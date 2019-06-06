Огромное интервью Лео Месси. Боится заканчивать карьеру и скучает по Роналду

Лео Месси невероятно редко дает интервью, поэтому каждое – событие. В эфире Fox Sports Argentina он долго отвечал на самые разные вопросы. Мы выбрали главное из ответов аргентинца.

Любимый тренер

Я наслаждался временем, когда сборную тренировал Алехандро Сабелья на этапе квалификации ЧМ-2014. Да, тогда мы начали плохо, но потом одерживали впечатляющие победы. Когда вы выигрываете, то вам легче жить. Мы не терпели поражений, дошли до финала ЧМ. Алехандро был феноменальным тренером и человеком, личностью и совершенным тренером.

О работе с Марадоной в сборной

В то время я не получал такого удовольствия от матчей за сборную, как при Сабелье. При Диего мы были эмоциональны и решительны, но оступались. У него было огромное желание, энтузиазм. Но этого часто не хватало для побед.

Нам не хватило удачи. Тот финал против Германии мог изменить все.

Все, что происходило с нами в России, оказалось невероятно сложным. Каждая мелочь. В подготовке и во время матчей. Если бы мы начали с победы, все было бы иначе. Я виноват в том, что не забил пенальти в ворота Исландии. Получи мы победу, мы бы иначе провели вторую игру. С Хорватией не происходило ничего страшного, но потом случилась неудачная ошибка, после которой все было не так.



По ходу матча против Нигерии мы понимали, что мы не можем сыграть вничью. Понимали, что если мы так закончим, то по возвращению в Аргентину нас всех убьют.



Не люблю говорить о том, что происходит в раздевалке: меня учили, что все, что касается команды, внутри и остается. Но да, во многих ситуациях в России для меня был нетипичный ЧМ. Этой формулировкой я и ограничусь.



То, как тяжело мы проходили квалификацию на ЧМ-2018, ставило нас в сложное положение. Мы не были даже в числе претендентов. Даже сейчас все иначе: новая команда, тьма молодых ребят. Фактически это сборная новичков, у них совсем мало опыта игр за национальную сборную.

О карьере за сборную

Я хочу закончить выступление за национальную команду, когда что-нибудь выиграю с ней. Либо, когда я пойму, что использовал все попытки, которые были отведены мне за карьеру. Да, есть люди, которых это не радует, они не хотели бы этого и много критикуют меня. Но я хочу подниматься и пробовать еще и еще. Вы спотыкаетесь, но поднимаетесь – это жизнь. В конечном итоге только Богу известно, получим мы что-то или нет. Решение и последнее слово всегда за ним.

О поражениях

Они всегда причиняют боль, но после рождения своего первого сына я поменял отношения к ним. Я понял, что пора менять приоритеты, и не результат матча – главное в моей жизни. Проигрывать больно, но когда я прихожу домой, то вижу своих сыновей и свою жену, и сразу боль уходит. Раньше я запирался в комнате один, не хотел смотреть телевизор, не ел. Теперь я обязан быть за столом вместе со своей семьей. Я все еще переживаю поражения, но воспринимаю их иначе.

О просмотре собственных матчей

Мне не нравится видеть себя по телевизору, я не из тех, кто пересматривает матчи. Мне стыдно за это. Не люблю просматривать матчи в повторе, потому что у меня есть восприятие игры, сложившееся за то время, пока она шла.

Сыновья

Тьяго безумно увлечен всем этим, он живет футболом, постоянно хочет играть, смотреть. Он очень переживает поражения «Барселоны»: против «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, против «Валенсии» в Кубке Короля. Матео моложе, поэтому пока он воспринимает поражения и победы не так серьезно. Скажу больше, ему нравится злить брата. Поэтому, когда мы смотрим матчи «Реала», Матео радуется их голам. Да, он болеет за «Реал».



