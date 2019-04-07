«Пятёрки» Семака. Отличник по жизни нацелился на ещё одно золото

Всем, кто знаком с биографией главного тренера «Зенита», известно, что в школе Сергей Семак был отличником. И окончил её с золотой медалью. А это для жителя небольшого поселения даже по меркам Луганской области, где оно расположено, не так уж и просто. Ни тебе интернета, о котором тогда никто и не слышал, ни репетиторов из престижных столичных вузов – только, простите за банальность, трудолюбие и желание учиться.
Так же ровно, на пятерку, но, как признавался как-то сам Семак, без взлетов и падений, он прошел и свою игровую карьеру, в которой, правда, золотых медалей было намного больше. У тренера Семака золота пока нет. Пока…
В этом чемпионате «Зенит» Семака ещё ни разу не уступал лидерство в таблице. На зимний перерыв ушёл первым, пусть и с отрывом в одно очко. И после паузы, хоть и вёл борьбу на двух фронтах и смог дойти до 1/8 финала Лиги Европы, этот отрыв в РПЛ к 20 туру увеличил до, опять же, твёрдой пятерки. И на этом не остановился, хоть команде и нелегко даётся «путь чемпиона».
При этом сам Семак и к успехам, и к неудачам относится спокойно. Можно сказать — трезво. В фавориты «Зенит» записывать не спешит. Списывать неудачи на обстоятельства – травмы игроков, судейство, календарь – тоже не склонен, а вот делать работу над ошибками и по хорошей ученической привычке исправлять их Семак умеет.
Помните разгромный выездной матч «Зенита» с ЦСКА? Тогда календарь сине-бело-голубых можно было описать одним словом – кошмар. Несколько важных выездных матчей, когда команда больше времени проводила в самолётах, чем на тренировках, да и сама игра с ЦСКА была сразу после возвращения с гостевой игры Лиги Европы. Весной футбольный календарь устроил Семаку и «Зениту» дежавю – матч со «Спартаком» был после тяжелого выезда в Испанию, где петербуржцы к тому же проиграли.
Говорят, вылетая в Москву, футболисты «Зенита» обсуждали только одно – как не повторить осеннюю историю с ЦСКА. Видимо, слова Семака о том, что команду рано, да и вообще не стоит записывать в фавориты, восприняли внутри сине-бело-голубых как руководство к действию. Никто себя авансом в звёзды не записывает, багаж прошлых заслуг на поле не тянет. Да у «Зенита» сейчас на поле и нет звёзд, на которых могли бы попенять эксперты, объясняя причины побед или ругая за поражения. Зато у Семака есть команда с характером, который не раз демонстрировала, вытягивая, казалось бы, безнадежные матчи.
Нынешний «Зенит» стал по-хорошему «темной лошадкой» нашего чемпионата. Со стороны непонятно, чего от него ждать. Не случайно же при отрыве в пять очков никто не спешит короновать Семака и его команду чемпионским титулом. Впрочем, Сергей Богданович, кажется, сам прилагает немало усилий, чтобы охладить пыл желающих спеть ему дифирамбы. Слишком хорошо, видимо, знает им цену.
«Темной лошадкой», кстати, оказалась и селекционная служба «Зенита». Еще недавно к ней было много вопросов, особенно на фоне выпадения по разным причинам из игры нескольких ключевых игроков. Но уже первые матчи Азмуна и Барриоса показали, что зенитовским селекционерам за зимнюю трансферную компанию можно ставить твердую пятерку, а с учетом удачной продажи Паредеса даже с плюсом. Добавим к этому неожиданное «открытие», сделанное экспертами после последних матчей сборной России, — Оздоев-то, оказывается, весьма хорош, не зря в него верят в «Зените».
Пока Семаку удается то, что не получилось у его более опытных и известных предшественников. Он не только шаг за шагом выстраивает новую команду, но ещё и выдает «на гора» нужный клубу результат.
«Зенит» в очередной раз больше всех российских клубов пополнил копилку коэффициентов УЕФА, попутно лидируя в таблице РПЛ. Плюс клуб по-прежнему имеет одну из самых больших «диаспор» в сборной России, при этом в национальной команде петербуржцы – среди лидеров.
Трудно сказать, чего в нынешних успехах «Зенита» больше – таланта его тренера или тяжелой каждодневной работы «отличника». Но, похоже, много лет ориентировавшийся на иностранных тренеров «Зенит» прошлым летом сделал правильный выбор в пользу молодого наставника отечественного «разлива» и опять оказался наверху.