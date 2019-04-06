РПЛ. «Спартак» — ЦСКА. LIVE!

«Спартак» — ЦСКА. Текстовая трансляция

ОНЛАЙН

17:55. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

«Спартак» — ЦСКА. Платная видеотрансляция

17:50. Тренерские штабы «Спартака» и ЦСКА определились с составами на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Глушаков, Зобнин, Мельгарехо, Ханни, Зе Луиш, Адриано.



Запасные: Максименко, Ещенко, Комбаров, Гапонов, Ташаев, Гулиев, Ломовицкий, Фернандо, Игнатов, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.



Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Бийол, Тикнизян.

17:45. Про белорусскую тренерскую школу, откуда вышли главные тренеры «Спартака» и ЦСКА.

Кононова воспитал белорусский Магат. Гончаренко шёл от него пешком 60 км У тренеров московского дерби есть одна давняя связь.

17:40. Российская Премьер-Лига представила ролик, посвящённый 10 лучшим голам московского дерби «Спартак» — ЦСКА за последние 10 лет.



В подборку вошли мячи Романа Ерёменко (17.05.2015), Эммануэля Эменике (28.08.2011), Вагнера Лава (1.08.2010), Зе Луиша (29.10.2016), Сейду Думбия (20.11.2010), Алекса (26.07.2009), Сергея Игнашевича (1.08.2010), Ари (30.04.2011), Николы Влашича (23.09.2018) и Фернандо (23.09.2018).

17:30. Немного интересного чтения перед матчем.

Пойти против принципов. Что поможет «Спартаку» победить в дерби ЦСКА – фаворит сегодняшнего матча, если исходить из качества футбола. Но Кононов может максимально усложнить жизнь сопернику.

Кто победит в дерби — «Спартак» или ЦСКА? На кого ставите вы – на «Спартак» или на ЦСКА?

«Спартак» — ЦСКА: Чалов лучше Зе Луиша. Не только по голам Кто чаще всех бьёт, забивает, пасует, фолит. Instat всё посчитал.

4 кандидата для ЦСКА на замену Влашичу Мы поискали похожих на Николу игроков во многих чемпионатах. Вариантов немного.

17:00. Здравствуйте! Сегодня в рамках 22-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и ЦСКА. Будет очень круто! Оставайтесь с нами.

Вы за кого?

Обе команды ведут борьбу как минимум за попадание в Лигу чемпионов.

Турнирная таблица РПЛ