Сколько потратили на трансферы середняки и аутсайдеры РПЛ

Продолжаем подводить итоги работы клубов РПЛ в летнее трансферное окно. Мы уже рассказали о лидерах по тратам на рынке, а теперь посмотрим на записных середняков и аутсайдеров чемпионата России. В этой компании выделяется новичок элиты.

Кто в РПЛ потратил больше всех на трансферы Шесть клубов заметно выделялись на фоне остальных.

«Сочи»

Сколько потратил: 12,1 млн евро

Кого взял: Миха Мевля (4 млн), Эльмир Набиуллин (3 млн), Дмитрий Полоз (3 млн), Ибрагим Цаллагов (800 тыс.), Иван Новосельцев (700 тыс), Кристиан Нобоа (500 тыс.), Владимир Обухов (100 тыс.), Андрей Мостовой (аренда), Павел Шакуро, Александр Карапетян, Евгений Фролов, Федор Кудряшов, Антон Заболотный, Сослан Джанаев, Тимофей Маргасов (все – свободные агенты).

Как правило, дебютанты РПЛ думают лишь о том, чтобы не вылететь обратно в ФНЛ, однако «Сочи» с такой работой на трансфером рынке может побороться за место в Лиге Европы. В команде Александра Точилина появилась большая группа экс игроков «Зенита», на которых и были потрачены практически все 12 млн евро (по данным Transfermarkt). Кроме того, на юг России переехали два футболиста сборной России – Джанаев и Кудряшов. Когда новички сыграются, победы «Сочи» вроде 3:0 в Казани перестанут удивлять.

«Арсенал»

Сколько потратил: 3,3 млн евро

Кого взял: Сергей Ткачев (150 тыс), Горан Чаушич (500 тыс.), Александру Тудорие (250 тыс.), Ламек Банда (250 тыс.), Кингз Кангва (250 тыс.), Александр Ломовицкий (аренда), Евгений Луценко, Александр Довбня, Роберт Бауэр, Александр Пантелеев (все – свободные агенты).

Тульский клуб усиливался под Лигу Европы, поэтому в списке приобретений «Арсенала» есть не только свободные агенты. На выкуп у ЦСКА ключевого полузащитника Ткачёва «оружейники» потратили 150 тысяч. С выгодой вернули Чаушича, которого продали год назад «Црвене Звезде» за 1 млн. Вложились в приобретение двух молодых и талантливых игроков из Замбии. Ломовицкий, Луценко, Бауэр – тоже новички с хорошим уровнем.

«Рубин»

Сколько потратил: 2,2 млн евро

Кого взял: Силвие Бегич (1,2 млн), Карл Старфельт (1 млн), Александр Ташаев, Евгений Марков, Видар Кьяртанссон, Александр Зуев, Константин Плиев (все – аренда), Камиль Закиров, Виталий Денисов, Олег Данченко, Хвича Кварацхелия, Юрий Дюпин, Бека Микелтадзе, Николай Кипиани (все – свободные агенты), Зурико Давиташвили (неизвестно).

Два небесплатных новичка «Рубина» по-прежнему не дебютировали в составе команды Романа Шаронова, так как продолжают набирать форму после травм. В целом казанский клуб эффективно сработал на рынке, исходя из финансовых возможностей и поменявшейся философии игры. Дюпин, Кварацхелия и Давиташвили быстро превратились в ведущих игроков «Рубина», а перед закрытием трансферного окна пришли Ташаев и Зуев. Группа атаки у казанцев очень интересная.

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«Ахмат»

Сколько потратил: 1,6 млн евро

Кого взял: Конрад Михалак (1,5 млн), Александр Мелихов (100 тыс.), Денис Глушаков, Магомед Мусалов, Андрес Понсе, Павел Калошин (все – свободные агенты).

Пожалуй, самые квалифицированные новички перешли в клуб из Грозного на правах свободных агентов – полузащитник Глушаков и нападающий Понсе. За польского хавбека Михалака заплатили 1,5 млн, вот только он в первых турах лишь трижды вышел на замену. Голкипер Мелихов пока довольствуется ролью «третьего номера». Очевидно, Рашид Рахимов надеялся на более солидное усиление, однако в «Ахмате» умеют считать деньги.

