«Выпивать в 1990-е было распространённым явлением». Зырянов жжёт

Константин Зырянов дал большое интервью Youtube-каналу LOOKYANOV, в котором рассказал о юности в Перми, самых ярких моментах карьеры, трагедии в семье и воспитании юных футболистов.

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О молодёжи и алкоголе

— Как оградить молодых игроков от вредных привычек? Нынешнее поколение пуще нашего бережёт своё здоровье. У них нет стольких вредных привычек, сколько было у нас. Я не вижу, чтобы после игр кто-то сильно выпивал бы, а в 90-е годы у нас это было распространённым явлением. Не замечал, что в команде кто-то курит. Раньше в России было так: не пьёт – значит, не играет в футбол. А, если человек пьёт и ещё и спортом занимается, значит, он крепкий спортсмен, на которого можно делать ставку.

Молодых игроков после матча ждут фанатки. И мы в своё время велись на это. Парни молодые, кровь бурлит. Мы говорим, что в одночасье можно остаться без денег и футбола. Но молодёжь считает, что всё знает, как и мы в их возрасте, поэтому всё будет зависеть, есть ли у человека голова на плечах. Главное, чтобы их окружали люди, которые бы объясняли. Нам не объясняли.

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О выборе в 17 лет

— В 16-17 лет в Перми меня был выбор: завод, тюрьма или футбол. В моём окружении не было людей, которые бы говорили: «Ты неправильно поступаешь. Займись футболом, пойди учиться. Не надо погружаться в это». Один мой друг сейчас работает на заводе, другой – лежит на кладбище, а я играю в футбол. Каждому своё».

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О предложении от «Валенсии»

— У меня тоже было предложение от «Валенсии» после чемпионата Европы 2008 года, но я сказал агенту: «Мне уже почти 31 год, я не знаю иностранного языка и не собираюсь его учить. На этом всё затихло.

10 лет назад мы уже играли с Испанией в плей-офф. Где сейчас эти люди? Тогда ничем хорошим это не закончилось. Но теперь у нас есть «усы надежды».

О том, что в России нужны манежи

— Место российского футбола? Мы резину на колёсах меняем в апреле, о каком футболе вообще можно говорить? Слава богу, что вообще играем. 9 марта мы играли с молодёжкой «Уфы», и пошёл такой снег, что аэропорт закрыли. Я попросил перенести матч, потому что невозможно играть в таких условиях. Нам отказали, так как в регламенте написано, что видимость должна быть нулевой, а там она была. Разметки не видно – можно посыпать красным. Не придерёшься.



Я написал, что здоровье молодых футболистов нам, оказывается, неинтересно. Аэропорт закрыт – а в футбол давайте играть. Если у нас не будет нормальных манежей для проведения матчей, мы будем играть шесть месяцев, когда у нас трава растёт, а остальные шесть месяцев будем ковыряться.

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Об успехах

— С другой стороны, за последние 18 лет после разрухи наши клубы выиграли два Кубка и один Суперкубок УЕФА, а сборная дошла до полуфинала чемпионата Европы и четвертьфинала чемпионата мира. И это государство, которое начиналось практически с нуля, которое разграбили и почти уничтожили. Мы поднимаемся, что нас сейчас все боятся. За 19 лет это потрясающий результат, в том числе – в футболе».

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О карьере на ТВ

— Мне часто предлагают побыть экспертом на ТВ. Но экспертом себя не вижу. Когда играет «Зенит» — я болельщик. Я переживаю за Семака, за всех ребят. Другие футболисты может и ощущают себя экспертами, но не я. Хотя думаю, со мной приятно пообщаться".

О фигурном катании и гимнастике

— Фигурное катание – кошмарный вид спорта. В 18 лет спортсмен закончен. Костнер – исключение. То же самое и с гимнастикой: девочкам в 16 лет уже надо выходить на пенсию, потому что подпирают более маленькие и стройненькие, которые могут добиваться медалей.

О трагедии в семье

— Сын и старшая дочь уже знают о случае с выбросившейся из окна женой Ольгой и дочерью Ириной. Учитывая, что сейчас век интернета, думаю, и в школе все знают. Лёва принёс это оттуда, и нам ничего не оставалось, кроме как рассказать то, что мы посчитали нужным. И средняя дочь знает.



Всё могло сложиться в жизни по-другому, но получилось так, как получилось. Я не задумывался о том, жизнь это отдаёт долг или я.

О «Зените»

— Я не всё ещё отдал «Зениту». Не все ступени прошёл с клубом. Хотя приглашение было. Звал старый приятель к себе помощником, но я деликатно отказался.

Полностью интервью можно посмотреть по этой ссылке.