В «Аяксе» Промес пока запасной. За 4 матча Квинси отыграл лишь 152 минуты

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес уже почти два месяца в «Аяксе». За это время голландец успел выиграть с новой командой трофей, однако в стартовом составе он до сих пор не закрепился. Вингер, стоивший «Аяксу» 15,7 миллионов евро, пока большую часть времени проводит на скамейке запасных.

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Как Квинси проявляет себя в новом клубе?

Дебют Промеса в «Аяксе» пришелся на матч Суперкубка Нидерландов. В игре с ПСВ Квинси вышел на поле в старте. Тем не менее ничем особенным нападающий не отметился, разве что одна из двух голевых атак команды тен Хага началась со штрафного, заработанного Промесом.

Спустя 59 минут после стартового свистка, нападающего сменил Хаким Зиеш, а ещё через полчаса новичок команды радовался победе в Суперкубке вместе со своими партнёрами. Вряд ли он мог представить, что за следующие три игры в сумме он проведет на поле лишь 93 минуты, а в третьем квалификационном раунде ЛЧ будет наблюдать за матчами своей команды с ПАОКом со скамейки.

В поединке с «Витессом» Слуцкого тен Хаг предоставил Квинси лишь жалкие 20 минут игрового времени. За этот отрезок игры форвард успел лишь получить «горчичник» и трижды подать угловой.

Матч второго тура чемпионата Голландии Промес провёл успешнее. Выйдя на замену примерно за полчаса до конца игры, нападающий поучаствовал в разгроме скромного «Эммена» (5:0), отдав голевую передачу на Хюнтелара.

Следующая игра с ВВВ-Венло сулила голландцу большие перспективы. Он появился на поле с первой минуты матча, получив реальный шанс проявить себя. Тем не менее тот футбольный вечер закончился для Квинси очень рано и неудачно. Не доиграв до конца первого тайма, голландец захромал и покинула поле.

Пока в «Аяксе» игра у Промеса не ладится.

Почему голландец получает так мало игрового времени в новой команде?

Изначально «Аякс» планировал продать одного из лидеров группы атаки — Хакима Зиеша или Давида Нереша, а вместо покинувшего клуб футболиста приобрести Промеса. Особенно близок к уходу был марокканский футболист — трансфер Зиеша в «Рому» сорвался в последний момент. В итоге вингер остался в «Аяксе», как собственно и его бразильский партнер, а сделка по Промесу, наоборот, оказалась успешной.

В сложившейся ситуации отсутствие Квинси в стартовом составе выглядит логичным и закономерным. Зиеш и Нереш — лидеры клуба и неотъемлемая часть системы, созданной тен Хагом. В прошлом сезоне в чемпионате Голландии они оба вошли в ТОП-5 игроков «Аякса» по системе гол+пас. Было бы странно, если не всегда попадающий в основу «Севильи» Промес сходу вытеснил бы кого-то из этой пары из стартового состава. Даже несмотря на то, что за него заплатили 15 миллионов евро.

Квинси должен понимать, что путь к основе «Аякса» сейчас лежит для него только через жесточайшую конкуренцию – альтернативного места на поле, жертвуя привычной расстановкой, тен Хаг искать для голландца не будет. Нападающему придется проявлять себя лучше кого-то из группы атаки, если он не хочет довольствоваться ролью запасного.

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Как на это реагирует Квинси?

Сам Промес свой дебют в «Аяксе» оценивают очень трезво и позитивно. По словам Квинси из-за отсутствия достаточного количества игрового времени он не переживает.

«Только втягиваюсь в сезон. Мне всё ещё нужно завоевать место в составе команды, но я каждый день усердно работаю, чтобы это сделать. Для меня то, что Тадич, Зиеш и Нереш остались в команде, не имело никакого значения при переходе. Вариант с «Аяксом» показался мне привлекательным вне зависимости от того, какие футболисты бы там играли.

Эти ребята проделали огромную работу в прошлом сезоне, поэтому к ним может быть больше доверия. Но я думаю, что скоро все поменяется. Я сохраняю спокойствие. Тренер знает, насколько я хорош. Меня не просто так взяли в команду. «Аякс» не может стать чемпионом с одиннадцатью игроками, нужны и остальные».

Что говорит Эрик тен Хаг о новичке команды?

Наставник «Аякса» как никто знает о плюсах и минусах голландца. Именно тен Хаг, возглавляя «Гоу Эхед Иглс» в сезоне 2012/13 помог запустить карьеру юному Промесу, сосланному в аренду в этот клуб из «Твенте». Неудивительно, что перед переходом нападающего тренер рассыпался в комплиментах в его адрес.

«У Квинси есть ДНК «Аякса». Он технически одарён, креативен, умеет забивать и всегда играет смело. Он также очень позитивный парень. Когда Промес появляется на поле, всегда что-то происходит. У него большой опыт, он был игроком года и лучшим бомбардиром в московском «Спартаке». Он много раз играл за сборную Нидерландов и сможет принести пользу «Аяксу».

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С тех пор о Промесе специалист публично не высказывался.

Слова тен Хага о Квинси ясно дают понять, что он очень рассчитывает на вингера, однако в какой роли тренер «Аякса» видит нападающего в команде пока неизвестно.