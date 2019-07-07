Триумф души русской. Палыч – герой нашего футбола

Юрий Сёмин выиграл очередной Суперкубок с «Локомотивом» и стал самым титулованным тренером в истории России. У Олега Романцева 11 трофеев (+2 в СССР), у Валерия Газзаева – те же 11 (+ 1 на Украине), а у Палыча – уже 12 (+2 на Украине). И это не предел.

«Локомотив» снял суперкубковое проклятие! У Сёмина ещё один трофей Открытие сезона удалось на славу: «железнодорожники» выиграли у «Зенита» в огненном матче.

И сейчас – после четырех больших побед за три года — особенно смешно воспоминать, что о тогда еще 69-летней легенде говорили после третьего пришествия в «Локомотив».

Например, на зимних сборах в Марбелье люди были в ужасе от того, что сразу за длительным перелетом тренер организовал полноценную и жесткую тренировку.

— Это каменный век, — говорили те, кого уже нельзя называть. — Да он их так переломает.



— В футболе ничего нового не придумали, — в то же самое время кричал Палыч в центральном круге. – Бегать тут надо. Бе-е-егать.

Тогда казалось, что «Локо», уже потерявший из-за конфликта с тренером Самедова, добегается до зоны вылета РПЛ, но Семин с командой неожиданно взял Кубок России.

***

Историю о «Фарфане – Форлане» вы и так знаете, но о ней услышал в первый же день после приезда перуанца. Сейчас ходят слухи, что Семин будто бы носился по Испании с криками: «Кого вы мне притащили»? Но на самом деле Палыч спокойно отправил толстячка на индивидуальное занятие, а потом сказал нам:

— А что Форлан? – да, именно так. – Видно, что парень обученный. Если захочет работать по моему плану – будет играть. Нет – домой уедет. И мне все равно, кто его привез и где он он там играл.

Фарфан доверился штабу, обновил карьеру, вернулся в сборную, помог ей впервые сыграть на чемпионат мира и забил уйму решающих мячей что в чемпионский сезон, что в год после него.

Фарфан: когда перешёл в «Локомотив», у меня было максимум 2 кг лишнего веса Перуанский полузащитник вспоминает лучший год в карьере и обещает не останавливаться.

***

А как смеялись над Семиным во время межсезонных матчей в 2016-м? Тогда, в Марбелье он почему-то прошел мимо скамейки запасных и уселся на трибуну, где сидел с отсутствующим взглядом, заунывно покрикивая одну фамилию.

— Ба-а-арино-у. Эх ты, Ба-а-арино-у — заряжал Палыч, а потом будто засыпал. Скажи кто-то, что через пару месяцев он будет прыгать через рекламные щиты и носиться по флангу быстрее бокового арбитра – лично покрутил бы пальцем у виска.

— А знаете, что еще было? – рассказывали после того матча. – Он на разминке основу назначает и говорит: «В центре – Маминов». Маминов, представляешь?!

Маминовым, как вы поняли и оказался тот самый сырой, ошибающийся «Ба-а-ри-но-у» — молодой парнишка, ставший при Семине и лидером, и игроком чемпионом, и игроком сборной.

Баринов – настоящий герой финала Кубка. А ведь он собирался уйти из «Локо» Мудрый Сёмин отказался отпускать своего воспитанника в аренду.

***

Давно стерлась их памяти и ситуация с братьями Миранчуками. Тогда, в 2016-м, Алексей практически перешел в «Рубин», и выглядело максимально странно, когда Семину упорно наигрывал сидящего на чемоданах левоногого брата в основе.

— Вся ситуация с Алексеем Миранчуком свелась к переговорам по предложениям других клубов, — говорил в Марбелье Илья Геркус. — О новом контракте с «Локомотивом» речи не идет. Это, к сожалению, выбор футболиста, который хочет играть в другом месте. Мы просто ищем приемлемый вариант и стараемся сделать переход мягким, без надрывов, насколько это возможно.

В тот же вечер у нас было интервью с Семиным. Он взял ежедневник, который явно не менял со времен киевского «Динамо», что-то там написал и выдал, что все равно будет не только ставить Алексея в основе, но и продолжит решать вопрос, чтобы тот остался.

— Нет такого слова «невозможно», — закрыл тетрадь Семин. Через два с половиной года он в шутку упал перед сделавшим дубль в финале Суперкубка Лешей на колени и декламировал: «Ну, гений».

— Палыч, теперь все трофеи собрали! – отвечал Миранчук.

Интересно, с чем бы брат остался в «Рубине»? С деньгами если только, да и то вряд ли.

Главное, что случилось с «Локомотивом» за полтора месяца Трансферы, потери, ожидания.

***

Сейчас принято говорить, что в Семина не верил только Илья Геркус, якобы сначала совершивший пиар-назначение, а затем пытавшийся от Палыча избавиться. Это, конечно, неправда. За тренера боялся не только гендиректор, а примерно все. И мне не раз приходилось слышать что-то вроде.

— Нет, ну это уже все, прошлый век, — так говорили в начале чемпионского сезона. — Надо было Палычу после Кубка самому уходить, на высокой ноте. А сейчас ведь поплывет, придется его увольнять с позором и скандалом. История будет уже не той. Ну, раз хочет так – что делать.

И сейчас беспокоившиеся люди счастливы получать премии за победы и трофеи, но все равно не выходят из шокового состояния. Их код сломался. Палыч ведь точно не помолодел и не стал заумно рассказывать о Xg и packling. Он продолжил конфликтовать с руководством, кто бы в нем ни был. Честно говоря, Семин так и не научился различать Миранчуков и все еще отказывается признавать, что в его команде нет Диего Форлана. Ну тогда как же он взял все эти титулы, почему так идеально сработался с Денисовым, Ари, Смоловым и любым другим футболистом, которого принято называть строптивым или тяжелым?



Да черт его знает, честно говоря. Но есть подозрение, что все дело в широченной, открытой, южноуральской, русской душе. Которая просит включать «День победы» после матчей, не боясь, что ее обругают и назовут ватной. Которая не стесняется говорить то, что есть на сердце, лично в глаза, при команде или в СМИ для всего честного народа. Которая, конечно, кричит и рвется, но для игроков остается доброй и отеческой – будь ты среди них хоть последним Мурилой.

И пусть этот образ временами по-русски наивен, неказист и смешон, но его масштаб и силу чувствуют и уважают все. Ведь в тот момент, когда Семин идет мимо фанатского сектора проигравшего «Зенита», а фанаты встают, кланяются и аплодируют, то становится ясно: «Палыч – главный и самый достойный герой нашего футбола».

Ведь он не рыбалке и не в Госдуме. Он – с нами.