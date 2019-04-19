«Будет бойня, «Локомотив» победит». Прогнозы на 24-й тур РПЛ

В очередном туре нашего конкурса почти одинаковые результаты показали команды журналистов и читателей.

Обозреватель «Чемпионата» Михаил Гончаров угадал счёт матча «Крылья Советов» — «Рубин», разницу в играх «Динамо» — «Краснодар» и «Ростов» — «Спартак», а также исход встречи «Зенит» — «Анжи». Итог — 12 баллов.

Сергей Силкин предсказал разницу в играх «Крылья Советов» – «Рубин», «Енисей» – «Уфа» и «Арсенал» – «Урал», плюс исходы матчей «Ахмат» – «Локомотив» и «Зенит» – «Анжи». Это 11 очков.



У Ивана Сергеева из Ставрополя получилось хуже. Угаданная разница в игре «Ахмат» — «Локомотив» да исход поединка «Зенит» — «Анжи» принесли команде читателей лишь 4 очка.

Португалия не догонит Россию. Теперь точно Есть только одно но.

Таблица после 23-го тура

Специалисты – 245 очков

Журналисты – 220

Читатели – 205

10 цифр 23-го тура РПЛ, которые вас удивят Спартаковцы – среди лучших. Неожиданно, правда?

Прогноз специалистов

Олег Веретенников, известный российский футболист:

«Анжи» — «Ахмат» — 0:2

«Ахмату» очки важнее, да и «Анжи» находится в тяжёлой ситуации после поражения в Питере. Это всё сыграет свою роль, и «Ахмат» выиграет.



«Уфа» — «Арсенал» — 1:0

«Уфе» необходимы очки, они борются за выживание. Будет тяжёлая игра, где всё решится одним мячом.

«Оренбург» — «Ростов» — 1:1

«Оренбург» очень сильно проводит этот чемпионат. Команды играют в схожей манере — строгая игра в обороне. С «Ростовом» будет очень тяжело играть, особенно после уверенной победы над «Спартаком», но «Оренбург» точно не проиграет.

«Динамо» — «Крылья Советов» — 2:0

Пришло время «Динамо» выигрывать.

«Локомотив» — ЦСКА — 1:2

Будет интересная борьба за место в Лиге чемпионов плюс чемпионские амбиции. Молодёжный задор ЦСКА скажется, и они выиграют эту игру.



«Краснодар» — «Зенит» — 1:1

Очень тяжело предположить. Поставлю на ничью, голы всё-таки будут.



«Урал» — «Рубин» — 0:0

Безголевая ничья. «Рубину», как и «Уралу», голы даются очень тяжело. А камбэк, который они совершили с «Енисеем», забив в конце три мяча, – стечение обстоятельств. «Рубин» не позволит себе забить.

«Спартак» — «Енисей» — 2:0

«Спартаку» пора брать очки. А с кем, если не с «Енисеем», эти очки зарабатывать.

«Околофутбол» в России кончится. Его сравняют с гей-браками и марихуаной Беспорядки на матче «Аякса» и «Ювентуса» как доказательство, что в Европе — свобода, а наши фанаты — «под колпаком».

Прогноз читателей

Олег Игнатенко (Ярославль):

«Анжи» – «Ахмат» — 1:2

«Анжи» сломался после того, как Адиев подал в отставку, но остался. Желание бороться, похоже, у команды кончилось.

«Уфа» – «Арсенал» — 0:0

Обе команды давно не проигрывают, а «Арсенал» так и вовсе после паузы мало того что не проигрывал, так ещё и не пропускал. В шести матчах! А «Уфа» — двух. Так что обе не забьют.

«Оренбург» – «Ростов» — 2:2

«Оренбург» — команда, хорошо играющая, а «Ростов» команда, очень хорошо играющая в гостях. Будет интересно, но ничья.

«Динамо» – «Крылья Советов» — 1:0

«Динамо» не выглядит безнадёжным, несмотря на место в стыках. Те же «Крылья» смотрятся по игре хуже. «Динамо» долго не везло, пора прервать эту серию.

«Локомотив» – ЦСКА — 1:2

После поражения от «Арсенала» ЦСКА летал по полю в игре со «Спартаком». После «Оренбурга» будет так же. Даже без Фернандеса ЦСКА победит.

«Краснодар» – «Зенит» — 0:1

«Зенит» не даст «Краснодару» сыграть в его футбол, а своими шансами воспользуется.

«Урал» – «Рубин» — 1:0

«Рубин» так потихонечку подтягивается к стыкам, 5 матчей без побед с одним забитым мячом. У «Урала» всё как-то оптимистичнее.

«Спартак» – «Енисей» — 1:1

Не могу сказать, что не люблю «Спартак». Просто есть ощущение, что всё там опять на грани конфликта большого, а Аленичев на один-то матч в году команду настроит.

Он начинал сезон в защите, а теперь забивает «Краснодару», «Зениту», ЦСКА В 25 лет москвич и воспитанник «Зенита» Сутормин выстрелил в Премьер-Лиге.

Прогноз журналистов

Павел Левкович, корреспондент «Чемпионата»:

«Анжи» — «Ахмат» — 1:3

Кавказское «класико» уже не такое яркое, но периодически им удаётся неплохо зажечь на футбольном поле. Махачкалинцам нужно цепляться за стыки, а грозненцам подбираться выше и избегать стыковых матчей. Поставлю на победу «Ахмата».



«Уфа» — «Арсенал» — 1:2

«Уфа» не проигрывает при Вадиме Евсееве, показывает достаточно стабильный футбол, но «Арсенал» в этом сезоне очень хорош и намерено ворваться в топ-6 чемпионата. Поставлю на победу «оружейников», возможно, волевую.



«Оренбург» — «Ростов» — 1:1

Очень тяжёлый матч для прогноза, так как обе команды показывают яркий, но нестабильный футбол. В прошлом туре они добились побед над московскими командами. В этом туре они разойдутся миром.



«Динамо» — «Крылья» — 1:1

Одна из самых принципиальных битв 24-го тура, обе команды со всех ног бегут от стыковых матчей, но то и дело натыкаются на неприятности. Команды сыграют вничью, так будет честнее.



«Локомотив» — ЦСКА — 2:1

Тут можно обойтись без лишних слов, будет бойня. На мой взгляд, победителем из неё выйдет более опытный «Локомотив».

«К Лапочкину по матчу ЦСКА – «Оренбург» только одна претензия» Глава судейства РФС Александр Егоров разобрал работу Лапочкина в матче ЦСКА – «Оренбург».

«Краснодар» — «Зенит» — 2:0

Кто-то когда-то должен доставить «Зениту» серьёзные проблемы. Также когда-то должно прорвать и «Краснодар», пусть это будет в субботу.



«Урал» — «Рубин» — 1:0

Поставлю на минимальную победу уральцев, потому что уж очень тяжело «Рубин» выглядит в атаке. «Урал» в свою очередь выглядит поживее и предпринимает всевозможные действия, чтобы сохранить место в РПЛ на следующий сезон.



«Спартак» — «Енисей» — 2:0

«Енисей» хоть и выглядит более живо, чем в первой части чемпионата, но команде Олега Кононова пора бы уже реабилитироваться за два унизительных поражения от ЦСКА и «Ростова». Поставлю на победу «Спартака». Не бог весть какая победа, конечно, но три очка есть три очка, они помогут москвичам оторваться от «Ростова» в турнирной таблице.