Главное по истории с Глушаковым: «Спартаку» мучительно нужен спортивный директор

Когда у жены одного из лидеров гладбахской «Боруссии» Ларса Штиндля начались проблемы во время беременности, клуб отреагировал незамедлительно. Футболисту позволили находиться рядом с женой с воскресенья по среду, затем в четверг возвращаться на базу, а в субботу уже выходить на поле. Особый режим занятий не только не навредил, но и пошёл на пользу: благодарный Штиндль ещё больше выкладывался в сезоне, а остальные игроки правильно считали сигнал. Они поняли, что, если и у них будут проблемы, клуб всегда окажется рядом.

Эту историю рассказал в одном из интервью Мартин Штранцль, до Гладбаха три с лишним года отыгравший в «Спартаке». Штранцль признавался, что благодаря созданным руководством клуба условиям в «Боруссии» он провёл лучшее время в карьере. Позже в том же интервью защитник подходил к такой мысли: «Клубы сегодня — современные бизнес-предприятия, а игроки — лишь сотрудники. Заменимы здесь мы все, но не само имя „Боруссии“.

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Умение одновременно и донести до игроков эту мысль, и показать, что клуб относится к сотрудникам как к семье, зависит сегодня всегда от воли спортивного директора. Не от президента, который часто далёк от повседневных дел 25 амбициозных мужчин в команде. Не от генерального директора, который больше решает глобальные организационные вопросы. Такая работа — для хорошего спортивного директора, чья зона ответственности давно перестала быть исключительно селекционной, тем более в достаточно больших клубах.

В Гладбахе Штранцлю и его партнёрам всегда помогал спортивный директор Макс Эберль — один из сильнейших специалистов в своей профессии на континенте. Именно поэтому Мартин говорит, что там прошли лучшие годы его карьеры. В Германии он вылетал из Бундеслиги, а в России несколько раз становился вице-чемпионом. Но в «Спартаке» он никогда не чувствовал такого единства. И это одна из самых больших бед «Спартака». Много-много лет, обладая хорошими даже по европейским меркам ресурсами, клуб сталкивается с тем, что любая персональная проблема может перерасти в глобальную катастрофу.

Новые данные Глушаков-гейта лишний раз обводят эту проблему жирным маркером. Главное в том самом голосовом сообщении — не якобы слив тренера, а тот факт, что с проблемами часть игроков (из сообщения очевидно, что только часть) идут напрямую к вице-президенту Наилю Измайлову. Другая часть, похоже, с проблемами справляется по линии Каррера-Трабукки, третья часть предоставлена сама себе. Так начинается плоский штопор.

И главное: была бы проблема действительно серьёзной, но нет. Разногласия между игроками и тренером — абсолютно рядовая вещь в коллективе амбициозных людей с большим эго. Она может выбить клуб из колеи только в том случае, если нет спортивного директора, который поговорит и с одной недопонимающей стороной, и с другой, а затем примет меры. В «Спартаке» этого нет годами, при конфликте команда расползается на группировки, а причина при этом может быть даже бытовой.

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Чем более требовательный и противоречивый тренер приходит, тем более решительным должен быть спортивный директор. В «Баварии» у Хосепа Гвардиолы тоже не всё было гладко с принятием его эго и требований игроками, но для этого рядом был Маттиас Заммер. Сперва его критиковали в прессе как отчуждённого (его офис даже находился не в одном здании с кабинетами всех директоров клуба) человека, который вроде как ничем и не занимается, но чем больше времени проходило, тем яснее становилась его роль. Громоотвод, переговорщик, но в то же время — проводник тренерских требований и поборник дисциплины.

Оказавшись после Мюнхена советником в Дортмунде, Заммер настаивал на кодексе поведения для игроков. Например, француз Дан-Аксель Загаду ленился и посещал уроки немецкого реже, чем должен был, — его заставили заниматься и по настоянию Заммера лишили переводчика в повседневной жизни. Это может казаться мелочью, но отсутствие одного языка с партнёрами нарушает коммуникацию на поле — в конце концов это отражается и на результате.

Отчуждённость, какая есть у Заммера (он и сейчас занимает теневую роль в Дортмунде), — одно из лучших профессиональных качеств для спортивного директора. Он не должен быть ни для кого своим — ни бывшим игроком клуба (пафосная фигня про традиции клуба — это пафосная фигня), ни другом кого-то из игроков, ни близким к агентскому бизнесу. Только так он сможет быть максимально объективным, поэтому помимо номинальной роли спортивного директора «Спартаку» нужен на этом посту исключительно чужой человек.

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Решение о приглашении Томаса Цорна, похоже, окончательно принято, но оно едва ли что-то изменит. Во-первых, речь идёт о должности гендиректора, и про роль спортивного директора снова нет большого и важного разговора. Во-вторых, к сожалению для «Спартака», полностью отчуждённым от реалий Цорна назвать нельзя. А потому есть все основания считать, что сваливание в штопор так и останется главным развлечением клуба при первых внутренних проблемах.