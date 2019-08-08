«Ушла легенда, ушла эпоха». Фанаты «Зенита» прощаются с Заболотным

«Зенит» объявил о переходе в Сочи нападающего Антона Заболотного. За 26 матчей в РПЛ в составе питерской команды он забил один гол. Болельщики на «Чемпионате» и в соцсетях очень активно отреагировали на этот трансфер.

«Зенит» хочет избавиться от Заболотного. Что об этом известно Главные инсайды последних дней.

«ЧЕМПИОНАТ»



Sheddi:

— Пожалуй, лучший футболист России!



zenit239:

— Заболотный, на самом деле, удивительный человек. Не обладая особыми навыками и умениями, он поиграл в «Зените», получил медаль РПЛ, стал игроком сборной. Это удивительно.

Bazafoot:

— Круче него только — Борис Ротенберг)



Slevinkelewra:

— Ушла Легенда, ушла Эпоха...(



seryi8hishchnik:

— А что для него поменялось? С одной второй команды «Зенита» в другую вторую команду «Зенита».



z-u:

— Трансфер, который ждала вся Россия.



Kolesnicovv:

— Могли бы и матч организовать: друзья Заболотного против сборной Мира.



Chenotguewarra:

— После ухода Заболотного манекены на базе Зенита замироточили.



Tihonovetsk:

— А у Сочи есть пресс-служба? Или твиттер Зенита выполняет ее функцию?



oleoleole63:

— У них всё общее.



max-giz:

— Встречайте, ещё один чемпион в «Сочи» едет! Кроме «Локомотива» и «Зенита» где ещё столько чемпионов России играет? :)



ae04:

— Вчера встретил Антона на Московском вокзале в Питере. Конечно же сделал фото с легендой, на вопрос о Сочи ответил уклончиво, но ясно было и так, что уходит.



При себе чемоданы были, жена и дети. Удачи, просто удачи Антон!



Oseledec:

— Прослезился… Собака тоже с ним была?



pinkman1:

— А памятник ему в Питере уже сделали? Без Заболотного «Зенит» — уже не «Зенит»…

«Заболотный: сколько раз занимался сексом в последнее время? Манекен считается?» Сын Киркорова в академии «Барсы», манекен и Заболотный, расизм в адрес Стерлинга. Свежая подборка комментариев читателей.

«ТВИТТЕР»



#ВГИК:

— Тот самый момент, когда наконец-то выгнал из дома родственника, который типа приехал погостить на пару дней, а живёт у вас уже несколько месяцев.

СВЕТОЧ:

— Вы сейчас потеряли несколько миллионов болельщиков.



@ViktorMikhailo7:

— Команда «Сочный Зенит».