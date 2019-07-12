«Сочи» собирает крутую банду. Новичок РПЛ собрался в еврокубки?

Одно из самых любопытных противостояний в первом туре РПЛ – матч «Спартак» – «Сочи». В июне красно-белые разгромили дебютанта элиты в спарринге на тренировочной базе «Открытие Арены» со счётом 7:1. Наверное, даже Олег Кононов посмеялся тогда над уровнем игры южан. Однако перед встречей первого тура РПЛ с командой Александра Точилина, спартаковцам лучше забыть о крупной победе, поскольку соперник за это время накачал мышцы. В том числе за счёт тяжёлой работы с трансферами.

«Спартак» разнёс «Сочи» без Глушакова. Гулиев не реализовал пенальти Игра была не самой зрелищной, но голов забили много.

Кого взял «Сочи»?

У «Сочи» совершенно нет скромности, присущей вчерашним клубам ФНЛ на трансферном рынке. В летнее межсезонье дебютант РПЛ приобрёл большую группу качественных новичков, имеющих даже опыт выступлений за сборную страны. Один только «Зенит», вынужденный сбрасывать лишние килограммы с перекормленного состава, поделился с сочинцами четырьмя игроками. На юг России перебрались защитники Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и нападающий Дмитрий Полоз. Причём не в аренду, а на условиях продажи. Не исключено, что пятым в этом списке станет полузащитник Кристиан Нобоа. Более того, по слухам, футболку «Сочи» должен был надеть Антон Заболотный. Однако центрфорвард отказался от трансфера: то ли не захотел пойти на сокращение зарплаты, то ли был готов только на аренду, а не окончательный уход из «Зенита».



Но сделками с чемпионом работа сочинского клуба на рынке не ограничилась. По информации, имеющейся у «Чемпионата», южане договорились о контрактах с голкипером Сосланом Джанаевым, защитником Романом Шишкиным и нападающим Владимиром Обуховым. А защитник сборной России Фёдор Кудряшов уже официально стал игроком «Сочи»!

«Сочи» объявил о подписании Кудряшова

Джанаев должен подписать двухлетний контракт с «Сочи»

Среди других новичков «Сочи» тоже есть любопытные фигуры. Голкипер Евгений Фролов здорово отыграл минувший сезон в «Оренбурге», а нападающий сборной Армении Александр Карапетян запомнился по матчам люксембургского «Прогресса» с «Уфой» в Лиге Европы. Тогда Карапетян на пару с Оливье Тиллем как следует потрепал оборону уфимцев.

На первый взгляд, на некоторых позициях возникает даже избыточная конкуренция. Кто из вратарей сядет на скамейку запасных – Джанаев или Фролов? Как собирается Точилин решать вопрос с двумя штатными левыми защитниками – Кудряшовым и Набиуллиным? Возможно, будет играть с тройкой в обороне с Кудряшовым в центре, а, может, превратит Набиуллина в полузащитника. В любом случае пока для тренера это приятная головная боль.

«Динамо» встретилось с болельщиками. Им очень страшно за клуб Переживают за все: от будущего стадиона до покупки форварда.

Откуда у «Сочи» деньги?

Владелец клуба – один из богатейших людей России, 62-летний бизнесмен Борис Ротенберг. Его сын выступает за «Локомотив».



Летом появлялась противоречивая информация о будущем дебютанта РПЛ. Как раз в те дни, когда южане проигрывали со счётом 1:7 «Спартаку», спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов признался, что нет понимания ни по бюджету, ни по задачам, ни по составу. Существовали опасения относительно будущего клуба. На этом фоне разговоры о возможном появлении в команде Точилина экс-спартаковцев Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова, а также бывшего игрока «Локомотива» Игоря Денисова, казались странными. Но как показывает трансферная кампания «Сочи», они появлялись не на пустом месте. Очевидно, в конце концов, руководство клуба утвердило достаточно солидный бюджет.



Понятно, что сочинский клуб решает задачу использования инфраструктуры, которую строили к чемпионату мира в России. Дебютант РПЛ выступает на стадионе «Фишт», где прошли шесть матчей ЧМ-2018. В последнем из них сборная России с Кудряшовым в составе уступила в четвертьфинале по пенальти Хорватии.

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Как долго Сочи отсутствовал в высшем дивизионе?

Ровно 20 лет, с тех пор, как вылетела «Жемчужина», этот южный город не был представлен в элите. Хотя в какой-то момент казалось, что сочинский клуб возродится. В 2010 году после возвращения в первый дивизион в городе появились рекламные щиты с изображением Дэвида Бекхэма, а в рамках пиар-кампании звучали слова о Лиге чемпионов. Тем не менее по ходу сезона-2011/12 клуб приказал долго жить. Интересно, что в том чемпионате сочинцев возглавлял Станислав Черчесов, под руководством которого играл Игорь Смольников.

Сегодняшний ФК «Сочи» – это бывшее петербургское «Динамо». Клуб переехал из Северной столицы на юг России перед прошлым сезоном. Из состава «Динамо», победившего в дерби «Зенит» в Кубке России (3:2), остались, в частности, лучший бомбардир ФНЛ Максим Барсов и капитан Евгений Песегов. Тренер тоже ещё с динамовского периода. В межсезонье писали о возможном приходе Курбана Бердыева на место Точилина, однако этого не произошло. Очевидно, судьба 45-летнего специалиста в «Сочи» зависит от результатов в чемпионате. С таким составом можно замахнуться и на Лигу Европы, тем более трансферное окно будет открыто до сентября.