Топ-5 игроков Лиги 1, которых очень хотят купить гранды

Во французской Лиге 1 всегда было очень много талантов, за которыми охотились топ-клубы. Да, Лига 1 явно ниже уровнем, чем АПЛ и Ла Лига, из-за чего местные футболисты не всегда справляются с адаптацией к новому чемпионату, но это мало кого останавливает – шанс на успех все равно велик, а цены на игроков, хоть и выросли значительно за последние годы, все-таки отстают от цен, которые грандам выставляют клубы Англии или Испании.

Тежи Саванье, «Ним»

Тежи Саванье Фото: nimes-olympique.com

Самый андеграундный игрок из этого топа: ни его самого, ни «Ним» не пиарили по ходу сезона, разве что некоторые статистические и тактические гики. Тем не менее, еще зимой опорный полузащитник «Нима» был шестым по продвигающим мяч передачам и дриблингу, входил в десятку лучших по проникновениям в финальную треть и в десятку лучших по созданию явных голевых моментов среди всех игроков топ-5 лиг.



При этом Саванье не только один из лучших созидателей в Лиге 1 (14 ассистов – первое место в чемпионате), но еще и входит в пятерку лучших по сумме отборов и перехватов за матч: Тежи не отлынивает от черновой работы. Такое сочетание качеств делает из Саванье бриллиант, который осталось только огранить. Правда, у грандов должны возникнуть опасения: по владению «Ним» находится на 16 месте в Лиге 1, и сможет ли Тежи адаптироваться под атакующий стиль – большой вопрос.

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Тангай Н’Домбеле, «Лион»

Тангай Н'Домбеле Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Опорный полузащитник, которого пресса связывала с «Сити» сразу после победы «Лиона» на «Этихаде». Сейчас интерес «горожан» вроде как поутих (они пытаются подписать Родри), но зато активность проявляют их красные соседи, а также «Тоттенхэм» и «Реал». Последним точно придется выложить серьезную сумму за опорника.



Тангай очень хорош на мяче – он устойчив к прессингу, техничен, хорошо видит поле и уверенно разбивает давление на дриблинге. Н’Домбеле – один из лучших опорников в Лиге 1 по продвигающим мяч передачам, входит в десятку лучших по передачам в финальную треть. Сейчас опорники, которые двигают мяч и устойчивы к прессингу, стоят очень много. Правда, покупать такого из Франции – риск: команды из Лиги 1 предоставляют много свободного пространства, которого не будет у соперников любого гранда в Ла Лиге или АПЛ.

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Мусса Дембеле, «Лион»

Мусса Дембеле Фото: TF-Images/TF-Images via Getty Images

Этот сезон был для молодого француза первым в Лиге 1 – до этого он играл в «Селтике» и «Фулхэме». Несмотря на молодой возраст (22 года), Дембеле на слуху очень давно – странно, что из Шотландии его забрал «Лион», а не кто-то посерьезнее.



Мусса – четвертый в лиге по сумме ожидаемых голов без учета пенальти за матч (больше только у трех игроков ПСЖ), второй лиге по касаниям в штрафной (выше только Мбаппе); француз также делит второе место по голам не с пенальти с Кавани и Товеном – у всех по 14. Более того, Дембеле – не просто нападающий штрафной: к ловкости, скорости и резкости он добавляет умение комбинировать с партнерами, оттягиваясь чуть ниже и комбинируя в полуфлангах. Такое сочетание умений крайне важно для большинства современных топ-клубов.

Николя Пепе Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

На правого полузащитника серебряных призеров Лиги 1 уже положило глаз несколько европейских топ-клубов. Пепе не кажется разнообразным игроком – наоборот, он похож на типичного вингера. При этом Николя четвертый в лиге по сумме ожидаемых голов и передач (выше – три игрока ПСЖ), второй в лиге по гол+пас (22+11), пятый в лиге по количеству удачных обводок за матч.



