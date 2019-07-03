Месси пора уйти из сборной. Эта Аргентина не выиграет даже Кубок Америки

В Европе на Кубок Америки принято смотреть как на лёгкий путь Лео Месси к первому трофею со сборной Аргентины. Простите, но Олимпиаду в Пекине считать не будем.

Простым этот путь является не только потому, что соперники слабее, чем на ЧМ. Хотя групповой этап там, как правило, откровенно проходной. Важнее то, что этих соперников в Южной Америке гораздо меньше. Поэтому из группы команды сразу выходят в 1/4 финала. А там уже конкурировать можно почти со всеми. Даже команде вроде нынешней сборной Аргентины.

Конечно, есть проблема бразильцев, но и она могла решиться обходным путём. Ну как это бывает — катастрофа с условными чилийцами и внезапный вылет с турнира. Тем более что бразильцы это умеют.

Но нет. Бразилия попалась Аргентине уже в полуфинале. И вряд ли хоть кто-то, валяясь вчера в кровати, сомневался, что утром увидит кадры с грустным форвардом «Барсы», чья команда завалила очередной шанс выиграть трофей.

Вот они.

Сколько там раз Месси уже уходил из сборной? Как минимум два только за последние годы.

Один раз сразу после Кубка Америки — 2016. В нём аргентинцы проиграли чилийцам в финале — в серии пенальти. Самое жёсткое в этой ситуации то, что ещё за год до этого, в 2015-м, их тоже выбили чилийцы. Тоже в финале. И тоже в серии пенальти.

Проиграть в финале вообще любимая тема сборной Аргентины. В 2014-м они вышли в финал ЧМ и в дополнительном времени пропустили гол от Марио Гётце. Получая награду лучшему игроку турнира, Лео бросил Йозефу Блаттеру: «Да, лучший. Но не чемпион».

Последний раз Месси ушёл из сборной прошлым летом, досрочно покинув Бронницы. То решение он объявил временным — нужно было переварить новый провал сборной. Скажи он, что уходит из сборной окончательно, его сочли бы за звёздную истеричку. Поэтому каким бы тогда ни было его последнее слово, Месси не мог позволить себе уйти из сборной на эмоциях второй раз подряд.

По этой же причине он вряд ли объявит об окончании карьеры в сборной в ближайшее время. Сначала он поругает судей. И даже дипломатично ответит что-то в духе «если смогу помочь, буду играть». Возможно, даже проведёт в сборной какое-то время и споёт ещё раз гимн сборной Аргентины.

Беда в том, что это всё равно ни к чему не приведёт. На что можно надеяться в сборной, которая готова взорваться и на эмоциях выдать неплохой матч с Бразилией, но при этом до последнего борется за выход из группы с Катаром и Парагваем (про Колумбию и говорить нечего).

Огненная заруба Бразилия – Аргентина! Удивительно, как обошлось без удалений Чумовой проход от Дани Алвеса. Месси снова без трофея со сборной.

Месси пора смириться и сломать генератор троллинга под названием сборная Аргентины. Ведь каждый такой турнир — лишний повод поговорить о том, кто же на самом деле является лучшим футболистом мира.

С другой стороны, попробуй потом докажи, что легендой легко можно быть без трофеев со сборной. Мир ведь от условностей просто без ума. Клопп вот смог изменить свою репутацию бестрофейного лузера. Месси же лучше просто перестать пытаться. Он — исключительный случай. Его и без этого есть за что обожать.