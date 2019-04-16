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Сокамерники Мамаева возмущены, что их не поблагодарили за футбол. Им это важно

«Леганес» и «Реал» не выявили победителя в матче Примеры



В матче 32-го тура чемпионата Испании «Леганес» и мадридский «Реал» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке». Обслуживал матч арбитр Давид Медье Хименес.



Счёт был открыт перед самым свистком на перерыв. Автором гола стал Хонатан Сильва. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мартин Брайтвайт. В начале второго тайма положение уравнял Карим Бензема.



«Леганес», набрав 41 очко, поднялся на 11-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (61) по-прежнему занимает третье место в таблице.

Гол Обамеянга принёс «Арсеналу» победу в матче с «Уотфордом»



В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал лондонский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 10-й минуте единственный гол в матче забил форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. Через минуту главный арбитр встречи Крейг Поусон показал прямую красную карточку нападающему «Уотфорда» Трою Дини, после чего хозяева остались в меньшинстве.



«Арсенал» набрал 66 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (46) располагается на 10-м месте в таблице чемпионата Англии.

Сокамерники Мамаева недовольны отсутствием благодарности за матч в СИЗО



Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил о недовольстве сокамерников полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, который содержится в СИЗО «Бутырка».



«Сокамерники Павла Мамаева удивлены, что им после проведения футбольного мероприятия пообещали благодарности всей камере, прошло уже два месяца, некоторые уже уехали на этапы, и до сих пор администрация СИЗО „Бутырка“ благодарностей не вручила. При рассмотрении вопросов об УДО и изменении режима эти благодарности имеют значение», — приводит слова Мельникова «Р-Спорт».



Напомним, что футбольный матч в СИЗО состоялся 14 февраля. Мамаев сыграл по тайму за каждую из команд и забил семь голов.

Джано летом может перейти в «Краснодар»



Как стало известно «Чемпионату», «Краснодар» проявляет интерес к грузинскому полузащитнику «Крыльев Советов» Джано Ананидзе.



Футболист может сменить клуб в летнее трансферное окно.



Напомним, что Джано принадлежит «Спартаку», а за самарский клуб выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги за «Спартак» и отметился одной голевой передачей. Зимой Джано перебрался в «Крылья Советов», в составе которых сыграл пять матчей в чемпионате России и забил один гол.



26-летний Джано является воспитанником «Спартака». Всего за клуб он провёл 136 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 16 результативных передач. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2021 года.

Целующиеся Месси и Роналду — на обложке нового выпуска France Football



Издание France Football на своём официальном сайте анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала.



На обложке изображены целующиеся нападающие Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»), чьему многолетнему противостоянию будет посвящён выпуск.



На тему борьбы форвардов за звание лучшего футболиста в мире выскажутся бывшие и действующие игроки, среди которых Христо Стоичков, Жан-Пьер Папен, Джейми Каррагер, Арьен Роббен, Марко Тарделли и Филипп Лам.

Фото: France Football

Месси и Роналду на протяжении 10 лет начиная с 2008 года завоёвывали «Золотой мяч», самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. У обоих игроков в настоящий момент по пять призов. В прошлом году полузащитник «Реала» Лука Модрич прервал гегемонию форвардов, первым с 2007 года обойдя их в голосовании за награду.

Экс-наставник «Рубина» Грасия летом может возглавить «Челси»



Главным тренером лондонского «Челси» в следующем сезоне может стать наставник «Уотфорда» Хави Грасия. Об этом сообщает The Sun.

По данным источника, руководство лондонского клуба рассматривает вариант с испанским специалистом в качестве замены нынешнему наставнику Маурицио Сарри.



«Челси» при Сарри хорошо начал сезон, но потом результаты команды ухудшились, а пиком для руководства клуба стало поражение в матче с «Манчестер Сити» (0:6).



В нынешнем сезоне «Уотфорд» под руководством Грасии занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 32 матчей. Кроме того «шершни» вышли в финал Кубка Англии, где сыграют с «Манчестер Сити».



48-летний Грасия возглавил «Уотфорд» прошлым летом, а ранее тренировал такие известные клубы, как «Осасуна», «Малага» и казанский «Рубин».