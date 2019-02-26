В Туле «отвратительное поле». «Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном

Матч 18-го тура чемпионата России «Арсенал» – ЦСКА состоится не в Туле. Такое решение приняла сегодня специальная комиссия. Премьер-Лига уже подтвердила информацию о недопуске стадиона «Арсенал».

Почему поле в Туле не приняли?

Несколько дней назад глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что лига отправила в «Арсенал» письмо, в котором сообщила о запрете на проведение игры с ЦСКА на тульском стадионе. Прядкин охарактеризовал состояние газона как «отвратительное». В субботу на сайте РПЛ было опубликовано официальное заявление:

«Комиссия РПЛ по допуску футбольных полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием для проведения матчей чемпионата России по футболу 21 февраля после проведения повторной проверки поля выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается. При этом клубу ранее были выданы рекомендации к обязательному немедленному исполнению для исправления ситуации, которые не были выполнены».

Тем не менее в «Арсенале» до последнего надеялись на проведение матча в Туле. Главный тренер «канониров» Игорь Черевченко сказал сегодня в интервью для «Чемпионата», что окончательное решение будет принято в среду. Однако комиссия РПЛ не стала затягивать с оценкой ситуации и менять своё решение.

Где и во сколько сыграют «Арсенал» с ЦСКА?

По словам Прядкина, существовали варианты с переносом матча в другое место или по времени. В качестве резервного у туляков заявлен стадион в Химках. Но 3 марта, то есть на следующий день после встречи «Арсенал» – ЦСКА, на «Арене Химки» пройдёт игра ФНЛ между «Химками» и «Факелом». Согласно регламенту, два матча должно разделять 48 часов.

По имеющейся информации, в итоге рассматривались два города – Грозный и Тюмень, где в первой части сезона выступал из-за неготовности собственного стадиона «Енисей». В конце концов, официальный сайт РПЛ подтвердил перенос игры в Грозный. Она начнётся в 14:00 по Москве.

Как поступил Дмитрий Аленичев в такой ситуации?

Повторяется история, случившаяся в марте 2015-го. Четыре года назад специальная комиссия тоже не приняла поле стадиона в Туле перед домашним матчем «Арсенала» с ЦСКА. Руководители «канониров» попросили перенести игру на резервную дату, однако получили отказ. В результате встреча прошла на малой спортивной арене стадиона «Локомотив» в Москве.

Тогда всё завершилось громким скандалом. Против переноса выступил главный тренер «Арсенала» Дмитрий Аленичев: в ответ на решение лиги он выставил против ЦСКА игроков из «молодёжки» и фарм-клуба. Естественно, «Арсенал» потерпел крупное поражение – 1:4.

Сейчас игра перенесена в Грозный. Кстати, хотелось бы услышать в итоге комментарии ответственных лиц, почему именно туда — в место, очень далекое как от Тулы, так и от Москвы? Очевидно, что минимум болельщиков этих команд в итоге посмотрят матч вживую. Но похоже, что о болельщиках в нашем футболе, как это часто бывает, думают в последнюю очередь.