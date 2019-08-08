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Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»: реакция болельщиков

Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
«Чемпионат»
«Ушла легенда, ушла эпоха». Фанаты «Зенита» прощаются с Заболотным
Много забавных комментариев.
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» объявил о переходе в Сочи нападающего Антона Заболотного. За 26 матчей в РПЛ в составе питерской команды он забил один гол. Болельщики на «Чемпионате» и в соцсетях очень активно отреагировали на этот трансфер.

«Зенит» хочет избавиться от Заболотного. Что об этом известно
Главные инсайды последних дней.

«ЧЕМПИОНАТ»

Sheddi:
— Пожалуй, лучший футболист России!

zenit239:
— Заболотный, на самом деле, удивительный человек. Не обладая особыми навыками и умениями, он поиграл в «Зените», получил медаль РПЛ, стал игроком сборной. Это удивительно.

Bazafoot:
— Круче него только — Борис Ротенберг)

Slevinkelewra:
— Ушла Легенда, ушла Эпоха...(

seryi8hishchnik:
— А что для него поменялось? С одной второй команды «Зенита» в другую вторую команду «Зенита».

z-u:
— Трансфер, который ждала вся Россия.

Kolesnicovv:
— Могли бы и матч организовать: друзья Заболотного против сборной Мира.

Chenotguewarra:
— После ухода Заболотного манекены на базе Зенита замироточили.

Tihonovetsk:
— А у Сочи есть пресс-служба? Или твиттер Зенита выполняет ее функцию?

oleoleole63:
— У них всё общее.

max-giz:
— Встречайте, ещё один чемпион в «Сочи» едет! Кроме «Локомотива» и «Зенита» где ещё столько чемпионов России играет? :)

ae04:
— Вчера встретил Антона на Московском вокзале в Питере. Конечно же сделал фото с легендой, на вопрос о Сочи ответил уклончиво, но ясно было и так, что уходит.

При себе чемоданы были, жена и дети. Удачи, просто удачи Антон!

Oseledec:
— Прослезился… Собака тоже с ним была?

pinkman1:
— А памятник ему в Питере уже сделали? Без Заболотного «Зенит» — уже не «Зенит»…

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«ТВИТТЕР»

#ВГИК:
— Тот самый момент, когда наконец-то выгнал из дома родственника, который типа приехал погостить на пару дней, а живёт у вас уже несколько месяцев.

СВЕТОЧ:
— Вы сейчас потеряли несколько миллионов болельщиков.

@ViktorMikhailo7:
— Команда «Сочный Зенит».

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