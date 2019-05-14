10 цифр 28-го тура РПЛ, которые вас удивят

0 голевых моментов создал в Химках «Ростов». О степени интереса парней Валерия Карпина к атаке красноречиво скажет ещё один показатель – ни одной острой передачи за полтора часа игрового времени. По обоим параметрам южане худшие в туре. «Ерёменкозависимость» налицо.



48 передач в чужую штрафную площадь при сезонной норме 35 выполнили динамовцы. Половина (50%) дошла до нужных адресатов. А на выходе – 0:0. Песьяков всё потащил.

22,39 минуты владели мячом в Петербурге футболисты ЦСКА – антирекорд игрового дня. Даже у «Енисея» с «Анжи» соответствующие цифры краше. Аномальность ситуации заключается в том, что лучше «армейцев» в этом чемпионате мяч контролирует только «Краснодар». «Зенит» вынудил гостей действовать в несвойственной себе манере и закономерно выиграл.



60% единоборств всего и 60% в атаке – больше всех в туре – выиграл «Ахмат». Эти цифры в очередной раз ставят под сомнение старинный стереотип о южных командах, якобы заведомо техничных, эмоциональных, но недостаточно жёстких. Тренеру Рахимову этой самой жёсткости не занимать – и команды у него такие же, резкие, колючие.



65% верховых единоборств выиграли в центральном матче тура игроки «Зенита». Это чистое первое место по туру. У ЦСКА – 16-е (36%). Ещё одно объяснение доминирования свежеиспечённого чемпиона над пока ещё действующим вице-чемпионом.

Символическая сборная 28-го тура РПЛ «Зенит» переиграл ЦСКА, «Краснодар» и «Локо» громят соперников, «Арсенал» близок к Европе.

73 атаки провёл в 28-й игровой день «Спартак» — меньше всех в туре. Даже «Енисей» с «Рубином», получившие по четвёрке безответных мячей, и «Ростов», практически не показывавшийся в чужой штрафной, чаще ходили в наступление. На противоположном конце рейтинга – другая команда Кононова, бывшая. В прошлом туре только «Арсенал» вышел за сотню атак (103). Правда, довёл до ума лишь одну – как и «Спартак».

«Навешивайте на Зе Луиша» — лучшая тактика. «Спартак» обыграл «Уфу» Красно-белые снова обогнали «Арсенал» и сохранили себе промежуточное место в Лиге Европы.

41 передачу друг другу отдали Миранчуки – братья и на поле понимают друг друга с полуслова, с полувзгляда. Чаще – всего на 1 пас – в туре взаимодействовали лишь защитники «Крыльев» Рохель и Денисов.



81 пас получил Анри Хагуш. По этому показателю защитник «Арсенала» стал самым востребованным игроком 28-го тура. Кто бы мог подумать?



2 из 3 голевых моментов реализовали в выходные Аблайе Мбенге («Ахмат») и Себастьян Дриусси («Зенит»). Сенегальский таран за 72 минуты на поле в игре с «Крыльями Советов» забил столько же голов, сколько до этого за весь сезон.

Самые грустные цифры российского сезона: у лучшего бомбардира всего 12 голов РПЛ переживает кризис забивных нападающих. Есть всего два тура на то, чтобы избежать антирекорда.

10 острых передач выполнил в туре Дзюба: 4 из них были точными, 3 – голевыми! Это первый ассистентский хет-трик в карьере форварда «Зенита». Теперь он с 9 результативными передачами возглавляет рейтинг топ-ассистентов сезона (у Газинского и Жоаозиньо – по 8).



По материалам Instat.