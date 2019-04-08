Мамаев сидит в СИЗО полгода, но всё равно попал в топ-3 по ударам

В этот рейтинг вошли 11 футболистов РПЛ, которые в этом сезоне били по воротам точнее других. Для того, чтобы в него попасть мы определили два условия. Первое — 15+ ударов по воротам соперника. Второе — процент их точности должен достигать по меньшей мере 50%.
11. Эванс Кангва, «Арсенал»
Ударов: 16 (8 в створ)
Точность: 50%
10. Павел Могилевец, «Рубин»
Ударов: 16 (8 в створ)
Точность: 50%
9. Владимир Ильин, «Урал»
Ударов: 27 (14 в створ)
Точность: 52%
8. Джефферсон Фарфан, «Локомотив»
Ударов: 32 (18 в створ)
Точность: 56%
7. Луис Адриано, «Спартак»
Ударов: 20 (12 в створ)
Точность: 60%
6. Бьорн Сигурдарсон, «Ростов»
Ударов: 30 (18 в створ)
Точность: 60%
5. Алексей Ионов, «Ростов»
Ударов: 15 (9 в створ)
Точность: 60%
4. Александр Ерохин, «Зенит»
Ударов: 28 (17 в створ)
Точность: 61%
3. Павел Мамаев, «Краснодар»
Ударов: 17 (11 в створ)
Точность: 65%
2. Андрей Панюков
Ударов: 20 (13 в створ)
Точность: 65%
1. Дмитрий Сысуев
Ударов: 15 (12 в створ)
Точность: 80%
В материале использовались данные InStat.