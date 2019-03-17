Каррера следил за матчем «Спартак» – «Зенит». А мы следили за Каррерой

Каррера приехал в Москву. Приехал навестить друзей, как он сам объяснил. Не удивительно, что у него в России осталось много товарищей. Странно другое. Ещё никогда появление бывшего тренера на матче «Спартака» не вызывало такого ажиотажа. Федун звал итальянца в VIP, болельщики – на фанатскую трибуну В. Говорилось, что к Каррере приставят охрану. Этого не произошло.

Сначала Массимо приехал на матч «Локомотив» – «Краснодар» в компании супруги Пинни и агента Трабукки. Несмотря на то что игра в Черкизово закончилась в 18:25, тренер успел приехать на «Открытие» вовремя – поднялся на сектор как раз к первой минуте матча. Расположился на центральной трибуне А – за скамейкой «Зенита». Сел между своим бывшим переводчиком Артёмом Фетисовым и своим официальным представителем Тимуром Гурцкая.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На 39-й минуте у «Спартака» была неплохая атака – Адриано столкнулся с Ивановичем, и Лунёв выбил мяч головой. В этот момент Каррера дал волю эмоциям, махнул в воздухе кулаками. Его симпатии были очевидны и до этого, когда он порадовался голу Глушакова.

В перерыве зрители начали фотографироваться с Массимо. Он никому не отказывал, как и раньше, в бытность главным тренером «Спартака». Ради фанатов даже снимал кепку перед тем, как сфотографироваться.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Как и ожидалось, фанаты зарядили скандирование в поддержку своего бывшего тренера: «А тутти! Аванти! Массимо Каррера». Интересно, каково в этот момент было действующему тренеру «Спартака» Олегу Кононову. Особенно учитывая эти слова Карреры. Кстати, скандирование фанатов можно было услышать задолго до матча. И у стадиона, и даже в метро.

Во втором тайме произошла красивая ситуация. Болельщики на фанатской трибуне B скандировали имя итальянца, а зрители, сидевшие рядом с Каррерой на трибуне А, встали со своих мест, повернулись спиной к полю и аплодировали бывшему тренеру «Спартака», держа руки над головой. Каррера в этот момент встал и помахал руками. Трогательная картина.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Каррера и его окружение ушли за 10 минут до конца матча. Когда он уходил, получил ещё одну порцию аплодисментов. В ответ итальянец послал фанатам «Спартака» воздушные поцелуи с двух рук.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Кажется, фанаты «Спартака» будут любить Карреру всегда. Даже если он вдруг возглавит «Зенит».