«Спартак» могут «закрыть». Из-за части фанатов

Крупнейшее движение фанатов «Спартака» объявило о бойкоте матча с «Краснодаром» — первого после зимнего перерыва. И заявление болельщиков вроде бы выглядело справедливым и обоснованным.

1. Они не согласны с решением КДК РФС о полном закрытии трибуны B из-за скандирований в адрес вратаря сборной России бразильского происхождения Гилерме. По мнению «Фратрии», оскорбление голкипера «Локомотива» не носило массового характера, и наказание должна была понести немногочисленная группа людей, певшая про «обезьяну».

«Мы часто читаем заявления о том, что наказания за правонарушения на футболе должны быть персонализированы, мы видим сотни камер видеонаблюдения на трибунах, а по факту получаем, что наказывают всех без разбора», — говорилось в заявлении.

2. Фанаты возмущены и тем, что клуб не попытался отстоять права владельцев абонементов, подавляющее число которых ни в чём не было замешано.

«Мы не видим от клуба никаких шагов в защиту своих болельщиков, которые в очередной раз оказываются беззащитны перед идиотскими решениями наших футбольных властей».

Фанаты «Спартака» бунтуют против закрытия трибуны. КДК отвечает Дело в расизме.

Подтверждались их слова и кажущимся несовпадении слов Леонида Федуна и главы КДК Александра Григорьянца, присутствовавших на выборах президента РФС.

— А что сделать? Мы в этом деле бились, как могли, — ответил на вопрос о заявлении «Фратрии» президент «Спартака».

— Клуб наше решение не оспаривал, — говорил в то же время другой группе журналистов чиновник.

3. Фанатов удивил и тот факт, что клуб не переселил владельцев абонементов с трибуны B на обычно пустующую трибуну D, а пустил все билеты в продажу по номиналу, сделав проход на матч свободным лишь для женщин и детей.

«То есть клуб в очередной раз разделил своих болельщиков на хороших и плохих, теперь по половому признаку?» — удивлена «Фратрия», в итоге объявляющая об отказе от посещения матча «Спартака» с «Краснодаром».

«Мы против беспредела КДК РФС и за соблюдение прав болельщиков», — ставят точку фанаты.

Протест и драки фанатов «Спартака». Это не Pussy Riot Глушаков на дне, но что тогда с футбольным акционизмом?

Причём если вопросы к их заявлению и были, то исключительно по последнему пункту, да и те косвенные.

Дело в том, что пропуск женщин и детей на закрытые трибуны — это не самодеятельность руководства «Спартака», а обычная норма регламента РФС.

С другой стороны, этот факт лишь подтверждает гипотезу, что клуб не проявил никакой инициативы как для смягчения наказания, так и для компенсации затрат невиновных болельщиков.

Почему? Есть две версии.



Первая — кощунственная. Возможно, эта мера позволит клубу заработать на билетах чуть больше, чем раньше.

Вторая — логическая. В конце прошлого сезона «Спартак» получил дисквалификацию трибуны B после полуфинала Кубка Росси из-за уханий в адрес Роши из «Тосно». Наказание перенеслось на матч с «Анжи» в новом розыгрыше: болельщики были переселены на сектор D, где и пели известный заряд про овец.

Как итог, на матче с «Уралом» закрыты были уже обе трибуны за воротами…



Вообще, если честно, наказаний в последние два года было столько, что в них уже сложно ориентироваться.



И здесь мы подходим к главному.



***

В истории с фанатами все оказалось не так очевидно. Через пару часов после того как Леонид Федун дал комментарий по теме, я связался с представителями инспекции РФС по борьбе с расизмом и попросил их прислать доказательства организованного скандирования.

Через несколько минут пришло видео с пометкой:

— Это запись журналистов «Спорт-экспресса». Там всё наглядно: и барабан, и массовость. Мы работаем честно. Если что-то есть — значит есть.

Выводы делать вам, но после просмотра ролика заявление «Фратрии» уже не выглядит таким безупречным. Понятным становится и ответ Федуна. Если бы при такой наглядности клуб выразил официальный протест, то дело могло бы принять мировой резонанс.

С другой стороны, вопросы о компенсации невиновным всё равно остаются. Хотя ещё важнее тот факт, что клуб не прислушался к «Фратрии» и вновь не выявил реальных провокаторов среди толпы. В КДК и в комитете по борьбе с расизмом мне уже подтвердили, что новое хулиганство приведёт к опустошению не только фанатской трибуны, но и к полному закрытию стадиона «Спартака» сначала на один, а затем и на несколько матчей.

Как фанат напал на Глушакова. Детальная раскадровка главного момента дня Как это было.

Гайки закручиваются. И давно не на локальном футбольном, а на государственном уровне. И болельщикам, местами принципиально и справедливо критикующим руководство «Спартака», стоит подумать и о порядке в своей среде.

Ведь сегодня могут без жалости закрыть трибуну, завтра — целый стадион, а послезавтра — самих фанатов.

Разве бытовой расизм и слово «обезьяна» стоят того?