Как изменился ЦСКА за зиму: главное

Подводим итоги межсезонной деятельности кандидатов на чемпионский титул РПЛ. Начнём с самого молодого – ЦСКА.

Схема

Всю Лигу чемпионов ЦСКА отыграл в три центральных защитника. Естественно, что схема активно репетировалась на внутренней арене и рассматривалась как базовая во втором полугодии 2018-го. Но в ближайшие месяцы противников калибра «Реала» и даже «Ромы» у «армейцев» не будет – соответственно необходимость в дополнительных мерах предосторожности в виде «лишнего» стоппера может отпасть. Весной красно-синим придётся чаще наступать, чем обороняться – обычная тема для претендента на титул. Предвидя это, Гончаренко перепробовал разные тактические варианты на сборах. Начинал зимнюю игровую сессию он в три центральных – заканчивал в два.



Возможно, на решение тренера повлиял спарринг с «Сарпсборгом», самый неудачный с точки зрения оборонительных действий (3:3). Так или иначе, три из четырёх заключительных матчей зимы, включая априори самый сложный и полезный, с английским «Ньюкаслом», москвичи отыграли по родственным схемам 4-2-3-1/4-3-3. Похоже, этот вариант и станет основным на весну.

Кадровые эксперименты

Пожалуй, по умению разглядеть тщательно скрытые в игроке резервы и вытащить из него всё лучшее, что заложено природой, с Гончаренко в РПЛ сравнится только Бердыев. У белорусского тренера по-новому раскрываются даже взрослые, сформировавшиеся мастера с ограниченным, как принято считать, набором характеристик. Опорник Вернблум вдруг становится тяжёлым – и результативным! – форвардом, центральный полузащитник Кучаев успешно перевоплощается в латераля, левый защитник Щенников обнаруживает в себе задатки бомбардира, а вечно недооцениваемый Набабкин на четвёртом десятке дорастает до сборной.

Возможно, и во второй части сезона мы увидим кого-то из «армейцев» в непривычной роли, но пока предпосылок к этому немного. Разовые кадровые опыты Гончаренко в межсезонье были вызваны не столько дефицитом, сколько переизбытком игроков схожего профиля. В распоряжении тренера в одночасье собралось такое количество центральных хавбеков, что он вынужден был пристраивать их на другие позиции, лишь бы обеспечить практикой. По этой причине Бистрович в Испании тайм отбегал справа в защите, а Бийол – целых три в центре обороны.

Дзагоева унесли с поля на носилках. Как же ему не везёт Насколько всё плохо — пока неизвестно.

Впрочем, продолжения эти эксперименты вряд ли получат. После травм Дзагоева и Кучаева и ухода в аренду Хосонова с Гордюшенко балканские легионеры нужнее будут на родных позициях. В защите у ЦСКА и без них полный комплект. Щенникова слева способны подменить Магнуссон и Тикнизян, Фернандеса справа – Ефремов, а Набабкину, по большому счёту, всё равно, где играть – хоть в центре, хоть на фланге, причём любом. Показательной в этом плане была вроде бы проходная игра со скромной «Картахеной». Магнуссон начал её левым защитником, Набабкин – центральным, но ещё в первом тайме они поменялись местами. Обороноспособность ЦСКА от этой перестановки нисколько не снизилась.

«Легенда номер 14? Звучит неплохо!» Один из «великих молчунов» ЦСКА заговорил. И рассказал массу интересного.

Так что не удивляйтесь, если обнаружите исландского блондина на фланге – в сборной он только там и играет. Это может стать одной из главных кадровых «новинок» ЦСКА в марте.

Результаты

Каждую зиму мы слышим от тренеров одни и те же запиленные фразы: «играли на фоне нагрузок», «результат не имеет значения». Ерунда всё это – не про нагрузки, про результат. Для любого спортсмена результат имеет значение, хоть в официальном матче, хоть в трижды дружеском. Если бы вы видели, какой разнос устроил команде Виктор Гончаренко в перерыве товарищеской игры с «Сарпсборгом», у вас не возникло бы вопроса, важен для него счёт на табло, даже воображаемом, как в Кампоаморе, или нет. Гончаренко требует от подопечных полной выкладки в каждом единоборстве – может ли ему быть до лампочки общий счёт игры? Это противоречило бы естеству белорусского максималиста.



