новичок. Обо всём этом — в лучших комментариях читателей.

Когда уже главный суд?

Судебное разбирательство по существу, судя по всему, состоится не позже 8 апреля – истечения срока меры пресечения. Впрочем, следствие вполне может запросить продление нахождения в СИЗО еще на 2 месяца, если для этого будут причины. По мнению участников процесса, рассмотрение дела по существу не имеет никаких шансов быть коротким и уложиться в один день. Прогноз – не меньше 10 дней судебных заседаний.

Как дела у Кокорина и Мамаева?

У Александра, если верить его адвокатам, все довольно плохо – травмированное в марте прошлого года колено требует специальных нагрузок, процедур и восстановления. Говорят о том, что без квалифицированного ухода игроку потребуется замена сустава на искусственный, что будет означать автоматическое завершение профессиональной карьеры.



У Мамаева ситуация чуть лучше. 14 февраля Павел поиграл в футбол вместе с другими заключенными СИЗО. Был, разумеется, лучшим: забивал, раздавал, радовался.

Мамаев сыграл в СИЗО в День влюблённых. Забил тьму мячей и посвятил их жене Видео внутри.

Еще что-то нужно помнить?

Да. Каждый день в СИЗО для всех четверых засчитывается за два в случае назначения им реального срока отбывания наказания. К 8 апреля 179 дней в СИЗО будут означать 358 дней отбывания наказания в колонии-поселении. Сейчас эта информация кажется неважной, но в итоге может сыграть ключевую роль при определении будущего Кокорина и Мамаева.