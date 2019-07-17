«Анюков спросил, сможет ли вернуться». Гендиректор «Зенита» – о трансферах

«Зенит» продолжает продлевать отношения с партнёрами клуба. Сегодня в Петербурге состоялась торжественная церемония подписания соглашения о новом трёхлетнем цикле сотрудничества между чемпионом России и компанией Heineken, представляющей бренд «Степан Разин». В мероприятии приняли участие руководитель чемпионов России Александр Медведев, бывшая звезда сине-бело-голубых Андрей Аршавин и гендиректор Heineken в России Баудевайн Хаарсма. В рамках церемонии был представлен совместный продукт – новая линейка пива «Степан Разин», посвящённая победе «Зенита» в РПЛ.
Медведев напомнил, что пиво – серьёзный источник финансирования для футбольных клубов, а на чемпионате мира в России не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с потреблением напитка. Аршавин добавил, что в Англии, где он выступал за «Арсенал», культура боления напрямую связана с пивом. Представитель бизнес-партнёра в свою очередь рассказал о коллекции, сделанной в честь 26 игроков «Зенита», добывших Петербургу золотые медали.
После подписания соглашения гендиректор «Зенита» ответил на актуальные вопросы, которые, конечно же, в первую очередь касались трансферов петербургского клуба.
— Впереди матч с «Сочи». Смогут ли сыграть с «Зенитом» футболисты, которые перешли в сочинский клуб? Каких трансферов нам ещё ждать?
— У нас с «Сочи» не аренды, а трансферы, поэтому ограничений на участие в матчах нет. Поэтому, думаю, те, кто готов играть, выйдут на поле. Что касается дополнительных переходов, то у нас есть такие планы. Может быть, удастся пару игроков до закрытия трансферного окна приобрести с целью усиления отдельных позиций.
— Антон Заболотный может покинуть клуб?
— Заболотный играет за «Зенит»-2, вчера отдал голевой пас. Он получил предложение от одного клуба, на мой взгляд, хорошее и для него, и для клуба, но Антон сказал, что пока не готов. Значит, будет тренироваться и играть в «Зените»-2.
— Проявивший интерес к Заболотному клуб готов был заплатить за этот трансфер?
— Мы бесплатно игроков не отдаём. Делаем это по рыночной стоимости.
— Немного неожиданным стало решение Александра Анюкова. Как прокомментируете?
— Александр не скрывал, что хотел бы продолжить играть. Неслучайно он у нас был в качестве играющего тренера. Когда появилась возможность, Анюков пришёл к Сергею Богдановичу и ко мне и сказал, что получил предложение. Спросил, сможет ли вернуться в «Зенит», если сейчас уйдёт в аренду. Мы ответили, что, конечно, да. Первый матч показал: он ещё полон сил, Александр внес серьзный вклад в победу над ЦСКА.
— По этому поводу была шутка: «Зенит» отдал тренера в аренду в качестве игрока, и это первый случай в истории…
— У него есть тренерский контракт и контракт игрока. Формулировка «играющий тренер» возникла из-за двух контрактов.
— Какова ситуация с Краневиттером? Что в его случае важнее — желание игрока или рыночная составляющая?
— По регламенту игрок может отказаться ехать в любой другой клуб, какой бы ему ни предложили. Поэтому не учитывать желание футболиста нельзя, несмотря на финансовые условия перехода или аренды. Краневиттер недоволен тем, что у него мало игрового времени. Но у нас на поле играют лучшие, поэтому мы ищем решения, которые устроят и «Зенит», и футболиста.
— После первого тура некоторые тренеры выразили недовольство поздним временем начала матчей. Есть ли позиция по этому вопросу у «Зенита»?
— Это летний график, который скоро закончится. Он связан с тем, что лига и вещатель договорились: матчи не должны пересекаться по времени, чтобы «Матч Премьер» мог показать встречи одну за другой, начиная с самой ранней. Летом они начинаются позднее, чем зимой. Конечно, пойти с маленькими детьми на футбол, который начинается в 21:30, а заканчивается после 23:00, и надо ещё доехать домой, а завтра — на работу… Мы видели, что стадионы даже пустеют, когда поздние матчи подходят к концу. Совместить необходимость показа всех матчей и комфортное время проведения, увы, не получается чисто математически. Поэтому посмотрим. Мы видели, что в Петербурге на матчах, начинающихся в девять вечера, были полные стадионы. Проверим, как пройдёт игра с «Краснодаром», которая назначена на 21:30.
— Вопрос по вратарской теме: продан в «Ростов» Егор Бабурин, но, скорее всего, будет приобретен Александр Васютин из «Сарпсборга 08». С чем это связано?
— Все помнят, как здорово начинал Бабурин, проведя шесть сухих матчей. Он наш воспитанник. Но и Васютин — тоже. Правда, об окончательном подписании Васютина пока рано говорить. Как подпишем, так и объявим.
— Это уже тенденция, что «Зенит» разгружает ведомость и старается больше работать на трансферах, чем на арендах?
— То, что мы сейчас не отдаём игроков в аренду, а продаем их, показывает, что наш футбольный рынок развивается и становится все более похожим на европейский.
- 17 июля 2019
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