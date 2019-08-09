Гайд по АПЛ: можно ли выбрать комментатора и как сэкономить на просмотре

День икс настал. Сегодня АПЛ приходит на экраны всего мира! В России она впервые будет показана на Окко Спорт. Как это будет выглядеть в новом формате и в чём его преимущества перед привычным ТВ? Объясняет одно из главных лиц проекта, комментатор Роман Гутцайт.

Какой контент будет на Окко Спорт, помимо матчей?

В каждом туре точно появятся как минимум шесть видео.

— Превью тура.

— Обзор тура.

— Символическая сборная тура.

— Топ-5 голов тура.

— Топ-5 сейвов тура.

— Программа «Мир АПЛ».

Наиболее актуальным темам редакция посвятит отдельную передачу. Ещё одну мы планируем снимать в Англии — это трэвел-шоу, но давайте пока оставим в секрете подробности.

Ну и, наконец, будет программа, в которой мы взглянем на ключевые события тура с дополнительных камер, а также услышим альтернативные комментарии игроков и тренеров.

Все ли матчи тура будут показывать?

Да, все матчи будут показаны в прямом эфире. В этом и есть главное преимущество нового формата. Это не телевидение, которое ограничено одним или несколькими каналами — в интернете все матчи можно показывать в одно время. Только сам пользователь выбирает, какой матч ему интересен больше всего.

За сколько времени до игры будет появляться картинка?

На центральных матчах тура — примерно за час до свистка. Можно будет увидеть, как команда приезжает на стадион, а также интервью тренеров и игроков перед началом матча. Вы увидите, как футболисты разминаются, а болельщики заполняют трибуны, плюс наши сотрудники будут включаться в эфир с кромки поля. Мы являемся официальными бродкастерами лиги в России, поэтому имеем доступ в эти зоны. Более того, после игр будут доступны флэш-интервью тренеров, что мы уже привыкли видеть в РПЛ.

Мы запускаем шоу про АПЛ. Вот как оно будет выглядеть Самые сочные видео каждого тура.

Что будет происходить в перерыве матча?

Прежде всего, будет разбор игры в студии. Также мы планируем использовать ComCam для съёмки комментаторов, а у кромки поля будут работать наш корреспондент и эксперт. Например, в первом туре на матче «МЮ» против «Челси» с кромки «Олд Траффорд» отработает Филипп Кудрявцев. Экспертом выступит Питер Одемвингие, который играл много лет в АПЛ. Если же речь не идёт о матче повышенного интереса, в перерыве будут показаны все главные моменты первого тайма, статистика и сюжет. Никаких рекламных слотов на несколько минут, как это бывало раньше, точно не предвидится.

Какие ещё фишки готовятся для зрителей?

Мы активно обсуждаем возможность выбрать интершум. Так что те, кому это интересно, смогут услышать живой звук со стадиона вместо комментария. А ещё возможности редакции позволяют работать сразу нескольким комментаторам на одном матче. Поэтому со временем зрители смогут сами выбирать, с кем им интереснее будет смотреть конкретную игру.

Где можно смотреть Окко Спорт?

Вариантов несколько:

— В браузере на сайте okko.tv.

— На различных телевизорах, список которых указан на сайте.

— Через различные приставки (например, Sony PlayStation).

— На мобильных устройствах.

«Дзюба вполне мог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед» Голос английского футбола в России анонсирует принципиально новый сезон АПЛ.

И ещё кое-что.

На одну подписку можно подключить до трёх устройств. Так что ловите небольшой лайфхак: если сумма подписка не по карману, можно сброситься с другом и смотреть АПЛ вместе. Можно и не с одним.