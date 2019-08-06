Символическая сборная 4-го тура РПЛ: версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной главных героев 4-го тура чемпионата России сезона-2019/20.
Вратарь
Александр Максименко, «Спартак»
Александр был лучшим в составе «Спартака», совершив несколько важнейших сейвов, которые помогли красно-белым не проиграть. Сейчас он безоговорочно первый номер в «Спартаке» и лучший вратарь тура.
Защита
Марио Фернандес, ЦСКА
Голевой пас Марио на Чалова получился даже лучше удара Феди. Фернандес вообще был одним из лучших игроков ЦСКА в матче, а раз гости сыграли на ноль, значит, и в защите всё получилось. В этом тоже большая заслуга Марио.
Урош Спайич, «Краснодар»
Спайич выделялся в составе «Краснодара». Тут нет ничего удивительного: гости больше оборонялись, поэтому их защитники вышли на первый план.
Хёрдур Магнуссон, ЦСКА
Магнуссон заслужил попадания в сборную тура только за то, что вынес мяч из ворот и практически сберёг команде победу. Игра «армейцев» на ноль – во многом его заслуга.
Юрий Жирков, «Зенит»
Жирков провёл невероятный матч против «Краснодара», совершив множество точных передач. Да и в обводку он шёл достаточно успешно.
Полузащита
Никола Влашич, ЦСКА
Хорват, как и весь ЦСКА, был более активен в первом тайме. И именно он вырезал великолепный пас на Марио, после чего ЦСКА забил свой лучший гол в сезоне.
Роман Зобнин, «Спартак»
Роман проделал огромный объём работы в матче с «Динамо». Да, все вспоминают его удар мимо ворот в концовке матча, но он ведь сам создал для себя тот момент, удачно выиграв борьбу в центре поля. Зобнин был одним из лучших в составе «Спартака», а нагрузки на него было больше, чем обычно, – всё-таки играли вдесятером.
Вильмар Барриос, «Зенит»
Барриос спас команду после выхода игрока «Краснодара» один на один. Полузащитник проявил себя в отборе мяча и выжигал всю опорную зону.
Зурико Давиташвили, «Рубин»
Зурико был очень активным в атаке, в первом тайме из всего «Рубина» именно он создал ЦСКА больше всех проблем. На нём москвичи и заработали первое предупреждение – Ахметов сфолил на Давиташвили в начале второго тайма.
Нападение
Фёдор Чалов, ЦСКА
Федя безупречно сработал в нападении, первым же касанием забил победный мяч с передачи Фернандеса. Чалов вообще всё больше и больше становится лидером ЦСКА, а к его голам болельщики уже привыкли.
Элдор Шомуродов, «Ростов»
Отлично открывался, обострял атаки, а в конце забил гол-красавец в одно касание и спас «Ростов» от поражения.
Главный тренер
Виктор Гончаренко, ЦСКА
После неудачного старта ЦСКА выигрывает уже три матча подряд, теперь обыграв главную сенсацию первых туров – «Рубин» Романа Шаронова.
- 6 августа 2019
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