5 игроков АПЛ, за которых будут бороться топ-клубы

Этим летом трансферы из команд АПЛ обещают быть ещё жарче, чем обычно. Дело и в кризисе некоторых топ-команд, и в желании лучших игроков сменить клуб, и в активизации долго спавших грандов («Реал Мадрид», «Бавария»). А в командах вне топ-6 АПЛ появилось столько игроков предэлитного уровня, что их сватают во все сильнейшие английские клубы уже не первое окно. Кого же из лучшей лиги мира хотят больше всех?



Отмечу, что на некоторых элитных игроков есть только один претендент – из-за этого они не попали в рейтинг. Зато их можно найти в бонусном пункте в конце текста.

5. Райан Сессеньон, «Фулхэм»

Райан Сессеньон Фото: Getty Images

Английский тинейджер – чемпион Европы до 19 лет, лучший игрок Чемпионшипа 17/18 и единственный в истории номинант награды лучшему молодому игроку PFA, который выступал не в высшем английском дивизионе. В сезоне 17/18 Сессеньон отбегал 4400 минут, забил 16 мячей и отдал 8 ассистов, в том числе – победный в финале плей-офф Чемпионшипа. Прошлым летом Райана хотели купить многие клубы (например, «Тоттенхэм»), но у «Фулхэма» были грандиозные планы на сезон.



С планами не задалось: Йоканович не смог найти баланс для новой команды, получив множество сильных, но не очень подходящих команде и друг другу игроков. Сессеньон ожидаемо сдал вместе со всем коллективом, за 2300 минут сделал 2+6, набил вторую в команде цифру по ожидаемым голевым передачам за матч (0.16) и пятую – по сумме ожидаемых голов и передач за матч (0.32). Райану лишь недавно исполнилось 19, его цифры – очень даже неплохие для команды с 19-го места, а еще он может играть и крайнего защитника, и крайнего нападающего, причем и слева, и справа. Урвать такого игрока из утонувшей команды захочет любой топ-клуб.

Гарри Магуайр Фото: Getty Images

Этого гиганта с огромной головой Моуринью хотел купить еще в прошлом сезоне, но тогда «Юнайтед» отпугнула крупная сумма трансфера. Этим летом за основного защитника сборной Англии на ЧМ-2018 борются уже два «Манчестера»: Магуайр провел еще один сильный сезон, подтвердив свой уровень и стабильность.



Неповоротливый на первый взгляд, Гарри вполне надежен в защите: благодаря своей мощи он второй в лиге по проценту выигранных оборонительных единоборств (первый – ван Дейк) и по проценту выигранных верховых единоборств. Но выделяется Магуайр другим – своей игрой с мячом. Англичанин не просто бьет оборонительные линии соперника через пас – он еще и тащит мяч сам, причем зачастую – вплоть до чужой трети. Не удивляйтесь, когда в следующей раз увидите Магуайра с мячом в ногах в полуфланге финальной трети соперника, включив матч «Лестера». Или «Манчестера».

Уилфрид Заха Фото: Getty Images

Из 12 мячей, забитых Лукой Миливоевичем, 10 капитан «Кристал Пэлас» наколотил с пенальти. Серб должен благодарить своего партнера – Заха заработал львиную долю этих одиннадцатиметровых. Дело – в дриблинге ивуарийца: он идет в обводку чаще всех в лиге (из тех, кто отыграл хотя бы 1500 минут), а по успешности этих обводок уступает только Азару. При этом Заха часто получает мяч у чужой штрафной или в ней (11 в лиге с тем же фильтром), часто входит в нее на дриблинге самостоятельно. И, конечно же, умело падает в штрафной. Заха набил 10+5 по гол+пас за «Кристал Пэлас» – убедительно для игрока команды с 12-го места.

Проблема – в цене, которую «Пэлас» хотят выручить с продажи своей главной звезды. Лондонцы просят за Уилфрида чуть меньше сотни миллионов евро – примерно столько же «Сити» просит за Зане. При этом ивуарийцу уже 26, и вряд ли Заха еще долгое время будет находиться на пике. К игровому интеллекту вингера тоже есть вопросы – возможно, из-за него Заха не приживется в топ-клубе во второй раз в своей карьере.

Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Принято считать, что бельгиец очень сдал в «Юнайтед». Это не совсем так: да, в «Эвертоне» структура атаки была удобнее для Лукаку, но и в «Манчестере» Ромелу играл неплохо. В прошлом розыгрыше АПЛ форвард настрелял 16+7 за 2800 минут (лучший результат в «Юнайтед» с отрывом), в этом – 12+0 за 2100 (третий результат). Сумма ожидаемых голов и голевых в среднем за матч без учета пенальти вообще выросла с 0.63 до 0.66 – по этому показателю Лукаку оба сезона был лучшим в «Манчестер Юнайтед» и девятым в АПЛ. Но в планы Сульшера Ромелу, видимо, все-таки не входит – и бельгийца это не устраивает.



Интерес «Интера» очень логичен: если помните, еще перед сезоном 17/18 Конте хотел видеть Ромелу в «Челси», но ему купили Морату. Вполне вероятно, что итальянца не смущает не самый удачный сезон бельгийца в составе «дьяволов». А цена на Лукаку вряд ли способна смутить миланских боссов. Еще ходят слухи об интересе «Наполи» и ПСЖ, но, кажется, бельгиец выберет именно «Интер».

Поль Погба Фото: Getty Images

Самый противоречивый игрок АПЛ (возможно, даже Европы) выдал свой лучший сезон в плане результативности (13+9) и снова заставил людей говорить о себе в положительном ключе. Но не стоит забывать, что из 13 голов Погба 7 были забиты с пенальти. Если не брать одиннадцатиметровые, то сезон 18/19 был лишь третьим для Поля по результативности, а по сумме ожидаемых голов и передач без учета пенальти в среднем за матч – вообще худшим с сезона 15/16 (0.40 против 0.43). Француз выстрелил, когда «Юнайтед» выдал отличную серию без поражений при Сульшере, но испарился, как только дела пошли не очень. Погба так и не вылечил свои основные проблемы – работу без мяча, желание всегда получать мяч ноги, слабое чувство пространства и странное желание играть ближе к чужой штрафной.

Погба хочет в «Реал». Но Поль не нужен в Мадриде Покупка звёздного француза станет ошибкой Переса и Зидана.

Так или иначе, на Погба претендует «Реал Мадрид», также в раздумьях не первое трансферное окно находится «Ювентус». При этом Сульшер не хочет расставаться со своей главной звездой – поэтому «Юнайтед» расстанется с Полем только за очень круглую сумму.

Бонус – Азар («Челси»), Эриксен («Тоттенхэм») и Зане («Манчестер Сити»)

Этих игроков необходимо вынести в другую категорию. Да, всех трех игроков желал бы заполучить любой клуб, при этом все трое хотят уйти из их нынешней команды. Но претендентов на них мало – по факту, по одному на каждого.

Азар – лучший в АПЛ по количеству голевых передач и по продвижению мяча на дриблинге, третий по продвижению мяча в глубокие зоны и седьмой – по касаниям в штрафной. Эден тащил «Челси» весь сезон, а теперь очень хочет уйти в «Реал». Перес вроде бы отвечает взаимностью; бельгийца подпишут со дня на день. Но, как вы считаете, стал бы любой другой топ покупать 27-летнего игрока за 100 (а то и все 130) млн фунтов и выдавать ему огромную зарплату, даже если этот игрок – Эден Азар? Вряд ли.



Эриксен – мозг «Тоттенхэма», который может двигать мяч и со своей половины поля, и глубоко в чужой трети. К качествам крутого плеймейкера датчанин прибавляет хорошие рывки в полуфланги и фланги, а также редкую для игрока такого склада работоспособность в обороне; Кристиан – настоящая прессинг-машина. Такого игрока тоже хотел бы любой клуб, но «Тоттенхэм» заламывает цену под 100 млн фунтов за футболиста, у которого остался один год контракта. Прямо сейчас расстаться с такой суммой готов только «Реал» (если не возьмет Погба): у «Барселоны» и так много полузащитников, а «Интер» со своими грандиозными планами может не вписаться в правила ФФП, да и Эриксен вроде бы собирался на повышение, а не на понижение. Уже зимой спрос на датчанина будет больше – если Кристиан не продлит контракт со «шпорами», клубу придется сильно снизить цену на игрока, чтобы тот не ушел бесплатно летом.



Зане – все еще вундеркинд, который рвал соперников в прошлом сезоне АПЛ (10+15 по гол+пас), но в этом сезоне вышел на поле всего в половине игр. Причина – тактические поиски Гвардиолы, хотя в начале сезона ходили слухи, что Пеп еще и недоволен Лероем из-за его отношения к тренировкам. Очевидно, немцу не нравится положением вещей – в конце концов, он забил решающий гол в этом сезоне АПЛ (в ворота «Ливерпуля» на «Этихаде»). Но претендует на Зане только «Бавария», и дело снова в трёхзначном ценнике на игрока. Впрочем, стоимость Лероя отпугивает и мюнхенцев – они все еще пытаются сторговаться с «горожанами».

Зане и Жезус недовольны своим положением и хотят покинуть «Манчестер Сити»

Проблема игроков из категории «бонус» – их цена. В мире осталось очень мало клубов, которые готовы бездумно отдавать по 100 млн евро за одного футболиста, даже если тот – элитного уровня. Таких клубов всего трое: «Реал», который долго не тратился, ПСЖ и «Барселона». Но парижане стали гораздо осторожнее подходить к трансферам из-за риска остаться без еврокубков, а «Барселона» уже успела потратить под 90 млн евро еще до открытия трансферного окна и хочет подписать еще и де Лигта – вряд ли она готова добавить в команду еще одного дорогостоящего игрока (впрочем, «сине-гранатовые» превратились в самый жирный мешок с деньгами в Европе, так что все возможно). В итоге рынок нагружен большим количеством футболистов элитного уровня, на которых претендует либо один богач, либо вообще никто – вспомните ситуацию с Гризманном.