В конце концов, позитивный результат – это не только залог хорошего настроения в коллективе, но и индикатор верности тех или иных решений, кадровых, тактических, косвенное свидетельство игрового прогресса. Такого рода подтверждений штаб красно-синих в январе-феврале получил достаточно. Семь побед при двух ничьих и нуле поражений – лучший показатель по лиге. В этом отношении сборы-2019 ЦСКА тоже удались.

Обойма

В зимних сборах приняли участие 29 футболистов. На первый взгляд, перебор – на два состава хватит, ещё и на запас останется. Но отнимите уехавшего в Польшу Жамалетдинова, травмированных Дзагоева, Кучаева, Жиронкина, защитников молодёжки Матвийчука и Елеева, ситуативно подключавшихся к основе, и юного, де-факто четвёртого вратаря Радченко – получится 22 человека. Столько человек и выходило у ЦСКА на поле в первой части чемпионата России. В количественном отношении коллектив тоже не ослаб.

Новички

ЦСКА по-своему уникальный клуб. Пожалуй, только он среди всех «топов» РПЛ способен усилиться в межсезонье, ничего (или почти ничего) на это самое усиление не потратив. В денежном эквиваленте, разумеется. Клубная селекция этот фокус ещё в период хронического безденежья освоила и по сей день с удовольствием проворачивает.

Вот и этой зимой ЦСКА, никого не купив, укрепил ряды. Болельщики до последнего часа регистрационного периода ждали явления то ли норвежского, то ли исландского защитника и были немало удивлены приходу молодого россиянина. При желании тут можно усмотреть некую причинно-следственную связь. По моим данным, её нет: приобретение Дивеева планировалось независимо от того, появятся ли в клубе другие новички. Информация об интересе ЦСКА к скандинавским защитникам, кстати, в итоге подтверждения не получила. Возможно, банальный «вброс».



А Дивеева скауты ЦСКА вели давно. Принципиальное решение о соответствии кандидата «армейским» стандартам качества было принято после августовского турнира COTIF-2018 в Испании. По его итогам сборная России U20 уступила только в финале и лишь в дополнительное время Аргентине. Дивеев произвёл там сильное впечатление на многочисленных селекционеров, и не только голом в заключительном матче. Одного участника финала – Леонардо Балерди – этой зимой за 15 млн евро забрала «Боруссия», а другой поехал в ЦСКА. Пока «за ноль».

Ещё больше 19-летний бек удивил в дебютном матче за красно-синих – против бывших одноклубников. 100% точных передач за 90 минут – феноменальный результат даже со сноской на статус встречи. И если вы думаете, что новичок только и делал, что пасовал ближнему, лишь бы поскорее избавиться от ответственности, то ошибаетесь. Во всех его действиях прослеживалась логика и здравый смысл. Потому и снабжали его мячом партнёры часто – быстро признали в новичке смышлёного, толкового парня. А клуб и тут умудрился сэкономить, оформив аренду с правом выкупа. Бекао, напомню, вытащили с бразильской лавки по аналогичной схеме. Такие операции уже становятся визиткой спортивного департамента ЦСКА.

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Не должно смущать тренеров и позднее прибытие в лагерь команды другого юниора, малийского. Лассана Ндиайе эти 40 дней не баклуши бил – напряжённо готовился, а потом шёл к победе на юношеском чемпионате Африки. В плане игрового тонуса он и одноклубникам сейчас фору даст, что и подтвердил в том самом спарринге с «Уфой». Четырёх минут на поле быстроногому форварду хватило, чтобы оформить решающий голевой пас на Нисимуру.



Присмотритесь к этим парням весной. Они могут стать открытиями второй части сезона. Такума, кстати, тоже. За зиму с ЦСКА японец во всех отношениях прибавил — и языковом, и игровом.