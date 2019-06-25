«Зенит» победил участника Лиги Европы. Черчесов посетил игру чемпиона

«Зенит» продолжает работать в Зальфельдене на первом и единственном летнем сборе, который начался неделю назад. Сегодня у команды Сергея Семака был второй спарринг. Напомним, в пятницу чемпионы России разгромили австрийский «Ваккер» – 6:1.

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На следующее утро после матча с «Ваккером» первую тренировку с «Зенитом» провели защитник Миха Мевля, полузащитники Магомед Оздоев и Роберт Мак, а также нападающий Артём Дзюба. Они вышли из отпуска позже остальных, поскольку выступали за свои сборные. Ещё через день в расположение сине-бело-голубых прибыл генеральный директор клуба Александр Медведев. Семаку наверняка есть что обсудить с руководителем, прежде всего, тему трансферов к Лиге чемпионов.

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В тренерском штабе «Зенита» теперь трудится и Александр Анюков. 36-летний защитника завершил карьеру в самый подходящий для этого момент, выиграв с командой золотые медали. Это было пятое чемпионство для уроженца Самары и любимца Петербурга. Теперь тренер Анюков поможет коллеге Семаку защитить титул. Контракт с Александром Геннадьевичем подписан на один год и предусматривает опцию продления.



«Назначение Анюкова на пост тренера — обоюдное желание как самого Александра, так и клуба. Сохранить Анюкова в «Зените» было важно для нас и с точки зрения преемственности поколения, и с точки зрения использования его опыта и потенциала. Уверен, что из него выйдет прекрасный специалист», – отметил Медведев.

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«Левски» – соперник намного более серьёзный, чем вылетевший из австрийской высшей лиги «Ваккер». В минувшем сезоне команда из Софии заняла третье место в чемпионате Болгарии, так что сыграет в Лиге Европы. Возглавляет зенитовского соперника известный в прошлом защитник сборной Болгарии Петар Хубчев. Теперь спарринг с участием сине-бело-голубых состоялся на более крупном стадионе. Чемпионы России отправились в Куфштайн, где обычно играет первая команда в тренерской карьере Станислава Черчесова.

Собственно, и стартовый состав «Зенита» оказался ещё ближе к оптимальному. В основе вышли Андрей Лунёв и Ярослав Ракицкий, которые начали первую встречу на скамейке запасных. Причём голкипер вообще не появился на поле: по тайму сыграли его сменщики Егор Бабурин и Михаил Кержаков.

Ещё одно отличие от матча с «Ваккером» – жара. Погода меняется в этих краях с поразительной скоростью. Если четыре дня назад зенитовцы играли на фоне дождя и прохлады, то теперь мучились в +33. Правда, соперники, похоже, оказались готовы хуже. По ходу игры нехорошо почувствовали себя полузащитники Мартин Райнов и Паулиньо, их тошнило. Естественно, судья делал перерыв на водопой.



В первом тайме «Зенит» действовал по схеме 4-4-1-1, а Сердару Азмуну помогал впереди Себастьян Дриусси. При этом левее располагался универсал Александр Ерохин. Полузащитнику сборной России наложили шесть швов после встречи с «Ваккером», в которой он заработал рассечение. Ерохин тренировался с перевязанной головой, однако это не помешало ему принять участие в спарринге с «Левски».



Чемпионы России организовали несколько опасных моментов у ворот болгарской команды за счёт забросов за спины защитников и передач с флангов. Прежде всего, на Азмуна. Лучший момент иранский форвард имел на 4-й минуте, но уже в который раз запорол выход один на один. Простые голы Азмуну забивать неинтересно. «Левски» в свою очередь не нагружал работой Лунёва. Самый забавный момент первого тайма связан с судьёй. Голкипер «Зенита», выполняя удар от ворот, разыграл мяч с Ярославом Ракицким внутри штрафной. Арбитр забыл, что с лета поменялись правила – потребовал перебить. Зенитовцы сделали ему «рабочий подсказ», и со второй попытки разыграли, как задумали.

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В перерыве Семак поменял всего трёх игроков. Как и в матче с «Ваккером», во второй половине сине-бело-голубые перешли на схему с тремя центральными защитниками. Нового вратаря Бабурина охраняло трио Иванович – Ракицкий – Маммана. В результате смог чаще подключаться вперёд Игорь Смольников. Уже на третьей минуте тайма Смольников получил по ногам в штрафной «Левски», а заработанный им пенальти спокойно реализовал Азмун.

Когда прошёл час матча, главный тренер «Зенита» сделал ещё восемь замен. Среди прочих в игру вступил свежий Артём Дзюба. У сине-бело-голубых опять стало четыре защитника, так что смена тактики объясняется исключительно кадровыми вопросами, а не какими-то экспериментами.



Чемпионы России и при счёте 1:0 спокойно контролировали игру. Петербуржцы были ближе к тому, что выиграть крупнее, чем «Левски» к ничьей. В концовке Дзюба в течение минуты пробил выше ворот из выгодной позиции и забил из офсайда. Не порадовал Черчесова, который смотрел футбол в компании с генеральным директором «Зенита». Тем не менее для победы хватило гола Азмуна.



Сбор «Зенита» завершится 30 июня. За день до возвращения домой команда Семака проведёт ещё два спарринга, очевидно, разными составами. Соперниками петербуржцев станут венгерский «Гонвед» и сербская «Црвена Звезда».