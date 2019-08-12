В Грозном мы увидели, почему «Спартак» захотел Тиля. Этот парень – будущий лидер

Против «Ахмата» «Спартак» сыграл не только результативно впереди, но – и в кои-то веки – дисциплинированно и надёжно в обороне. В отличие от всех предыдущих матчей сезона, красно-белые пропустили минимум быстрых атак соперника через центральную зону, избежали хронических разрывов и свободного перемещения мяча между линиями за спинами Зобнина и Гулиева.

Кто-то похвалит всю систему красно-белых, кто-то отметит действия опорников (отчасти справедливо: Гулиев в Грозном по сравнению с дерби против «Динамо» сыграл очень зрело), но лично для меня главной причиной преображения команды стало появление Тиля. Голландец сыграл первый матч за «Спартак» — и сразу стало понятно, как сильно один человек может повлиять на всю структуры игры в финальной трети.

Многие предполагали, что красно-белые видят в Тиле исключительно «десятку» — человека, частично освобождённого от оборонительных действий, ищущего зоны и мячи перед чужой штрафной и сосредоточенного на ассистентских функциях. Однако вся прелесть игры Гууса вовсе не в этом. Главное его качество, которое пригодилось «Спартаку» в Грозном, это превосходная игра в передней линии прессинга.

«Спартак» показал в деле своих звёздных новичков. А лучшим снова стал Бакаев Красно-белые уверенно победили в Грозном. У Тиля – две голевые, у Шюррле – дебютный гол, у Бакаева – дубль.

Благодаря динамичности и концентрации Тиль моментально переключается из атакующей фазы в оборонительную, правильно двигается и не просто атакует защитников, а параллельно перекрывает линию передачи. Вчера было заметно, насколько Гуус быстрее это делает на чужой половине поля по сравнению с партнёрами. Благодаря физической силе, стартовой скорости и жёсткости он уверенно чувствует себя в единоборствах и, в отличие от того же Джано, выполняет большой объём полезной черновой работы непосредственно перед чужой штрафной и помогает сразу же перейти ко второй волне атаки без промежуточных действий.

«Ахмат» к манере игры Тиля оказался не готов. В одном лишь первом тайме голландец совершил два перехвата в финальной трети поля и два отбора. Второй гол, в который Гуус внёс самый большой вклад, — никакая не случайность, а следствие неготовности и плохой адаптации грозненцев к сопернику по ходу матча.

В итоге «Ахмат» с огромным трудом переходил в атаку через центральную зону, а Зобнин и Гулиев получили разгрузку и необходимое время для перестроений. При всём уважении к Ананидзе, Попову или Фернандо, игравшим на позиции «десятки» в последние годы, никто из них и близко не мог действовать с такой интенсивностью и концентрацией в передней линии прессинга.

Без пиджака. В «Спартаке» новая кровь Конец смуты близок.

Второе важное качество, продемонстрированное Тилем на «Ахмат Арене», — это высокий процент сохранённых мячей при переходе в атаку. Он редко обостряет первым касанием, не нацелен на максимально быстрые передачи непосредственно в штрафную, зато почти идеально регулирует темп атаки и, главное, избегает большого числа потерь. Для представителя группы атаки у Гууса аномально низкий процент брака. В воскресенье, к примеру, у него 95% точных передач – 21 из 22. Само собой, такие цифры будут не всегда, но свой средний уровень (83-86 процентов, как в Голландии) Тиль наверняка будет держать. Соответственно, минимизация потерь влечёт за собой уменьшение количества контратак на собственные ворота.

Умение выполнить классный пас в свободную зону (при повышенной плотности Тиль отдает куда хуже) и хлёсткий удар с дистанции – также важные качества новичка «Спартака». И ими он тоже успел покрасоваться в дебютном матче. Но главными на сегодня выглядят всё же первые два. Благодаря им команда может сделать шаг в сторону излечения от хронической болезни последних сезонов – зашкаливающему количеству пропущенных быстрых контратак после потерь.