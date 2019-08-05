Не предъявляйте «Краснодару» за легионеров. Нам нужна команда, а не декларация

«Краснодар» провёл роскошное трансферное лето. Все люди из мира футбола, с которыми я общался за последний месяц и которые связаны с какими-то нашими клубами, говорят о кампании «быков» с лёгкой завистью. И когда представители разных клубов признаются, что были бы рады видеть у себя футболистов, которые дружно уехали в Краснодар, это говорит только об одном: по меркам чемпионата России клуб Сергея Галицкого получил топ-усиление. И понять это можно, даже не наблюдая за этими игроками.



Вильена, Намли, Кабелла, Кайо — всеми ими интересовались в Европе; Камболов — качественный для РПЛ оборонительный универсал; Берг — вообще почти идеальный вариант ролевого форварда для ротации. Защищать такую трансферную кампанию, на первый взгляд, не требуется. Но случай «Краснодара» — особый.

Клубу моментально припомнили мечту Галицкого об 11 воспитанниках академии в стартовом составе, которая легла в основу философии «быков». Из-за этого пара десятков миллионов евро, потраченная на новичков-легионеров, все из которых не на вырост, а сразу под основу, для критиков почему-то стали сомнительной тратой. С пыльного шкафа достали аргумент «А что же делать ребятам из школы?», от которого хочется проветрить комнату, и перед матчами с «Порту» кажется, что клуб находится на грани острой критики. Это немного забавно: 10 лет Галицкий осторожничал, и его за это критиковали, но стоило ему впервые пойти олл-ин — и его снова готовы критиковать.

На самом деле, сейчас «Краснодар» стратегически не заслуживает критики — даже в том случае, если проиграет «Порту». Мощные трансферы и большие траты на легионеров — это реалии всего современного футбола, а в России, к сожалению, иначе просто невозможно. Наше самовосприятие чемпионата страны гораздо сильнее его реального состояния, и буквально на днях мы имели возможность в этом (снова) убедиться. Тульский «Арсенал» без усиления играл с «Нефтчи», и абсолютно все эксперты и коллеги-журналисты были уверены, что ну уж азербайджанскую команду мы укатывать точно обязаны. Всё закончилось совершенно безапелляционными 0:4.

«Краснодар» пока не готов к ЛЧ. Матч с «Зенитом» выявил несколько проблем «Быки» установили антирекорд по созданным моментам в РПЛ-2019 в одном матче.

Дело в том, что наши средние команды совершенно не обязаны обыгрывать азербайджанские клубы. Или люксембургские, как было год назад, когда «Уфа» испытала море проблем с «Прогресом». Наши топы не обязаны на одной ноге объезжать норвежцев или чехов — и в этом мы тоже убеждаемся год за годом, но продолжаем быть уверенными, что побеждать «Мольде» или «Викторию Пльзень» должны по статусу. Внутренние проблемы РПЛ настолько укоренились, что перечислять их лишний раз — моветон, а разрешить их на данный момент можно только свежей кровью. В этом плане нет совершенно никакого совпадения в том, что старт сезона получился очень бодрым, когда часть клубов провела хорошую трансферную работу, а другая часть пошла на внутренние перестроения.

И именно поэтому неправильно критиковать «Краснодар» за активное трансферное лето, даже учитывая мечту-декларацию владельца клуба. Декларации о будущей ставке на воспитанников — это супер, но прямо сейчас хочется увидеть конкурентоспособную на европейском уровне (и, что ещё важнее, — в игре на несколько фронтов) команду. Это невозможно без серьёзных трат и готовых давать зрелище прямо сейчас футболистов.



Зная настойчивость владельца «Краснодара», уверен, что время воспитанников ещё обязательно придёт.