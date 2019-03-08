Антураж до, во время и после игры.

Объятия Черышева и Газинского. «Валенсия» — «Краснодар»: что не показали по ТВ

Отчёт о первом матче Лиги Европы «Валенсия» — «Краснодар» можно прочитать здесь. А в этом фоторепортаже – те детали, которые вы могли не увидеть по телевизору.

Поначалу казалось, что матч в Валенсии не вызвал особого ажиотажа у болельщиков. За час до начала матча улица возле стадиона была довольно пустынна и только редкие группы испанцев уныло прохаживались перед входом.

Что касается российских болельщиков, ситуация была ещё более удручающей. Удалось встретить буквально 5-6 человек.

Сафонов вернул «Краснодару» уверенность, а Классон — надежду «Быки» провалили первые 30 минут матча, но проявили характер и сохранили шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы.

Примерно за полчаса до стартового свистка атмосфера возле стадиона оживилась, испанцы прибывали большими и маленькими группами, и в общем стало ясно, что местная команда может рассчитывать на вполне достойную поддержку.

У стадиона публику развлекал жонглёр-фристайлер. Причём чеканил он лигочемпионовским мячом.

К стартовому свистку мест на трибунах оставалось ещё довольно много.

В итоге на «Месталье» собралось 34 500 зрителей (стадион вмещает 55 тыс.).

Дениса Черышева в стартовом составе не оказалось. Зато он появился на поле во втором тайме. А после матча он тепло пообщался с Юрием Газинским, с которым они хорошо знакомы по сборной России. Игроки сначала обнялись…

… А потом обменялись футболками.

Игроков «Краснодара» итоговый результат огорчил не очень сильно – если бы не гол Классона, всё могло быть хуже. После матча футболисты нашей команды поаплодировали болельщикам.

А Мурад Мусаев после матча был спокоен. Впрочем, на публике он всегда старается вести себя не слишком эмоционально. Правда, он признался, что в перерыве ему пришлось поговорить с игроками на повышенных тонах. Как видим, результат это принесло.