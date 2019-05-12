Чемпионская гонка в Англии: «Ливерпуль» забил и опережает «Сити». LIVE!

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Текстовая трансляция

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Текстовая трансляция

Турнирная таблица АПЛ

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17:34

17:31. Злющий «Сити» в эти минуты. После навеса Зинченко мог забивать Бернандо, но Райан забрал мяч.

17:28. Еееее, английский футбик! Агуэро СРАВНИВАЕТ! Передача в штрафную, Давид Силва великолепно пропускает мяч между ног, и Кун забил. Опять все не так страшно для «Сити». Теперь знают, как забивать «Брайтону».

17:27. ГОЛ! «БРАЙТОНА» ГОЛ! Подача углового, которую Маррей на ближней замыкает!

17:24. Неплохая атака «Сити», но никто не завершил прострел Мареза. Из занятного: «Кардифф» в гостях забил с пенальти «Манчестер Юнайтед».

17:22. Степень интереса происходящего в матче «Брайтона» и «Сити» подчеркивает тот факт, что комментатор матча две минуты рассуждал о прелестях пляжного отдыха в разные месяцы лета. Гостям просыпаться надо, конечно.

17:19. ГОООООООООООЛ! «ЛИВЕРПУЛЬ»!!! Мане с передачи Трента забивает! И «Ливерпуль» прямо сейчас первый!

17:17. Линекер развлекается статистикой:

«Последний раз «Ньюкасл» побеждал в заключительном туре в 1976-м. Чемпионом тогда стал «Ливерпуль», победивший «Вулверхэмптон».

17:14. Основное внимание сейчас, конечно, к матчу «Манчестер Сити». Потому что именно от них все зависит на данный момент. Но начало от команды Гвардиолы очень спокойное.

17:11. В Ливерпуле пока спокойно, в Фалмере в целом тоже: только Бернанду Силва пытается обострять. «Ньюкасл», кстати, забил второй. Психи.

17:09. Уолкер ошибся в передаче и привез атаку на свои ворота. Хорошо для «Сити», что закончилось неточным ударом. А еще «Ньюкасл» забил «Фулхэму», но это вообще не влияет ни на что.

17:05. «Брайтон» не сидит в обороне и даже атакует. И попадает в офсайд.

17:03. Нормально начали в Лондоне. «Тоттенхэм» уже забил «Эвертону». Дайер на 3-й минуте.

17:00. Поехали! Два часа до развязки главного сериала сезона (после интриги с увольнением Дмитрия Аленичева из «Енисея», конечно)

16:58. Безумный сезон в одной гифке:

16:50. Аккаунты «Сити» и «Ливерпуля» делятся атмосферой:

16:47. «Челси» сегодня без Азара в старте. Как вам такое?

16:40. А «Сити» не проигрывает в последнем туре АПЛ с сезона 12/13. Тогда сгорели 2:3 «Норвичу» у себя дома, но дальше без осечек уже 5 лет. А почему это интересно? Потому что Крис Хьютон тренировал тот «Норвич», а сегодня он тренирует «Брайтон».

16:33. «Вулверхэмптон» в этом сезоне навалял «Сити», «Тоттенхэму», «Челси» и «Арсеналу». «Ливерпулю» тоже навалял, но в Кубке. Но навалял.

16:27. На всякий случай напомним, что вообще сегодня весь тур играется одновременно. Например, «Челси» и «Тоттенхэм» решат, кому из них быть третьим и напрямую выходить в ЛЧ. А еще есть матч «Манчестер Юнайтед», в котором Оле-Гуннар Сульшер не выпустил в старте Андера Эрреру, объявившего об уходе из клуба. Зато в основе Маркус Гринвуд (Greenwood): самый юный дебютант Премьер-лиги в истории «МЮ». Пацану 17 лет и 223 дня. Точно «зеленый» (Green), но хочется верить, что не «дерево» (Wood).

16:15. Сделали гифку, в которой вы сами определяете, кто какое место займет по итогам тура. Переходите в наш ВК и делитесь.

16:12. Выход Мо Салаха означает еще и то, что он намерен сохранить лидерство в гонке бомбардиров. У египтянина 22 мяча, у Агуэро, Обамеянга и Мане по 20. Если Мо останется первым, то игрок «Ливерпуля» возьмет «Золотую бутсу» АПЛ впервые со времен Майкла Оуэна.

16:04. Состав «Ливерпуля» на финальный матч сезона: Алиссон, Трент, Матип, Ван Дайк, Робертсон, Фабиньо, Хендэрсон, Вейналдум, Мане, Салах (!!!), Ориги.

«Сити» в своем матче выйдет таким составом: Эдерсон, Уолкер, Компани, Лапорт, Саня Зинчеко, Гюндоган, Давид Силва, Марез, Стерлинг, Бернардо, Агуэро.

16:02. В Ливерпуле, кстати, дымно и шумно. Фанаты красиво встречают автобус команды по пути к стадиону.

16:00. Здравствуйте! Через три часа мы узнаем имя чемпиона Англии. Это случится в последнем туре АПЛ! Великая гонка «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» подходит к концу. А жаль. Это было эпичное сражение, которое войдёт в историю.

Ссылка на таблицу чуть выше, но её анализировать нет смысла. Мяч у «Манчестер Сити». Если «горожане» выигрывают — они чемпионы. Вот и весь расклад. Но в последних турах «Сити» было трудно, выигрывала команда со скрипом.

Эгоизм как путь к величию. Компани ударил назло одноклубникам Он шесть лет не попадал в створ из-за штрафной.

Вот здесь все расклады, не только чемпионские. В Англии ещё есть и другие интриги.

Невероятный сезон в Англии! Все расклады перед последним туром В АПЛ не будет «золотого» матча, а «Арсенал» идёт мимо топ-4.

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