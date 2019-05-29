8 событий сезона РПЛ со знаком «плюс»

Рост посещаемости чемпионата

Болельщики идут смотреть российский футбол: что может быть важнее? Пусть пока не во всех городах матчи РПЛ собирают аншлаги, однако рост посещаемости – факт. Приятный, обнадёживающий, мотивирующий. Завершившийся чемпионат установил рекорд по количеству зрителей: игры сезона-2018/19 посетили 4 036 196 зрителей.

Понятно, что гигантский вклад в создание рекорда внёс «Зенит». В среднем матчи на «Газпром Арене» собирали 48 244 зрителя. Но и в других городах хорошо ходили на РПЛ. У «Ростова», «Спартака», «Краснодара», ЦСКА и «Крыльев Советов» тоже по 20-30 тысяч болельщиков на домашних играх.

Открытие стадиона «Динамо»

Состоявшийся год назад в России ЧМ-2018 поднял болельщиков с диванов. Людям захотелось продолжить праздник, особенно в тех городах, где появились новые или реконструированные стадионы – Ростове, Самаре, Екатеринбурге. Петербургской арене уже два года, но «Зенит» многое улучшает ради комфорта зрителя.

В день последнего тура РПЛ, 26 мая, впервые сыграло на новом стадионе и «Динамо». Болельщики бело-голубых более 10 лет ждали этого события, возмущались задержкой возвращения домой, и вот дождались. Красивая арена была открыта красивым матчем: «Динамо» с «Арсеналом» забили на пару шесть голов!

Интрига на финише в борьбе за Лигу чемпионов

Нельзя сказать, что борьбы за чемпионство в этом сезоне не получилось, но мощный финиш позволил «Зениту» завоевать золотые медали досрочно – за три тура до конца сезона РПЛ. А вот лигочемпионская интрига жила до последнего, что, безусловно, украсило чемпионат.

За те же три тура до финиша «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Спартак» сохраняли шансы на прямое попадание в групповой турнир ЛЧ со второго места в РПЛ либо на участие в квалификации после завоевания бронзы. Перед заключительным игровым днём «железнодорожники» и краснодарцы продолжали спор за серебро. Не каждая лига похвастается такой группой примерно равных по силам лидеров.

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Ещё один российский город на карте Европы

Между тем, и борьба за Лигу Европы получилась напряжённой. Если в ЦСКА и «Спартаке» скорее расстроены из-за попадания во второй по значимости еврокубок, поскольку оба клуба традиционно нацелены на Лигу чемпионов, то в Туле был праздник. Благодаря отличному выступлению «Арсенала» этот город России впервые появится на карте футбольной Европы.

Команда Игоря Черевченко опередила других желающих сыграть в ЛЕ. В «Ростове» и «Динамо» точно нацеливались на еврокубки. Вдобавок тулякам помог «Локомотив», обыгравший «Урал» в финале Кубка России.

Появление новых игроков для сборной России

Сборной России после домашнего чемпионата мира требовалась перезагрузка, инъекция свежей крови. Кто-то закончил карьеру в национальной команде, а кто-то по другим причинам был не в состоянии помочь ей в матчах Лиги наций и на старте отборочного цикла Евро-2020. Приятно, что в завершившемся чемпионате прогрессировали молодые игроки, увеличив выбор Станислава Черчесова.

По ходу нынешнего сезона в сборной России дебютировали, в частности, Егор Сорокин из «Рубина» и Ильзат Ахметов из ЦСКА. В ближайших матчах с Сан-Марино и Кипром впервые могут сыграть Иван Обляков (ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Зелимхан Бакаев («Арсенал»). Стучатся в двери национальной команды Матвей Сафонов («Краснодар»), Николай Рассказов («Спартак») и Алексей Сутормин («Оренбург»).

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Самый молодой лучший снайпер в истории РПЛ

Лучшим бомбардиром РПЛ стал Фёдор Чалов, забивший 15 голов в 30 матчах. Нападающий ЦСКА установил рекорд российских чемпионатов: он самый молодой победитель гонки снайперов в истории лиги! Когда проходил последний тур сезона, Чалову был 21 год и 46 дней. До этого рекорд принадлежал Игорю Симутенкову, выигравшему соревнование голеадоров в 1994-м. На тот момент возраст Симутенкова составлял 21 год и 217 дней.

Чалов, конечно, открытие не нынешнего сезона, тем не менее он тоже только в марте дебютировал в сборной России. Вызвал Станислав Черчесов «армейца» и на матчи с Сан-Марино и Кипром. Возможно, в июне мы увидим первый гол 21-летнего нападающего за национальную команду.

Самые грустные цифры российского сезона: у лучшего бомбардира всего 12 голов РПЛ переживает кризис забивных нападающих. Есть всего два тура на то, чтобы избежать антирекорда.

Победа молодого российского тренера

В соревновании тренеров тоже победил молодой талант из России. В «Зените» привыкли ставить на иностранных специалистов, поэтому назначение Сергея Семака выглядело сенсацией. Хватало скептиков, утверждавших, что с «неопытным» Семаком будет не лучше, чем с Роберто Манчини, тем более при отсутствии летних трансферов.

Однако «Зенит» лидировал на протяжении всего чемпионата – с первого тура и до последнего. Зимой усилился, повысил качество игры и стал самой результативной командой РПЛ. 43-летний Семак сработал блестяще. В России зажглась новая тренерская звезда.

Самый недооценённый человек в этом «Зените». Нет, речь не про Заболотного Оказывается, можно нанимать молодого российского тренера, а не именитого иностранца.

Матч «Краснодар» – «Зенит»

Украшение сезона РПЛ – сумасшедший матч 24-го тура в Краснодаре. Команды Мурада Мусаева и Семака нанесли на двоих 47 ударов, забили пять голов и подарили болельщикам всю гамму эмоций. В первые 20 минут будущий чемпион практически не выпускал соперника с его половины поля, создав множество опасных моментов. То, что творил в воротах Матвей Сафонов, не поддавалось описанию! В этот день голкипер «быков» сыграл на уровне звезды европейского футбола, пусть даже чуть-чуть ошибся в эпизоде с голом Ярослава Ракицкого со штрафного.

«Зенит» дважды выходил вперёд, «Краснодар» дважды сравнивал счёт. На 90+1-й минуте Маурисио Перейра, казалось, спас хозяев от поражения красивым голом. Но на 90+5-й минуте Артём Дзюба принёс гостям победу. Как и обещал Семак, центрфорвард забил в самый нужный момент.