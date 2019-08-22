Нам нельзя раскрываться в Европе. «Спартаку» нужно избежать ошибок «Краснодара»

Неделю назад «Тун» на самом деле достаточно качественно был готов к «Спартаку». Швейцарцы, проигравшие первый матч, 50 минут очень активно прессинговали и не давали команде Олега Кононова нормально начинать позиционные атаки. Оба центральных защитника и один из опорных всегда были повязаны персонально, и Александру Максименко приходилось начинать атаки длинными передачами, растягивающей игроков «Спартака» по полю. Борьба за второй мяч провоцировала переходную ситуацию — на них и рассчитывал «Тун», атакуя из зоны подбора. Проблема была в том, что физически команду хватило на тайм. Ну и вратарь решил в этот вечер сыграть за «Спартак».

Ещё за неделю до этого в Швейцарии «Спартак» пережил очень неприятные 15 минут на старте второго тайма. «Тун» перешёл на режим all-in и подмял гостей под себя — хорошо, что, опять же, это была команда не того уровня, чтобы додавить «Спартак». Ещё немного раньше «Арсеналу» нужно было обыгрывать «Нефтчи» после поражения дома, и команда постаралась действовать свободнее. Итог? 0:3.

10 вещей, которые вы обязаны знать о сопернике «Спартака» — «Браге» Португальский аналитик разбирает «Брагу» на молекулы.

Вчера «Краснодар» в очередной раз доказал, что наши клубы могут рассыпаться, когда дело доходит до открытого футбола с большим количеством переходных фаз. «Быкам» не хватало баланса в центре поля, как и с «Порту» — тогда Камболов десяток раз останавливал атаки в последний момент. Как только игра стала опасно раскрываться после перерыва, проблемы стали очевидными. Разрывы между линиями увеличились, и если в первом тайме только Поденсе делал с Рамиресом всё, что хотел, то в концовке отрывался даже свежий Ранджелович. Одного футболиста, играющего на высочайшем уровне в полуфлангах, оказалось достаточно, чтобы постоянно резать оборону «Краснодара»: Матьё Вальбуэна по одиночке выводил соперников, а освободившиеся зоны заполняли его партнёры по атакующей четвёрке и иногда даже центральные полузащитники.



При этом Вальбуэна уже почти 35, но это имеет мало значения. Сам факт наличия футболиста такого плана ставит наши команды в тупик: вспомните, как в Петербург приехал Жулиано и уничтожил лигу игрой в полуфлангах. Вместе с провоцированием переходных ситуаций такой коктейль становится взрывоопасным. Единственное, что мы действительно можем противопоставить: не раскрывать игру. Это не означает, что нужно сесть у своих ворот, это означает, что прессингующие тройки-четвёрки игроков не должны отрываться от остальной команды.

Кононов уверен в себе. Сказал даже о дисквалификации Семака А тактика «Спартака» теперь — не ваше дело. Вот что победа над ЦСКА делает.

«Спартаку» важно избежать ошибок «Краснодара». «Олимпиакос» лишь номинально можно называть греческой командой — на деле это, скорее, команда португальского стиля. Португальский тренерский стиль узнаваем: допустить минимум контратак, переходить в компактную оборону, иметь в центре полузащиты двух разноплановых футболиста с большим объёмом работы, максимально загружать полуфланги, чтобы вскрывать штрафную проникающими передачами. Так играл «Олимпиакос» Педру Мартиньша.



И так будет действовать «Брага» Рикарду Са Пинту. У них тоже есть два объёмных полузащитника — Франсержиу и Клаудемир, тоже есть классно играющий в полуфлангах (обычно — в левом) атакующий игрок в лице Андре Орта. Любой момент, когда игра начнёт раскрываться, «Брага» использует максимально, понимая, что «Спартак» уязвим в ситуациях, когда за счёт Орта в опорной зоне будет лишний португалец. Пока ситуация с построением игры в опорной зоне в лиге в целом не изменится, у нас один путь в Европе: только по максимуму терпеть и играть как можно компактнее по длине поля.