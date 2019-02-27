10 событий, которые сделают весну РПЛ идеальной

1. «Краснодар» станет чемпионом

Казалось, клуб Сергея Галицкого ещё несколько лет назад, во времена работы Олега Кононова, созрел для решения самых больших задач и подобрался близко к золотой планке. Но после почти серебряной бронзы-2014/15 наступил небольшой откат в результатах, «быки» трижды подряд финишировали четвёртыми и досрочно выпадали из борьбы за титул. В этом сезоне «Краснодар» готов сделать шаг наверх. У него есть всё: высокий средний уровень игроков, сбалансированный состав, несколько индивидуально сильных звёзд, молодой и растущий главный тренер, великолепный стадион.

Если «Краснодар» станет чемпионом – это будет очень красиво. Новая точка на чемпионской карте России, гимн зрелищному атакующему футболу и наглядный пример здорового развития клуба, что, увы, редко встречается в наше время.

2. ЦСКА попадёт в Лигу чемпионов

Сегодняшней командой «армейцев» нельзя не восхищаться. Ей пророчили место в середине таблице, а она даже в условиях экстренной перестройки состава сумела забраться высоко-высоко и вклиниться в чемпионскую гонку. Если удастся выиграть золото уже сейчас, это станет настоящей фантастикой. Но всё же главная задача на сегодня для команды Виктора Гончаренко – прямое попадание в Лигу чемпионов, которое подарит клубному бюджету пару десятков миллионов евро. Мы знаем, что ЦСКА деньги нужнее, чем кому-либо другому из топ-клубов, поэтому хочется искренне пожелать красно-синим добиться ключевой цели. А ещё – продолжать удивлять и показывать на своём примере, как нужно работать.

Как изменился ЦСКА за зиму: главное Усилиться, никого не купив? Так тоже бывает.

3. «Зенит» не уволит Семака, даже если команда упустит золото

Давайте откровенно: сценарий, при котором сине-бело-голубые останутся без чемпионства, вполне реален. Команда Сергея Семака прошла на эмоциях и мастерстве Азмуна «Фенербахче», но та победа не может служить гарантией безоблачной весны. У «Зенита» всё ещё есть проблемы с составом (левый фланг обороны, ограниченный выбор креативных игроков в средней линии), и в ближайшие месяцы мы можем увидеть такой же скучный футбол, как прежде. Но даже если вдруг клуб упадёт с первой строчки, хочется, чтобы Семаку дали новый шанс. Перестановки тренеров каждый год – это перебор. Сергей Богданович – молодой специалист, у которого всё впереди.

Как изменился «Зенит» за зиму: травмы, тренер, штрафные 11 футболистов для стартового состава «Зенита».

4. «Спартак» покажет красивую игру и оставит скандалы позади

В самом «Спартаке», вероятно, тихо мечтают о золоте, но такой вариант развития событий станет совсем алогичным. Клуб, который первую треть сезона играл не пойми во что, вторую треть утопал в скандалах, а теперь расхлёбывает последствия и воюет с собственными фанатами, не заслуживает чемпионства – это станет показателем ненормальности нашей Премьер-Лиги. Поэтому красно-белым сейчас хочется пожелать две вещи. Во-первых, нащупать тот самый стиль, который хочет видеть Олег Кононов, и провести хотя бы шесть-семь классных матчей, создать задел для будущих успехов. Во-вторых, сделать всё возможное (это желаем и болельщикам), чтобы все снова начали говорить исключительно о футболе. Бессмысленные революции уже надоели.

«Спартак» могут «закрыть». Из-за части фанатов Выбор: футбол или «обезьяны».

5. Смолов снова станет помногу забивать

После чемпионата мира мы пока так и не увидели настоящего Смолова. Не помог ему даже переход в «Локомотив». Фёдор забил лишь три гола за 10 туров, пропадал в лазарете, а в долгожданной Лиге чемпионов проявить себя не сумел. Так пожелаем же ему, чтобы все неудачи остались в 2018-м, а в 2019-м он по-настоящему вернулся. Всё-таки классных нападающих в нашем чемпионате слишком мало, и нужно ценить тех, кто есть.

