Мамаев сидит в СИЗО полгода, но всё равно попал в топ-3 по ударам

В этот рейтинг вошли 11 футболистов РПЛ, которые в этом сезоне били по воротам точнее других. Для того, чтобы в него попасть мы определили два условия. Первое — 15+ ударов по воротам соперника. Второе — процент их точности должен достигать по меньшей мере 50%.

Кто в РПЛ чаще всех ходит в аренду Некоторые фамилии в списке вас наверняка удивят.

11. Эванс Кангва, «Арсенал»

Ударов: 16 (8 в створ)

Точность: 50%

10. Павел Могилевец, «Рубин»

Ударов: 16 (8 в створ)

Точность: 50%

9. Владимир Ильин, «Урал»

Ударов: 27 (14 в створ)

Точность: 52%

8. Джефферсон Фарфан, «Локомотив»

Ударов: 32 (18 в створ)

Точность: 56%

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7. Луис Адриано, «Спартак»

Ударов: 20 (12 в створ)

Точность: 60%

6. Бьорн Сигурдарсон, «Ростов»

Ударов: 30 (18 в створ)

Точность: 60%

5. Алексей Ионов, «Ростов»

Ударов: 15 (9 в створ)

Точность: 60%

4. Александр Ерохин, «Зенит»

Ударов: 28 (17 в створ)

Точность: 61%

3. Павел Мамаев, «Краснодар»

Ударов: 17 (11 в створ)

Точность: 65%

2. Андрей Панюков

Ударов: 20 (13 в створ)

Точность: 65%

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1. Дмитрий Сысуев

Ударов: 15 (12 в створ)

Точность: 80%

В материале использовались данные InStat.