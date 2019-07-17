На новой форме «Челси» — российский флаг. Ответ на санкции против Абрамовича?

Лето перевалило за серединку, скоро начнётся очередной сезон АПЛ. Клубы представляют комплекты форм, в которых будут играть. Сегодня «Челси» показал свою. Говорят, вдохновились субкультурой модов, которая процветала в юго-западном Лондоне в 1960-х годах, во времена расцвета эпохи «Битлс».

Или не только ей?

Русский след

Местами на форме явно прослеживается российский триколор. Как бы напоминая всем, что владельцем клуба до сих пор остаётся бизнесмен из России Роман Абрамович.

Но вряд ли пасхалка в виде российского флага — прямое указание сверху: в серьёзных клубах это так не работает. Дизайном клуба занимается технический спонсор (Nike), а «Челси» мог лишь высказать свои пожелания. Коммерческий сектор или отдел маркетинга явно не владелец.

Абрамович вообще весь последний сезон не посещает матчи своего клуба. Из-за возникшего напряжения в отношениях России и Великобритании в мае прошлого года ему даже пришлось стать гражданином Израиля. Об этом мы подробно писали здесь. Реконструкцию стадиона «Челси» тоже временно поставили на паузу.

Возможно, появлением триколора на форме клуб решил поддержать своего босса, инвестировавшего в клуб более 3 млрд фунтов. В Англии не теряют надежду на его возвращение в привычную ложу, которую он не стал выкупать на новый сезон. Впервые за 10 лет.

На «Челси» есть спрос: в марте стало известно о переговорах по продаже клуба Джиму Рэтклиффу. Это богатейший человек Англии. Но тут есть два тревожных момента. Во-первых, он считает сумму в 2 с небольшим миллиарда завышенной, из-за чего разговоры о продаже со временем поутихли. А во-вторых, компания Рэтклиффа в 2017-м уже купила швейцарскую «Лозанну». Что не помешало ей вылететь из высшей лиги в первый же полный сезон.

Самый богатый человек Англии хочет купить «Челси». Абрамович готов продать Цена вопроса около 2,2 млрд фунтов стерлингов.

Домашняя форма

Чуть раньше «Челси» уже пошумел, представив основной комплект формы. На ней — фрагменты «Стэмфорд Бридж», домашней арены клуба из Лондона.

Возможно, когда-то снова наступит момент, когда Роман Абрамович сможет туда вернуться. Сесть в привычную ложу и слушать «Калинку-Малинку» в исполнении британских фанатов. Может, даже застанет Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера.