У первого номера сборной проблема. Контракт Гилерме – до декабря 2019

Гилерме пришел в «Локомотив» 12 лет назад. Первые годы его мучали травмы, и все возмущались трансфером. Затем вратарь стал одним из ключевых игроков «Локо». При нем были выиграны четыре трофея за последние пять лет, а сам он стал основным вратарем сборной России на сегодня (даже несмотря на возмущение Дасаева). На днях Гилерме еще получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, который журнал «Огонек» вручает с 1960 года.

И вот летом 2019 года Гилерме «подвис». Его контракт с «Локо» заканчивается в конце этого года. Обычно стороны заблаговременно договаривались о продлении, но сейчас ситуация затянулась. «Локомотив» вполне обосновано нацелился на омоложение состава. Однако Юрий Сёмин известен как тренер, который упорно верит в своих. В тех, кто дает результат (а последние два сезона результат явно положительный). Для него это правило на уровне традиции, коих полно в жизни «Локо».

Гилерме 33 года. Когда закончится действующий контракт, будет 34 года. Это, конечно, не так фатально, как для полевого игрока. Однако новое соглашение, скорее всего, станет последним или предпоследним на профессиональном уровне. В мире агентов такой контракт называют «ветеранским». Его заключают в том числе с учетом заслуг футболиста перед клубом. Правда, это происходит далеко не везде и зависит от благосклонности руководства. В нынешней ситуации стороны пока не пришли согласию.

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И вот тут включается небольшая информационная… не то чтобы война, но определенная продавка. В СМИ всплывают цифры, которые не совсем соответствуют действительности. С одной стороны, шепчут, что вратарь хочет много миллионов. С другой стороны, начинают говорить об интересе «Спартака» к вратарю.

Да, да, речь про тот «Спартак», чьи фанаты дважды скандировали про обезьяну. Интересно, что скажут те же самые фанаты, если трансфер случится. Было бы странно принимать в штыки еще и основного вратаря сборной России, который никогда не проявлял неуважения к «Спартаку». Даже в той скандальной ситуации вел себя максимально корректно, не раскручивая инциденты. В случае трансфера в «Спартак» не будет никакого предательства. Как его и не было в случае с Петром Чехом, переходившим в «Арсенал» после 11,5 лет в «Челси».

По моей информации, на сегодня вероятность трансфера Гилерме в «Спартак» переоценивается. Точно так же, как и переоценивают запросы голкипера по зарплате. Я про цифры, которые мелькают в прессе. Более выгодное предложение у голкипера было от «Краснодара» летом 2016 года, но футболист тогда продлил отношения с «Локо».

Вероятно, что сейчас предметом торга между «Локо» и Гилерме является не только зарплата, но и срок контракта. Вратарь открыто говорил, что подумывает о выступлении в «Локо» до конца карьеры и последующей жизни в России. Голкипер ссылался на то, что в Бразилии последнее время не безопасно.

«В Москве я уже привык, а на родине сейчас тяжёлые времена. Плохо и с экономикой, и с политикой. Родители недовольны, но ничего не могут с этим поделать» – рассказывал Гилерме «Чемпионату».

«Приходит Ротенберг — жарим мясо». «Чемпионат» в гостях у Гилерме Голкипер «Локомотива» Гилерме принял в гости журналистов «Чемпионата» и показал, как обустроен его быт.

Это интервью происходило у вратаря дома в Подмосковье. Гилерме живет недалеко от базы «Локо». Там же его дочки ходят в школу. У голкипера с «Локомотивом» и сборной не только профессиональная связь, но и по-своему родственная. Потому он и говорит по-русски столько лет. Лучше всех из бразильцев после Родолфо.

Если в футболе есть какая-то логика, то Гиля и «Локомотив» найдут способ продлить контракт, а потом ему предложат должность в структуре клуба.

Ну а пока Гилерме в отпуске до 24 июля, как и другие «сборники» (остальные игроки «Локо» уже 19 июля пройдут медобследование в Москве). Затем он присоединится к тренировкам «железнодорожников» в Австрии. И что-то подсказывает, что это будет не последний его сбор с «Локомотивом». Не должен быть.