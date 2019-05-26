Юрий Семин официально не исключил уход Игоря Денисова. Главное

В начале мая «Чемпионат» первым написал о том, что капитан «Локомотива» Игорь Денисов совершил то, чего он него постоянно ждали: поругался с очередным своим клубом. Не появлялся на тренировках и вообще уехал из Москвы в родной Санкт-Петербург. По официальной информации футболист заболел ангиной: об этом постоянно говорил и Юрий Семин, и Василий Кикнадзе. Но по нашей информации Денисов поссорился с тренерским штабом, потому что перестал быть игроком стартового состава в весенней части сезона. 3 апреля он сыграл с «Ростовом» в Кубке России, после чего дважды провел игры на скамейке. В итоге, как говорят, на одной из тренировок Денисов понял, что вновь не планируется в стартовый состав на очередной матч. Психанул и уехал с базы.

В определенный момент комментарии со стороны «Локомотива» изменились. В клубе перестали все объяснять болезнью. «Игорь на бюллетене, который открыт. Обратились за разъяснениями, что всё-таки происходит. Как только будет информация — сразу поделимся. По состоянию на сегодня есть информация, что Игорь болен», – говорил Василий Кикнадзе после матча с «Рубином». Тогда же представитель футболиста, Михаил Прокопец, опроверг факт конфликта с клубом. И уточнил, что в «Локомотиве» все уведомлены о болезни Денисова. «В последнее время среди журналистов ходят слухи, что между Игорем и «Локомотивом» конфликт.

Это не так. Денисов лечится. Неизвестно, когда он поправится, сложно сказать. Дата больничного листа открыта. Как только Игорь будет лучше себя чувствовать, его лист закроют.

Денисов игнорирует тренировки. Опять конфликт? Уже месяц не выходит на поле.

Заявление «Локомотива», что клуб не в курсе, где находится Денисов, вызвало удивление. Клубу, в соответствии с контрактом и законодательством, поступает вся необходимая информация. «Локомотив» оповещён, что Игорь болеет, что он на больничном. Факт физического нахождения Денисова и место лечения – не столь важны», – говорил Прокопец.

Одновременно с этим появлялись слухи о будущем Денисова. Говорили, что он может перейти в «Сочи», новичка РПЛ со следующего сезона. Журналист Василий Конов сообщал, что у Денисова есть вариант вообще закончить карьеру, если не будет устраивающих вариантов.

После финального матча сезона главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подробно ответил на вопрос о Денисове.

«Я не вижу никакого конфликта. Игорь очень многое сделал для «Локомотива». 14 лет не выигрывали ничего, он пришёл, стал капитаном. Убрал безразличие из партнёров, был первым помощником старшего тренера. Оказал на психологию команды большое влияние. Он порядочный человек. Да, он самолюбивый.

Символическая сборная 30-го тура РПЛ «Локомотив» напрямую в ЛЧ, ЦСКА – в ЛЕ, а «Спартак» – в квалификационный раунд.

Жизнь меняется: чуть лучше, играет другой. Он не захотел быть в резерве и принял решение. Мы должны сказать ему спасибо. А продолжится ситуация или нет, не знаю. Как тренер, я им восхищен. Он крепкий человек. Но надо учитывать его возраст. В этой ситуации правых нет. Для меня самый главный принцип: есть группа игроков, каждый раз должен выходить самый сильный. Если этого не будет, то грош цена всем тренировкам и всему остальному. На сегодняшний момент на позиции Денисова есть Баринов. Дальше жизнь покажет. Может, Денисов останется и будет играть лучше», – сказал сегодня Семин.

Из его слов понятно:

● Денисов действительно хочет играть больше

● В клубе допускают, что следующий сезон футболист начнет не у них

● У Семина нет конфликта и претензий к Денисову

● Есть вариант, что никто никуда не уйдет, но для этого Денисову придется смириться с тем, что он может больше времени проводить на скамейке.

Непонятно главное: как и когда ситуация разрешится.