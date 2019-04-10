«Лучше сбрить усы, чем болеть за «Спартак». Главный болельщик «Зенита»

Михаил Боярский – о «Зените», «Спартаке», «Тосно» и фанатах. Ну и Кокорине с Мамаевым, куда без них.

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский дал большое интервью Youtube-каналу LOOKYANOV, в котором рассказал об обидах Малафеева и Радимова, несостоятельности нынешнего гимна «Зенита», деле Кокорина и Мамаева и о проникновении стадион, которое он считает не самым лучшим поступком со своей стороны.

(о Семаке):

— Я ему симпатизирую, как и Геннадий Сергеевич Орлов. Лучше свое, которое рядом, с которым ты живешь в одном городе, чем чужое, неродное.

(об обидах футболистов):

— Малафеев как-то раз обиделся. Он брал интервью у меня, а я у него. А потом мы разошлись на каких-то принципиальных вопросах. Еще Буланов однажды на меня обиделся. Который Радимов. Сказал, что он мне руки не подаст. Мол, я якобы ушел со стадиона. Ничего подобного – я никуда не уходил. Просто я не всегда сижу на одном и том же месте.

Более того, был случай, когда матч был без зрителей, но я все-таки проник на него. Это была игра с ЦСКА. Тогда меня никто не остановил. Просто поздоровались и пропустили. А потом я убежал к Гене Орлову, в комментаторскую, чтобы меня одного не было видно на трибунах. Это не самый лучший поступок с моей стороны, хотя для «Зенита» чего только не сделаешь. Так что обвинять меня в том, что я не хожу на «Зенит» или ухожу, когда он проигрывает – это несправедливо.

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(о своей поддержке «Тосно»):

— «Тосно» — это почти Петербург. А во-вторых, они же не с «Зенитом» играли. Поддержать команду, игроки которой могли бы играть и в «Зените», было бы неплохо. Они достойно играли. И даже «Спартак» обыграли, если я не ошибаюсь.

(о фанатах):

— Я не против фанатов, если дело не касается грубости, хамства, мата и пренебрежительного отношения к сопернику. Я это не принимаю. Есть джентльмен, который сидит на трибуне, и есть хамло, которое ради того, чтобы проявить себя, может оскорбить неповинного болельщика. И кричалку «Хоп, давай-давай, доминируй, унижай», я тоже не поддерживаю.

(о гимне «Зенита»):

— Я не поклонник гимна «Город над вольной Невой». Он не написал специально для команды и для города. Это не очень удачная перефразировка замечательной песни. Сама песня — действительно просторная, вольная, как наш город, как Нева. Но тут она грузит. Эмоционально она очень слабая. В контексте футбола она тяжеловата.

Я спел несколько гимнов. Ко мне приходило большое количество посылок, конверты передавали, кассеты с гимном для «Зенита». «Миша, спой!» Но там все одно и то же. «Чайки над Невой», «гол-футбол» и так далее. Ни раз не пришло ощущения: «О, вот это гимн!»

Гимн – это существенно важная деталь, которая должна быть продумана профессионалами. Вот если бы за это всерьез взялись Розембаум, Шнур или, допустим, Дунаевский… Это должна быть такая песня, которая запоминается с первого раза и которая действительно может поддержать – не только весь стадион, но и футболистов.

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(о попытках фанатов влиять на решения клуба):

— Труппа театра не может позволить себе реагировать на советы зрителей, как им делать тот или иной спектакль. Спектакль, который называется футбол, делают тренер, команда и руководство клуба. И всё! Остальные приходят только смотреть и восхищаться. И не имеют никакого права вмешиваться во внутренние дела команды. Это все равно, что прийти на балет и сказать: «Вы не так танцуете! Не пойдет. В таких пачках нельзя. И вот такой парик не подойдет».

(о деле Кокорина и Мамаева):

— Безумно обидно за парней. Очень жаль. СМИ сделали всё возможное, чтобы выпятить тему и показать всей стране. Показать проблему, которая существовала всегда и будет существовать. Это пацанская недальновидность, шпанские замашки, которые у нас всех есть с детства. Так сложилась ситуация, что обычная мужская потасовка стала лакмусовой бумажкой в отношениях спортсменов и зрителей. Портить им жизнь в дальнейшем будет перебором.

Вседозволенность, которую чувствую футболисты? Это существует давно, начиная со Стрельцова и заканчивая Кокориным. Это присутствует не только футболе, но и во многих других видах спорта существуют нелицеприятные инциденты. И все-таки – ну мужики поцапались… Конечно, были нетрезвы, и это усугубляет ситуацию. Я сам неоднократно вступался и был оскорблен, защищался и нападал. Но это все решалось на уровне двора. Ну пошли в другой двор, отомстили. Ну пришли к нам из того двора, дали нам по башке. Это мужские разборки должны быть, а не общественные.

Конечно, их нужно наказать, и так делать нельзя. Но все-таки пора остановиться. Хорош, всё.

(о будущем Кокорина и Мамаева):

— Реабилитировать себя они могут только достойной игрой. Это сразу снимет с них вину. Если бы мне сказали: «Сыграешь хорошо роль – мы тебя простим», я бы выучил наизусть все роли. Хотя мне могли бы и не доверить. На сегодняшний момент я бы хотел, чтобы они вернулись. С покаянием, по-мужски, не теряя собственного достоинства и доказали всем свою состоятельность.

(о «Спартаке»):

— Лучше сбрить усы, чем болеть за московский «Спартак»? Да. Сбрею, если надо будет. И не только себе, кому угодно сбрею.

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(о чемпионских перспективах «Зенита»):

— «Зенит» — чемпион? Да. Бесспорно. Обязательно. Пусть все знают: в этом году «Зенит» чемпион стопроцентно.

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