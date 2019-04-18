Thrilling game! Как ещё в Англии называют матч «Ман Сити» и «Тоттенхэма»

Оле-оле! Можно убирать валидол – четвертьфинал Лиги чемпионов позади, и его итоги для многих оказались неожиданностью. Фанаты из онлайн-школы английского языка Skyeng снова просматривают англоязычные соцсети и выясняют, что болельщики писали о прошедших матчах.

Thrilling – захватывающий

Матч “Манчестер Сити” — ”Тоттенхэм” затмил всё! VAR не засчитал гол “Манчестера”, но и без этого сильных эмоций хватало. Сумасшедший, непонятный, образцовый – это лишь малая часть прилагательных, которые европейские болельщики использовали для описания этого матча.

“Одна из самых захватывающих игр за долгие годы. Определённо”.

Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость Это не про карму и Эвребё. Всё сложнее.

Draw — ничья

“Манчестер” выиграл 4:3, но по сумме двух игр в полуфинал всё же прошёл “Тоттенхэм”. Действительно непростая игра. Но ещё сложнее объяснить кому-то, кто футбол не смотрит, как же так вышло.

“Пытаюсь объяснить своей девушке, как “Манчестер Сити” выиграл, сыграл вничью и проиграл “Тоттенхэму” за один матч.

Была ли рука у Льоренте? А как вам такой повтор Мнения разделились.

To search – искать

До свидания, «Ювентус». До свидания, Криштиану. Даже Роналду не спас положение. «Ювентус» — «Аякс» –1:2! Настоящая сенсация, такого мы не ожидали. “Ну и где теперь фанаты Роналду?” — ехидничают болельщики “Аякса”

«В поисках фанатов Криштиану Роналду».

«Аякс» — не сенсация. Эта команда по футбольным качествам среди лучших в Европе Наслаждайтесь их игрой, пока можно.

Regardless – независимо от

Ну как – где? Вот они. Рисуют фан-арт. Тем более что четвертьфинал совпал с ещё одним знаковым событием – выходом первой серии последнего сезона “Игры престолов”.

«Вне зависимости от того, что произошло. Он лучший из всех, кто когда либо играл в этом чемпионате».