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Кто в РПЛ бьёт точнее всех по чужим воротам? Сысуев, Мамаев, Луис Адриано

Мамаев играет в футбол в СИЗО
Максим Ерёмин
Фото: РИА Новости
Мамаев сидит в СИЗО полгода, но всё равно попал в топ-3 по ударам
Самые точные футболисты РПЛ.
Футбол / РПЛ

В этот рейтинг вошли 11 футболистов РПЛ, которые в этом сезоне били по воротам точнее других. Для того, чтобы в него попасть мы определили два условия. Первое — 15+ ударов по воротам соперника. Второе — процент их точности должен достигать по меньшей мере 50%.

Кто в РПЛ чаще всех ходит в аренду
Некоторые фамилии в списке вас наверняка удивят.

11. Эванс Кангва, «Арсенал»
Ударов: 16 (8 в створ)
Точность: 50%

10. Павел Могилевец, «Рубин»
Ударов: 16 (8 в створ)
Точность: 50%

9. Владимир Ильин, «Урал»
Ударов: 27 (14 в створ)
Точность: 52%

8. Джефферсон Фарфан, «Локомотив»
Ударов: 32 (18 в створ)
Точность: 56%

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7. Луис Адриано, «Спартак»
Ударов: 20 (12 в створ)
Точность: 60%

6. Бьорн Сигурдарсон, «Ростов»
Ударов: 30 (18 в створ)
Точность: 60%

5. Алексей Ионов, «Ростов»
Ударов: 15 (9 в створ)
Точность: 60%

4. Александр Ерохин, «Зенит»
Ударов: 28 (17 в створ)
Точность: 61%

3. Павел Мамаев, «Краснодар»
Ударов: 17 (11 в створ)
Точность: 65%

2. Андрей Панюков
Ударов: 20 (13 в створ)
Точность: 65%

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1. Дмитрий Сысуев
Ударов: 15 (12 в створ)
Точность: 80%

В материале использовались данные InStat.

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