6. «Динамо» останется в Премьер-Лиге

Недоброжелатели усмехнутся и вспомнят, как вылет бело-голубых обрадовал их пару лет назад, хотя история на самом деле получилась грустной: бренд, известный по всему миру, собственное же руководство довело до краха и написало самую позорную страницу в почти вековой истории. В нынешнем сезоне «Динамо» снова находится низковато – до зоны стыковых матчей всего-то одна строчка и три очка. Повторения событий 2016 года сейчас совсем не хочется. Как минимум потому, что теперь бело-голубые будут играть на новом потрясающем стадионе.

7. «Анжи» достойно попрощается

Вряд ли махачкалинцам удастся спастись от вылета. Да и зачем это клубу, у которого всё равно нет денег? Из «Анжи» зимой ушли ведущие футболисты: Рабиу, Чайковский, Глебов, Савичев, Чансельор, Новосельцев. Магомеду Адиеву, прекрасному человеку и очень интересному тренеру, не позавидуешь: весной ему придётся задействовать молодёжь или вчерашних резервистов. Если команда в таких условиях наберёт хотя бы какие-то очки и преподнесёт парочку сенсаций (как осенью), это будет уже круто. В таком случае «Анжи» проводят дружными аплодисментами.

8. Все матчи состоятся там, где должны

Идеального сценария, увы, уже не получится – игру «Арсенала» и ЦСКА, как мы знаем, перенесли из Тулы в Грозный, а встречу «Енисея» и «Рубина» — из Красноярска в Сочи. Остаётся выразить надежду, что все остальные стадионы успеют подготовиться к суровому и беспощадному весеннему российскому футболу. А то уже появляется информация, что есть проблемы у новой арены «Динамо» (якобы поле не очень-то готово к дерби против «Спартака») и Самары.

В Туле «отвратительное поле». «Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном Дмитрий Аленичев в такой ситуации наверняка выставил бы дубль.

9. Новая российская звезда получит предложение от европейского топ-клуба

Вопреки всеобщим заблуждениям, в России много футболистов, которые желают построить карьеру в Европе и уедут туда даже с потерей в деньгах. Другое дело, что конкретные предложения от сильных клубов, удовлетворяющих амбициям, поступают к ним редко. Пусть весна 2019-го станет для кого-нибудь прорывом. Например, для умницы Зобнина, давно мечтающего о загранице. Или для прогрессирующего Чалова, который может подарить ЦСКА ещё 10-20 миллионов евро. Или для братьев Миранчуков с их неординарным стилем. А, может, вдруг удастся осуществить мечту, пусть и с опозданием, Дзюбе или Смолову.

10. Засверкают два-три новых молодых игрока

Наш чемпионат страдает от нехватки звёзд. Из-за ухудшившегося финансового состояния приглашать и удерживать игроков уровня Халка или Промеса становится всё сложнее. Влашич – приятное исключение. Приходится изворачиваться и искать резервы на внутреннем рынке, делать ставку на молодёжь и надеяться, что она раскроется. Радует, что клубы всё понимают и задумываются о завтрашнем дне.



Например, «Спартак» зимой подписал талантливых Глушенкова и Умярова, ещё у красно-белых есть Гулиев, Игнатов, Ломовицкий и Рассказов. «Краснодар» купил Скопинцева, от которого после его мощного старта во взрослом футболе ждут продолжения прогресса, и начинает всё больше доверять Игнатьеву и Сулейманову. ЦСКА, и без того молодой, в трансферное окно пополнил обойму защитником Дивеевым. У «Локомотива» в подоснове – очень интересный нападающий Тугарев. Для каждого из них весна может стать временем больших свершений.