«Реал» назвал цену за Бэйла. «Тоттенхэму» не хватает € 20 млн

«Спартак» ведёт переговоры по трансферу хавбека ПСВ Перейро



«Спартак» проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику ПСВ Гастону Перейро, сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале.



По данным источника, московский клуб ведёт активные переговоры по трансферу хавбека.



24-летний Перейро является воспитанником «Насьоналя» из Монтевидео. В ПСВ уругваец перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах голландского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (3 — с пенальти). Контракт игрока с ПСВ действует до лета 2020 года.

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Краневиттер: я принял решение покинуть «Зенит»



Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер заявил о желании сменить клуб. Футболиста не устраивает недостаточное количество игрового времени.



«Собираюсь уйти из клуба в ближайшее время — на условиях полноценного трансфера или же аренды. Мне нужно играть, поэтому и было принято решение покинуть «Зенит». Уже долгое время я не играл хотя бы десять матчей кряду.



Пока просто тренируюсь и жду новостей. Паредес своим примером доказал, что можно пробиться в сборную Аргентины на тех же условиях, что и я. Вернуться в состав национальной сборной — главное, чего хочу. Где бы ни играл, я буду ждать вызова в сборную», — заявил Краневиттер в эфире радиостанции La Oral Deportiva.



В сезоне-2018/19 26-летний полузащитник провёл в Российской Премьер-лиге шесть матчей (2 — в основе).

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Зеедорф уволен с поста главного тренера сборной Камеруна



Кларенс Зеедорф отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Камеруна, сообщает официальный сайт команды.



Причиной отставки стало неудовлетворительное выступление камерунской национальной команды на Кубке африканских наций. Камерун вылетел на стадии 1/8 финала, уступив команде Нигерии (2:3).



43-летний Зеедорф тренировал Камерун с 2018 года. Ранее он работал с «Миланом», «Шэньчжэнем» и «Депортиво».



В бытность футболистом Зеедорф выступал за «Аякс», «Сампдорию», «Реал», «Интер», «Милан» и «Ботафого». За сборную Нидерландов сыграл 87 матчей и забил 11 голов. Двукратный чемпион Италии, двукратный чемпион Нидерландов, чемпион Испании, четырёхкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА.

«Реал» готов продать Бэйла за € 80 млн



Мадридский «Реал» назвал цену, за которую готов отпустить валлийского вингера Гарета Бэйла. Как сообщает ESPN, 30-летний футболист может покинуть Мадрид за € 80 млн.



Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в АПЛ. В его услугах заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Сообщалось, что лондонский клуб уже сделал «Реалу» предложение в размере € 60 млн, однако агент игрока назвал данные слухи «чушью».



В минувшем сезоне Бэйл принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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Фернандо может перейти в «Дженоа»



Как стало известно «Чемпионату», «Дженоа» ведёт активные переговоры со «Спартаком» по трансферу бразильского полузащитника Лукаса Фернандо.



Решение может быть принято в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» готов заплатить «Спартаку» за Фернандо € 20 млн.



Фернандо выступает за красно-белых с 2016 года. Ранее он играл за «Гремио», донецкий «Шахтёр» и «Сампдорию». В минувшем сезоне 27-летний хавбек принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 4 жёлтые карточки.

«Дженоа» в прошлом сезоне финишировал на 17-м месте в турнирной таблице Серии А. Генуэзский клуб с трудом избежал вылета, опередив «Эмполи» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

У фанатов «Ювентуса» нашли винтовки, бронебойные пули и ракету «воздух-земля»



Итальянская полиция обнаружила оружейный арсенал в ходе расследования деятельности фанатских группировок «Ювентуса», сообщает Football Italia.



Правоохранительные органы начали расследование, когда прибыли в помещение в Турине, где проходят собрания скинхедов, и нашли там баннеры с неофашистской символикой, принадлежащей одной из фанатских группировок «Ювентуса». Последующая работа полицейских привела к обнаружению солидного арсенала оружия, который включал автоматические винтовки, пистолеты, бронебойные пули и ракету «воздух-земля».



Также в ходе рейда были арестованы три человека, среди которых 50-летний Фабио Дель Берджоло, бывший сотрудник пограничной службы и экс-кандидат в сенат. Рейды прошли и в других городах на севере Италии.