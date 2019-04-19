«Будет бойня, «Локомотив» победит». Прогнозы на 24-й тур РПЛ

В очередном туре нашего конкурса почти одинаковые результаты показали команды журналистов и читателей.
Обозреватель «Чемпионата» Михаил Гончаров угадал счёт матча «Крылья Советов» — «Рубин», разницу в играх «Динамо» — «Краснодар» и «Ростов» — «Спартак», а также исход встречи «Зенит» — «Анжи». Итог — 12 баллов.
Сергей Силкин предсказал разницу в играх «Крылья Советов» – «Рубин», «Енисей» – «Уфа» и «Арсенал» – «Урал», плюс исходы матчей «Ахмат» – «Локомотив» и «Зенит» – «Анжи». Это 11 очков.
У Ивана Сергеева из Ставрополя получилось хуже. Угаданная разница в игре «Ахмат» — «Локомотив» да исход поединка «Зенит» — «Анжи» принесли команде читателей лишь 4 очка.
Таблица после 23-го тура
Специалисты – 245 очков
Журналисты – 220
Читатели – 205
Прогноз специалистов
Олег Веретенников, известный российский футболист:
«Анжи» — «Ахмат» — 0:2
«Ахмату» очки важнее, да и «Анжи» находится в тяжёлой ситуации после поражения в Питере. Это всё сыграет свою роль, и «Ахмат» выиграет.
«Уфа» — «Арсенал» — 1:0
«Уфе» необходимы очки, они борются за выживание. Будет тяжёлая игра, где всё решится одним мячом.
«Оренбург» — «Ростов» — 1:1
«Оренбург» очень сильно проводит этот чемпионат. Команды играют в схожей манере — строгая игра в обороне. С «Ростовом» будет очень тяжело играть, особенно после уверенной победы над «Спартаком», но «Оренбург» точно не проиграет.
«Динамо» — «Крылья Советов» — 2:0
Пришло время «Динамо» выигрывать.
«Локомотив» — ЦСКА — 1:2
Будет интересная борьба за место в Лиге чемпионов плюс чемпионские амбиции. Молодёжный задор ЦСКА скажется, и они выиграют эту игру.
«Краснодар» — «Зенит» — 1:1
Очень тяжело предположить. Поставлю на ничью, голы всё-таки будут.
«Урал» — «Рубин» — 0:0
Безголевая ничья. «Рубину», как и «Уралу», голы даются очень тяжело. А камбэк, который они совершили с «Енисеем», забив в конце три мяча, – стечение обстоятельств. «Рубин» не позволит себе забить.
«Спартак» — «Енисей» — 2:0
«Спартаку» пора брать очки. А с кем, если не с «Енисеем», эти очки зарабатывать.
Прогноз читателей
Олег Игнатенко (Ярославль):
«Анжи» – «Ахмат» — 1:2
«Анжи» сломался после того, как Адиев подал в отставку, но остался. Желание бороться, похоже, у команды кончилось.
«Уфа» – «Арсенал» — 0:0
Обе команды давно не проигрывают, а «Арсенал» так и вовсе после паузы мало того что не проигрывал, так ещё и не пропускал. В шести матчах! А «Уфа» — двух. Так что обе не забьют.
«Оренбург» – «Ростов» — 2:2
«Оренбург» — команда, хорошо играющая, а «Ростов» команда, очень хорошо играющая в гостях. Будет интересно, но ничья.
«Динамо» – «Крылья Советов» — 1:0
«Динамо» не выглядит безнадёжным, несмотря на место в стыках. Те же «Крылья» смотрятся по игре хуже. «Динамо» долго не везло, пора прервать эту серию.
«Локомотив» – ЦСКА — 1:2
После поражения от «Арсенала» ЦСКА летал по полю в игре со «Спартаком». После «Оренбурга» будет так же. Даже без Фернандеса ЦСКА победит.
«Краснодар» – «Зенит» — 0:1
«Зенит» не даст «Краснодару» сыграть в его футбол, а своими шансами воспользуется.
«Урал» – «Рубин» — 1:0
«Рубин» так потихонечку подтягивается к стыкам, 5 матчей без побед с одним забитым мячом. У «Урала» всё как-то оптимистичнее.
«Спартак» – «Енисей» — 1:1
Не могу сказать, что не люблю «Спартак». Просто есть ощущение, что всё там опять на грани конфликта большого, а Аленичев на один-то матч в году команду настроит.
Прогноз журналистов
Павел Левкович, корреспондент «Чемпионата»:
«Анжи» — «Ахмат» — 1:3
Кавказское «класико» уже не такое яркое, но периодически им удаётся неплохо зажечь на футбольном поле. Махачкалинцам нужно цепляться за стыки, а грозненцам подбираться выше и избегать стыковых матчей. Поставлю на победу «Ахмата».
«Уфа» — «Арсенал» — 1:2
«Уфа» не проигрывает при Вадиме Евсееве, показывает достаточно стабильный футбол, но «Арсенал» в этом сезоне очень хорош и намерено ворваться в топ-6 чемпионата. Поставлю на победу «оружейников», возможно, волевую.
«Оренбург» — «Ростов» — 1:1
Очень тяжёлый матч для прогноза, так как обе команды показывают яркий, но нестабильный футбол. В прошлом туре они добились побед над московскими командами. В этом туре они разойдутся миром.
«Динамо» — «Крылья» — 1:1
Одна из самых принципиальных битв 24-го тура, обе команды со всех ног бегут от стыковых матчей, но то и дело натыкаются на неприятности. Команды сыграют вничью, так будет честнее.
«Локомотив» — ЦСКА — 2:1
Тут можно обойтись без лишних слов, будет бойня. На мой взгляд, победителем из неё выйдет более опытный «Локомотив».
«Краснодар» — «Зенит» — 2:0
Кто-то когда-то должен доставить «Зениту» серьёзные проблемы. Также когда-то должно прорвать и «Краснодар», пусть это будет в субботу.
«Урал» — «Рубин» — 1:0
Поставлю на минимальную победу уральцев, потому что уж очень тяжело «Рубин» выглядит в атаке. «Урал» в свою очередь выглядит поживее и предпринимает всевозможные действия, чтобы сохранить место в РПЛ на следующий сезон.
«Спартак» — «Енисей» — 2:0
«Енисей» хоть и выглядит более живо, чем в первой части чемпионата, но команде Олега Кононова пора бы уже реабилитироваться за два унизительных поражения от ЦСКА и «Ростова». Поставлю на победу «Спартака». Не бог весть какая победа, конечно, но три очка есть три очка, они помогут москвичам оторваться от «Ростова» в турнирной таблице.