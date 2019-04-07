«Пятёрки» Семака. Отличник по жизни нацелился на ещё одно золото

Всем, кто знаком с биографией главного тренера «Зенита», известно, что в школе Сергей Семак был отличником. И окончил её с золотой медалью. А это для жителя небольшого поселения даже по меркам Луганской области, где оно расположено, не так уж и просто. Ни тебе интернета, о котором тогда никто и не слышал, ни репетиторов из престижных столичных вузов – только, простите за банальность, трудолюбие и желание учиться.

Так же ровно, на пятерку, но, как признавался как-то сам Семак, без взлетов и падений, он прошел и свою игровую карьеру, в которой, правда, золотых медалей было намного больше. У тренера Семака золота пока нет. Пока…

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В этом чемпионате «Зенит» Семака ещё ни разу не уступал лидерство в таблице. На зимний перерыв ушёл первым, пусть и с отрывом в одно очко. И после паузы, хоть и вёл борьбу на двух фронтах и смог дойти до 1/8 финала Лиги Европы, этот отрыв в РПЛ к 20 туру увеличил до, опять же, твёрдой пятерки. И на этом не остановился, хоть команде и нелегко даётся «путь чемпиона».



При этом сам Семак и к успехам, и к неудачам относится спокойно. Можно сказать — трезво. В фавориты «Зенит» записывать не спешит. Списывать неудачи на обстоятельства – травмы игроков, судейство, календарь – тоже не склонен, а вот делать работу над ошибками и по хорошей ученической привычке исправлять их Семак умеет.



Помните разгромный выездной матч «Зенита» с ЦСКА? Тогда календарь сине-бело-голубых можно было описать одним словом – кошмар. Несколько важных выездных матчей, когда команда больше времени проводила в самолётах, чем на тренировках, да и сама игра с ЦСКА была сразу после возвращения с гостевой игры Лиги Европы. Весной футбольный календарь устроил Семаку и «Зениту» дежавю – матч со «Спартаком» был после тяжелого выезда в Испанию, где петербуржцы к тому же проиграли.



Говорят, вылетая в Москву, футболисты «Зенита» обсуждали только одно – как не повторить осеннюю историю с ЦСКА. Видимо, слова Семака о том, что команду рано, да и вообще не стоит записывать в фавориты, восприняли внутри сине-бело-голубых как руководство к действию. Никто себя авансом в звёзды не записывает, багаж прошлых заслуг на поле не тянет. Да у «Зенита» сейчас на поле и нет звёзд, на которых могли бы попенять эксперты, объясняя причины побед или ругая за поражения. Зато у Семака есть команда с характером, который не раз демонстрировала, вытягивая, казалось бы, безнадежные матчи.

Нынешний «Зенит» стал по-хорошему «темной лошадкой» нашего чемпионата. Со стороны непонятно, чего от него ждать. Не случайно же при отрыве в пять очков никто не спешит короновать Семака и его команду чемпионским титулом. Впрочем, Сергей Богданович, кажется, сам прилагает немало усилий, чтобы охладить пыл желающих спеть ему дифирамбы. Слишком хорошо, видимо, знает им цену.

Трансферы сделают «Зенит» чемпионом. Они уже принесли ему 100% весенних очков Невероятная статистика.

«Темной лошадкой», кстати, оказалась и селекционная служба «Зенита». Еще недавно к ней было много вопросов, особенно на фоне выпадения по разным причинам из игры нескольких ключевых игроков. Но уже первые матчи Азмуна и Барриоса показали, что зенитовским селекционерам за зимнюю трансферную компанию можно ставить твердую пятерку, а с учетом удачной продажи Паредеса даже с плюсом. Добавим к этому неожиданное «открытие», сделанное экспертами после последних матчей сборной России, — Оздоев-то, оказывается, весьма хорош, не зря в него верят в «Зените».

Пока Семаку удается то, что не получилось у его более опытных и известных предшественников. Он не только шаг за шагом выстраивает новую команду, но ещё и выдает «на гора» нужный клубу результат.



«Зенит» в очередной раз больше всех российских клубов пополнил копилку коэффициентов УЕФА, попутно лидируя в таблице РПЛ. Плюс клуб по-прежнему имеет одну из самых больших «диаспор» в сборной России, при этом в национальной команде петербуржцы – среди лидеров.



Трудно сказать, чего в нынешних успехах «Зенита» больше – таланта его тренера или тяжелой каждодневной работы «отличника». Но, похоже, много лет ориентировавшийся на иностранных тренеров «Зенит» прошлым летом сделал правильный выбор в пользу молодого наставника отечественного «разлива» и опять оказался наверху.