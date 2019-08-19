Шюррле – главная надежда «Спартака» в дерби. Лучший момент доказать свой класс

Ошибки нужно уметь признавать, а иногда это делать ещё и приятно. И сейчас, когда Шюррле с первых же матчей стал демонстрировать эффективность (в активе у него уже «2+2»), стабильность (во всех четырех играх Андре выделялся на поле, ни разу не опустился ниже уровня) и лидерские качества (просто посмотрите, как на него смотрят партнёры и как он сам руководит ими), я близок к тому, чтобы съесть собственную же статью двухнедельной давности, наполненную сомнениями и страхами по поводу этого трансфера.

Дебютный отрезок Шюррле в «Спартаке» — одна из самых удивительных и сильных историй РПЛ на старте нового сезона. Немецкий футболист, который пропустил всю предсезонку и знакомился с командой впопыхах по ходу дела, оказался в таком порядке, что моментально влюбил в себя болельщиков. Его фамилия после каждого матча – в топе обсуждений и лестных упоминаний. Его авторитет на глазах растёт, и такими темпами Шюррле способен вскоре догнать на Олимпе Карреру, что явно дано не каждому.



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РПЛ-2019/2020. Турнирная таблица

Лидерские качества

Шюррле сразу же понял, что в команде нет ни одного игрока, сопоставимого с ним по регалиям и опыту, взял на себя лидерскую роль – и пока с ней успешно справляется. С первого же матча против «Динамо» стало заметно, насколько положительно одно лишь нахождение Андре на поле влияет на всю команду, как много энергетики и уверенности он ей придаёт.



Шюррле подбадривает и успокаивает партнёров после ошибок, аплодирует и хвалит их за каждое удачное действие, гонит в прессинг жестами, если вдруг те начинают валять дурака и опускаются слишком глубоко, на собственном примере показывает, как нужно работать на коллектив, забыв про личные амбиции.

Работа по всей ширине

«Спартаку» сразу же пригодилась универсальность новичка. Его попросту не пришлось никуда встраивать. Дело даже не в способности закрыть три-четыре позиции в атаке, а в манере игры. Он никогда не привязывается к одной зоне, любит свободу перемещений (и в «Спартаке» её получил), смещается туда, где больше всего требуется его помощь. В составе красно-белых Шюррле дважды выходил форвардом (против «Динамо» и «Туна» на выезде), дважды – «под нападающим» (в Грозном и с «Туном» дома), но карта действий всякий раз, если брать полные матчи, оказывалась схожей, охватывала всю ширину поля, а не только зону перед штрафной.

В игре с ЦСКА от Шюррле потребуется такой же объём работы. Понсе дисквалифицирован, поэтому немец, скорее всего, выйдет в нападении и будет отвечать как за развитие атаки, так и завершение.

Чёткие движения без мяча, постоянное сканирование поля

Шюррле на своём примере доказывает, как важно на поле непрерывно прогнозировать ситуации и предугадывать развитие атаки, перемещаться в самые перспективные зоны заранее, а не по факту или даже с опозданием (беда большинства российских футболистов). Советую как-нибудь при пересмотре матчей «Спартака» переключить всё внимание на Шюррле, оставив за скобками остальных футболистов. Вы увидите, что немец находится в постоянном движении, в секунду по два-три раза минимум оценивает обстановку и делает два-три шага в сторону для того, чтобы отклеиться от соперника.



Это превращает Андре в отличную ложную девятку. Он классно работает на подборе и отскакивает в зону, куда мяч полетит с наибольшей вероятностью. Эпизод на картинке снизу закончился продвижением вперёд и смачным ударом в перекладину.

Также Шюррле здорово ищет мяч между линиями в оттяжке, всегда располагается так, что партнёру не нужно прилагать никаких усилий для конструктивной передачи.

Эпизоды кажутся простыми, но таковыми их делает сам Шюррле – своими грамотными перемещениями в нужные стороны.

А рывки по фланговым зонам – это вообще любимая манера игры Андре. Он любит пространство и умеет сам его создавать. Мы помним, как Шюррле забил гол в ворота «Ахмата».

В том же матче было ещё несколько схожих эпизодов.

Ещё одно умение Шюррле – способность получить мяч в штрафной, открывшись на линии офсайда или ворвавшись в зону между крайним защитником и центральными.

Активная вовлечённость в розыгрыш мяча

Шюррле оказывает огромную помощь команде в розыгрыше мяча. Если даже Андре выходит на позиции форварда, он никогда в жизни не станет прятаться за спинами защитников, а будет искать, оттягиваться в глубину, предлагать себя партнёрам, максимально часто участвовать в комбинациях накоротке. Неугомонное желание быть в центре событий превратило Шюррле в одного из самых популярных адресатов передач в команде – в среднем немец получает мяч по 23 раза за игру.

С таким подвижным и вовлечённым форвардом (а-ля немецкий стиль на ЧМ-2014 с ложной девяткой) «Спартаку» гораздо проще играть в импровизацию и перегружать поочерёдно разные зоны. Кроме того, у Шюррле относительно невысокий процент брака в передачах для атакующего футболиста – 20 процентов.

Способность выйти на удар

Шюррле ценен для «Спартака» тем, что он в одиночку приносит команде свыше пяти ударов за матч за счёт манёвров без мяча и умения найти кратчайший путь к воротам. По-прежнему считаю, что его умение выстрелить издали – не такое уж уникальное, но в одном случае из четырёх-пяти Андре способен сделать всё как надо. В игре с «Туном» он уже почти сотворил шедевр, зарядив в перекладину. Ниже — точки всех его ударов.

Он уже король?

На сегодняшний день Шюррле, будучи даже не в форме (посмотрите, как ему во многих эпизодах банально не хватает резкости) и не до конца сыгранным с партнёрами, смотрится на голову выше большинства футболистов «Спартака», разрывает соперников на одном лишь интеллекте, доказывает, что футбол – предельно простая игра, если знаешь, что и в какой момент нужно делать.

Но восторгаться пока стоит всё же осторожно. Восхищение правильнее поберечь до матчей против действительно крутых соперников. Во-первых, РПЛ вскоре попытается адаптироваться под стиль игры Шюррле – и посмотрим, сможет ли он предложить что-то в ответ. Во-вторых, «Ахмат» и «Тун» — не самые великие команды, а статус и зарплата Шюррле обязывают его проявлять себя в матчах совершенно другого уровня.



Вот если он окажется в порядке в дерби с ЦСКА, трансфер уже можно будет признать потрясающим. И тогда Шюррле точно превратится в идола. В первого после Массимо.

РПЛ-2019/2020. Календарь игр

При подготовке материала использованы данные WyScout и InStat.