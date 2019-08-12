Без пиджака. В «Спартаке» новая кровь

Уже ясно, что обсуждение матча «Ахмата» и «Спартака» сведётся к одному эпизоду –крику из дикторской стадиона в Грозном. Оппозиционные СМИ и блогеры уже включились, рассказывая на миллионную аудиторию о том, будто Рамзан Кадыров выхватил микрофон и крикнул: «Судья – гондон». Проверять эту информацию, как обычно, никто не будет, но, во-первых, судью совершенно точно назвали «козлом». Во-вторых, с голосом президента Чеченской республики на этот раз было мало общего. В-третьих, «Ахмат» уже выступил с обращением, что не сдержался один из сотрудников пресс-службы, после чего был мгновенно уволен. В любом случае, РПЛ должна наложить адекватные санкции на стадион в Грозном, а мы – забыть об этом эпизоде и сосредоточиться на другом.

Именно в Чеченской республике нам был представлен абсолютно новый «Спартак», окончательно избавленный от заражения последних полутора лет и переживший переливание крови. Теперь это точно команда имени Олега Кононова и Томаса Цорна. Сложно вычислить, в какой момент пациент наберётся сил, но сейчас «Спартак» хотя бы не представляет из себя деграданта.

Культура Кононова, Шюррле и Тилля

В вопросах роста, помимо трансферов, важны и символические вещи. Можно смеяться над тем, что Олег Кононов во второй раз подряд выходит на матч в спортивном, но отказ от ставшего атрибутом ненависти пиджака – вряд ли случайный ход. Даже временная смена имиджа должна рассматриваться это вариант перезапуска системы.

Кстати, о системе. Рассуждая о главном тренере, важно услышать людей, которые с ним поработали и покинули команду этим летом. Один из них – Денис Глушаков. Сразу после его ухода из «Спартака» мы сделали большое интервью, которое, возможно, когда-то всё-таки будет опубликовано. В нём также были слова о Кононове, которые можно вольно изложить так:

1. Кононов – хороший тренер, со своеобразным видением футбола. Но под то, что он хотел, нужен был другой подбор футболистов. В весеннем «Спартаке» некоторые футболисты либо не выдерживали энергозатратного темпа и прессинга, либо не хотели его выдерживать. Именно поэтому команда часто «сдувалась» по ходу матча.

2. Кононов – не мямля, а хороший и интеллигентный человек, которому Глушаков благодарен и желает удачи.

3. Будущее «Спартака», по мнению Глушакова, зависело от того, позволят ли тренеру поменять исполнителей.

Выполнение условий бывший капитан «Спартака» мог испытать на себе. Чемпион мира Шюрлле забил мяч, а купленный за 18 миллионов евро Тиль отдал две голевые. «Ахмату» на данный момент оказалось сложно на равных противостоять исполнителям такого уровня и пока ещё настолько высокой мотивации. Кстати, в отличие от ушедших футболистов, что голландец, что немец – представители интеллигенции. Оба образованы, спокойны, культурны и, местами, в прямом смысле травоядны, что в современном мире не отменяет чувство голода.

«Спартак» показал в деле своих звёздных новичков. А лучшим снова стал Бакаев Красно-белые уверенно победили в Грозном. У Тиля – две голевые, у Шюррле – дебютный гол, у Бакаева – дубль.

Страсть Бакаева

И если тот же Роман Зобнин ментально ближе как раз к новичкам, то за огонь и страсть в команде теперь отвечает не только изученный нами Георгий Джикия, но и новый герой — Зелимхан Бакаев.

Многие смеялись, когда во время Кубка Пари-Матч Премьер ингушский паренек говорил, что Промес для него – не потолок. Но уже через полтора месяца Бакаев стал первым футболистом «Спартака» за последние 5 лет, который делал дубль в двух матчах подряд.

Именно Зелимхан становится опорой Кононова в новом коллективе, ведь ещё играя за тульский «Арсенал», Бакаев говорил «Чемпионату»:

— Подход Кононова — полностью спартаковский. Не бить вперёд, выходить из обороны низом — у него есть чёткое понимание, в какой футбол он хочет играть. Кто ещё показывал такой футбол, кроме «Краснодара»? С Кононовым и “Арсенал” в очень красивый футбол играл. И это только за четыре месяца работы. Представьте, что будет, если он больше поработает с командой и поставит эту игру. Готов повторить: если «Спартак» хочет играть в атакующий футбол, Кононов — единственный вариант в России.

Не нужно перехваливать Бакаева. Он не только помогает «Спартаку», но и вредит До статуса лидера ему ещё расти и расти.

Вообще, Бакаев никогда не стеснялся говорить, что думает: объяснял проблемы команды после чемпионского сезона, называл Кирилла Комбарова “старшим братом” и положительно отзывался о критикуемых игроках “Спартака”.

Важно отметить, что острословие и заряженность Зелимхана – не показные. В этом можно было на собственном примере убедиться во время сборов в Австрии, когда мы случайно оказались с игроками «Спартака» в парке отдыха. У команды был выходной, молодёжь играла в волейбол, когда очередь из соперников дошла до журналистов. Вроде бы обычное развлечение, но обладавший довольно посредственными навыками Бакаев не только всерьёз убивался из-за каждого проигранного очка, но и при равном счёте решил всех завести:

— Кто будет спорить со мной? Играем на 50 отжиманий! – требовал он почти в 40-градусную жару. Отказать было невозможно. — Ты? И потом не забудь — напиши об этом, даже если я проиграю!

Пишу. Мышцы с непривычки болели весь следующий день.

Впрочем, страсть Бакаева не стала откровением. Примерно 4 года назад я смотрел за матчем молодёжек «Краснодара» и «Спартака», а в перерыве получил сообщение в твиттер от Сергея Галицкого. Опять же, в вольном изложении.

— Как вам у нас? — президент «Краснодара» никогда не считал зазорным общаться с журналистами.

— Великолепно!

На поле академии тогда собрался полный стадион. Трибуны в дикую жару были не только защищены от солнца, но на них также работали системы кондиционирования.

— А игроки? – спросил Галицкий.

— Извините, есть один будущий футболист, но он в «Спартаке». Бакаев – другой уровень.

В тот день Зелимхан рубился за всю команду. Отрабатывал в обороне, обыгрывал по 3-4 футболиста и сделал результат. Именно он забил гол, отдал пас и заработал пенальти. Впрочем, немного смущало даже то, что Бакаев был примерно на год старше соперников.

— Хорошо, тогда подождите, — ответил Галицкий. — У нас в следующих выпусках появятся ребята, которые прошли всю школу и будут играть в основе.

Слова президента «Краснодара» тогда казались утопией, но в запасе той команды уже были 16-летние Матвей Сафонов и Иван Игнатьев. Они в месте с Зелимханом уже на ведущих ролях в своих клубах и вряд ли в ближайшее время сдадут позиции. Так что Бакаев прямо сейчас – хоть и новое, но ключевое звено в «Спартаке».

Нелепый пенальти в ворота «Спартака» и игрок вне заявки на поле. Трэш в Грозном В молодёжном первенстве РПЛ разгорается скандал.

Что дальше

Сохранив лучшее из прошлого, получив своих игроков и сделав первый твёрдый шаг в матче с «Ахматом», Кононов должен просто выдержать дерби с ЦСКА. В случае положительного результата с трибун исчезнут костюмы, пропадут воспоминания о кумирах прошлого и закончится истерика.

Конец смуты и эры пиджака действительно близок. Пришло время заявлять о себе как о главном тренере, достойном «Спартака».