Недавно Матео сообщил мне, что болеет еще и за «Ливерпуль», который победил меня. И с «Валенсией» было так же: «Валенсия» выиграла – я за «Валенсию».

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О жизни вне футбола

Я бы мог жить нормальной жизнью: вместе с женой мы водим детей в школу, где у них много друзей. Они постоянно чем-то увлечены. У нас хорошие отношения с другими родителями из класса, моя жена состоит с ними в группе WhatsАpp.

Так же мои дети занимаются в академии клуба, есть отдельная категория для детей футболистов. Тиаго уже два года в ней, Матео пока занимается первый год. Мы ходим смотреть на их тренировки, часто с нами идет Луис Суарес, сын которого – ровесник Тиаго. Вместе с Луисом мы часто устраиваем вечера с матэ.



А когда мне скучно, я открываю интернет и делаю разные покупки.

О планах сыграть на ЧМ-2022

Надеюсь, что я обойдусь без серьезных травм и смогу продолжать выступать до этого времени. ЧМ еще не скоро, поэтому я пока не знаю, смогу ли участвовать там. Мне хочется продолжать свою карьеру как можно дольше. Немного страшно думать о том, что будет после футбола. Нет, ничего такого, но я до сих пор люблю это детской любовь. Я всегда мечтал об этом, связал с этим жизнь. Быть дома и не знать, чем заняться – это трудно.

О возможности стать тренером

Думаю, этого не будет. Я не вижу себя в этой роли.

О возвращении в Аргентину

Ребенком я мечтал играть за «Ньюэллс Олд Бойс», я до сих пор их фанат. Конечно, такое желание до сих пор присутствует внутри меня. Но я не знаю, как все случится, столько факторов вокруг. У меня семья, дети. У Тиаго много классных друзей, я не хочу разлучать его с ними. Они знакомы с самого детства.



Иногда во время поездок в Аргентину или США мы шутим, что не хотим отсюда уезжать. Это весело.

О дружбе с Неймаром и Луисом Суаресом

Неймар феноменален, мы до сих пор постоянно общаемся. Есть чат на троих с ним и Луисом Суаресом. Называется «Tres Sudacas» или что-то вроде этого.

О Криштиану Роналду

Конечно, его не хватает! Он делал «Мадрид» сильнее. Я говорил, что они почувствуют его отсутствие, потому что нет команды, которая не почувствовала бы. Кто-то разозлился на эти слова, но это правда. Он забивает по 50 голов в сезоне, это ключевой момент. Всей лиге не хватает его, потому что классные игроки делают интереснее конкуренцию.

О поражении в Ливерпуле

Я никогда не думал, что такое может случиться. У нас уже был опыт Рима, мы не представляли, что позволим повториться этому. Да, мы понимали, что будет трудный матч. Первая встреча по результату была обманчивой: она была равной, они очень хороши физически. И мы вновь почувствовали это в ответной игре, они превосходили нас в физике.



Нам не удалось забить быстрый гол, а потом мы пропустили. И тут же в голове появились мысли о том, что происходило с «Ромой». Что нельзя этого допустить. Мы упустили инициативу, мы не давали отпор, они были лучше по желанию и отношению к происходящему. Мы же допустили глупые ошибки. Это был позорная игра от нас.

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Об Эрнесто Вальверде

Тренер не имеет никакого отношения к тому, что все сложилось именно так. До ответного матча с «Ливерпулем» у нас был захватывающий сезон, мы досрочно выиграли Ла Лигу, вышли в финал Кубка Короля. Люди считают его виноватым за то, что мы сыграли не по той тактике, которую они ждали. Но случившееся – не результат того, что система дала сбой. Просто каждый игрок на поле проиграл свою конкуренцию сопернику. С опытом прошлого сезона это было недопустимое отношение. И это не вина тренера.

Я никогда не вмешиваюсь в работу моих тренеров. Да, я люблю тактику, но никогда не спорю со своими тренерами.