Неудивительно, что одного из сильнейших вингеров Франции в своем составе хотят видеть «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», а по слухам – еще и «Бавария»; зимой ходили разговоры об интересе со стороны «Арсенала». Так или иначе, «Лилль» хочет получить солидную сумму за своего игрока – говорят, «Ливерпуль» готовится достать из кармана 70 млн фунтов.

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Ферлан Менди Фото: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images

Кажется, вопрос о переходе еще одного крутого левого защитника с фамилией Менди закрыт. «Реал Мадрид» должен отвалить за Ферлана около 55 млн евро. Тем не менее, на левого фулбека претендовали и другие гранды, которые наверняка следят за ситуацией – вдруг трансфер сорвется.



Зидан видит в Менди замену постаревшему Марсело, который стал хуже атаковать, а в защите никогда не был надежен (как правило, бразилец просто не успевает назад) – при Солари вместо Марсело вообще играл Регилон. Ферлан чаще обводит (1.8 против 1.4 за матч), отдает примерно столько же ключевых передач (1.3 против 1.4), чаще отбирает и перехватывает (1.5+1.1 против 1.5+0.7). Менди также входит во вторую десятку лучших во Франции по продвижению мяча передачами и на дриблинге. Опять же, перенести цифры из Лиги 1 в Ла Лигу сразу не получится, но Ферлану всего 24 – он должен прогрессировать (в отличие от того же Марсело, которому 31).

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Бонус: игроки ПСЖ. Неймар и Мбаппе, а также Рабьо

Неймар и Адриен Рабьо Фото: Xavier Laine/Getty Images

Парижский клуб стоит обсуждать отдельно от всей остальной лиги в любом контексте. Из единственного французского гранда хотят уйти сразу обе главные звезды – Неймар и Мбаппе, а также есть трудности с продлением контрактов некоторых игроков, самым проблематичным из которых оказался Рабьо.

Неймар уже который месяц не может понять, куда ему деться, и то хочет перейти в «Реал», то хочет вернуться в «Барселону». Пока бразилец мучается, в Мадриде уже нашли игрока на его позицию (Азар), а в столице Каталонии, видимо, ведутся переговоры с Гризманном, после покупки которого денег на еще одну такую покупку может не остаться. Неймар входит в топ Лиги 1 и по ожидаемым голам и голевым передачам (второй), и по передачам в финальную треть (пятый), и по продвижению мяча на дриблинге (третий), и по продвижению мяча в глубокие зоны (первый) – он все еще очень хорош. Но покупателей смущает огромная цена за несомненно крутого, но скандального футболиста, который к тому же провел 1400 минут в сезоне из-за травмы, а недавно сломался еще раз.



С Мбаппе потенциальным покупателям проще: элитность Килиана не вызывает вопросов (33+7 в Лиге 1 и 4+5 в Лиге Чемпионов – лишнее доказательство), серьезных травм у него не было, по паспорту ему всего 20, да и жалоб на поведение француза тоже не поступало. Тем не менее, стоимость Мбаппе не позволяет даже грандам потратиться на него – только все те же «Реал» и «Барселона» могут рассчитывать на покупку Килиана, если ПСЖ снизит цену на нападающего с целью его продать под давлением правил ФФП. Из-за невероятной цены Мбаппе в медиапространстве появляются очень странные слухи – например, одно иностранное издание сообщает, что «Барселона» предлагает за Мбаппе Дембеле, Умтити и Ракитича одновременно.

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У Рабьо другая ситуация – он не продлил контракт и стал свободным агентом. Кажется, что Адриана взял бы кто угодно, но француз, во-первых, с большой вероятностью запросит огромную зарплату, во-вторых, не играл с декабря. Дело в том, что контрактные тяжбы закончились скандалами, штрафами и взаимными обидами – новый клуб может опасаться повторения ситуации.



В тексте использовались данные Understat, WhoScored, Statsbomb и WyScout.