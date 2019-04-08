Ракицкий реализовал два штрафных из трёх. Как он это делает?

Прошедшей зимой «Зенит» искал не просто узкопрофильного защитника. Семаку нужен был многофункциональный мастер, сочетающий в себе качества надёжного разрушителя и умелого организатора атак. В лице Ярослава Ракицкого питерский клуб нашёл даже не два, а три в одном – физически мощного стоппера, классного «глубинного диспетчера» и крутого дальнобойщика в придачу.

Если украинской публике атакующие возможности Ракицкого давно и хорошо известны, то российская только открывает их для себя. Питерские болельщики пребывают в приятном изумлении от стандартов защитника: первый удар – гол «Оренбургу», второй – «Локомотиву». Из трёх штрафных в РПЛ Ракицкий конвертировал в результат два – реализация на уровне Месси!

Сколько забивает Ракицкий

Ярославу далеко до результативности Серхио Рамоса – таких уникумов единицы в природе. Но среди коллег-защитников с постсоветского пространства Ракицкий выделяется высоким наступательным КПД. Свежий гол в Черкизово стал для него юбилейным, 20-м, во взрослом футболе. По командам они распределились следующим образом: «Шахтёр» — 14, «Зенит» — 2, сборная – 4. По турнирам баланс следующий: чемпионат Украины – 9, Кубок Украины – 2, Лига чемпионов – 1, Лига Европы – 2, РПЛ – 2, отборочные турниры Евро – 2, товарищеские матчи национальных команд – 2.

Символично, что свой первый гол на профессиональном уровне 44-й номер «Шахтёра» забил на 44-й минуте кубкового матча с командой «Еднисть» («Единство») из села Плиски. 19-летний защитник «горняков» открыл счёт после розыгрыша углового.



Особое место в коллекции Ракицкого занимают два точных удара – по воротам «Барселоны» в апреле 2011-го и киевского «Динамо» семью годами позже. Пускай первый не уберёг «горняков» от разгрома (1:5), не каждому нападающему – что уж говорить о защитнике? – удаётся вписать свою фамилию на табло «Камп Ноу». Киевлян коренной «горняк» Ракицкий огорчал дважды, но особенно сладостен ему был второй гол – поскольку пришёлся на кубковый финал. Редкое сочетание красоты с важностью.

Как забивает Ракицкий

Несмотря на внушительные габариты, украинец не очень силён в борьбе «на втором этаже». В этом плане он тоже не совсем типичный стоппер. Система Instat, например, оценивает соответствующий навык украинца довольно скромно – 62 балла из 100 возможных. Головой Ракицкий забил всего один гол, и тот семь лет назад – опять-таки «любимому» «Динамо».

Трансферы сделают «Зенит» чемпионом. Они уже принесли ему 100% весенних очков Невероятная статистика.

У него другие достоинства – прежде всего хорошо поставленный удар с левой. Но и правая у Ярослава не только для ходьбы и сохранения равновесия. Ею он заколотил один из самых эффектных мячей в карьере — «Металлисту» в 2014-м.

Стандарты Ракицкого

Возможно, вы удивитесь, но до переезда в Россию Ракицкий относительно немного забивал прямыми ударами со штрафных – три штуки за «Шахтёр» и два – за сборную. Этому есть объяснение: при живом-здоровом Дарио Срне Ярослава нечасто подпускали к неподвижно стоящему мячу.

— Срна был классным исполнителем стандартов, — объясняет многолетний ассистент Мирчи Луческу в «Шахтёре», а теперь главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон. — Когда Дарио был в порядке, только Пирло и Жуниньо Пернамбукано могли сравниться с ним в этом компоненте. У Срны была своя «территория» — всё, что ближе 25 метров от ворот. То, что дальше, отдавалось Ракицкому. Ярославу от природы дан мощный удар, но он постоянно совершенствовал его: оставался с ребятами после тренировок, устраивал мини-игры. Так что меня его голы совершенно не удивляют – это козырь Ракицкого. Гилерме наверняка изучал его манеру исполнения, и тем не менее удар оказался неберущимся.

— Если помните, я сразу охарактеризовал Ракицкого как лучшего центрального защитника РПЛ на данный момент, — продолжает Спиридон. — Поначалу, когда присутствовало недопонимание с партнёрами, он допустил несколько тактических ошибок в Лиге Европы, но теперь снова демонстрирует высокий уровень. Считаю, что с приобретением Ракицкого, Барриоса и Азмуна «Зенит» приблизил себя к званию чемпиона. За счёт Ракицкого «Зенит» разнообразил выход из обороны: теперь можно быстро поменять акцент атаки на противоположный фланг диагональной передачей даже не на 30-40, а на 60-70 метров. Это намного упрощает организацию игры. Плюс голы – он и прежде забивал регулярно.

«В России нет другого такого защитника, как Ракицкий» Бывший тренер «Шахтёра» и «Зенита» – о «Фенербахче», Ракицком и Семаке.

Техника исполнения

Когда у Олега Корнаухова в эфире федерального канала попросили найти аналог Ракицкому в его собственном игроцком прошлом, он сходу назвал фамилию – Хомуха. В своё время Дмитрий завалил не один такой гол в составе «Зенита», а затем ЦСКА.

— Действительно, стиль исполнения штрафного у нас одинаковый – обводящий удар мяча через стенку, — соглашается Дмитрий Иванович. — Единственное отличие: я бил с правой, а Ракицкий – с левой. У футболиста от природы должна быть предрасположенность к выполнению стандартов, но и серьёзная работа на тренировках имеет большое значение. Я, например, две-три тренировки в межигровом цикле посвящал этому элементу. Оставался на поле после занятия и работал. Не думаю, что для вратаря принципиально, левша соперник или правша. Дополнительную сложность для него создаёт партнёр бьющего. Занимая позицию под удар с правой ноги, он отвлекает голкипера, вынуждая его до последнего момента ждать удара. Смысл в том, чтобы вратарь раньше времени не бежал в угол. Дёрнись он туда, и другой игрок пробьёт в противоположный угол. На этом Ракицкий и поймал Гилерме. У вратаря «Оренбурга» шансов объективно было немного, тогда как Гилерме, наверное, мог бы выручить. Видимо, не сумел вовремя среагировать на удар: всё-таки мяч пошёл не в самый верхний угол, а недалеко от центра.

— Не готов назвать Ракицкого лучшим исполнителем стандартов в РПЛ, — подытоживает Хомуха. – Его голы бросаются в глаза, потому что забивались два тура подряд, и все активно заговорили об этом. Но в других командах тоже есть мастера штрафных – например спартаковец Фернандо.



Так или иначе, на вооружение «Зенита» поступило ещё одно эффективное оружие, и защитникам его соперников следует быть ещё более осмотрительными на ближних подступах к своей штрафной – не фолить понапрасну. Даже странно, что Ракицкий не расчехлил свою «пушку» раньше.