«Оренбург»

Сколько потратил: 1,04 млн евро

Кого взял: Ади Готлиб (420 тыс.), Андрей Климович (280 тыс.), Филип Рогич (190 тыс.), Джоэль Фамейе (150 тыс.), Федор Черных, Данил Липовой, Владимир Москвичёв, Урош Радакович, Георгий Зотов (все – аренда), Тимур Аюпов (свободный агент), Жига Шкофлек (неизвестно).

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов уже несколько раз подчеркнул, что клуб задержался с подписанием игроков. Поэтому команда буксовала в начале чемпионата. Вдобавок получил травму и выбыл до конца первой части сезона наиболее дорогой новичок лета Готлиб. «Оренбург» не уходил с рынка до последних дней работы трансферного окна. Мы уже увидели в деле Шкофлека и Климовича, а осенью оценим уровень совершенно неизвестных пока в России Рогича и Радаковича.

«Ростов»

Сколько потратил: 1,03 млн евро

Кого взял: Егор Бабурин (500 тыс.), Николай Поярков (300 тыс.), Дмитрий Чистяков (125 тыс.), Александр Саплинов (85 тыс.), Данила Прошляков (12 тыс.), Александр Долгов (12 тыс.), Алексей Козлов, Кирилл Маляров (оба – свободные агенты).

«Ростов» тратился как середняк и аутсайдер, но по игре сейчас очень хорош. Команда Валерия Карпина заслуженно входит в группу лидеров РПЛ. В основном ростовский клуб брал молодёжь и тех, кто обращал на себя внимание в ФНЛ. Кто-то быстро оправдал свой трансфер. Например, воспитанник «Зенита» Чистяков с первых туров закрепился в стартовом составе. Из петербургского клуба пришёл голкипер Бабурин, который готов вытеснить из основы кандидата в сборную России Сергея Песьякова.

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«Урал»

Сколько потратил: 812 тыс. евро

Кого взял: Рафал Аугустыняк (500 тыс.), Андрей Панюков (300 тыс.), Артём Мамин (12 тыс.), Михал Кухарчик, Никита Чистяков (оба – свободные агенты), Исламжан Насыров (неизвестно).

Четыре клуба РПЛ оставили, по данным Transfermarkt, меньше миллиона евро на рынке. Для «Урала» крупнейшей стала сделка с «Медзью»: из этого клуба перешёл за 500 тыс. евро Аугустыняк. Поляк – твёрдый игрок основы, на его счету уже две голевые передачи. А вот опытный Кухарчик из «Легии», взятый свободным агентом, пока всего раз вышел на замену. Не зря руководители уральского клуба договаривались и с «Зенитом» по поводу выкупа трансфера Панюкова: форвард забил три гола в семи матчах чемпионата.

«Крылья Советов»

Сколько потратил: 670 тыс. евро

Кого взял: Никита Чернов (500 тыс.), Виталий Лысцов (150 тыс.), Дмитрий Молчанов (20 тыс.), Антон Терехов, Александр Анюков (оба – аренда), Раду Гынсарь, Дмитрий Комбаров, Александр Гацкан, Дмитрий Кабутов, Денис Якуба (все – свободные агенты), Деян Радоньич (неизвестно).

В трансферной деятельности самарский клуб сделал акцент на укрепление обороны. Два центральных защитника Чернов и Лысцов обошлись «Крыльям Советов» в 650 тыс. евро. Оба подавали большие надежды: Чернов в юном возрасте попал в сборную России, а Лысцова развивала «Бенфика». Опытные Анюков, Комбаров и Гацкан взяты бесплатно, но вряд ли на минимальную зарплату. Из-за блестящей игры Александра Соболева по-прежнему не удалось «раскусить» нового форварда Радоньича. Атлетизмом хорват точно впечатлил.

«Уфа»

Сколько потратил: 289 тыс. евро

Кого взял: Даниил Фомин (280 тыс.), Тургай Мохбалиев (9 тыс.), Денис Терентьев, Артем Голубев (оба – аренда), Андрей Козлов, Николай Гиоргобиани (оба – свободные агенты), Кирилл Фольмер (неизвестно).

У уфимского клуба лучший баланс доходов и расходов в РПЛ. Единственное серьёзное по цене приобретение – трансфер перспективного полузащитника Фомина, который забил уже три гола в РПЛ. В том числе победный в ворота «Зенита». Благодаря продажам Дмитрия Живоглядова, Игоря Дивеева, Еркебулана Сейдахмета и Даниила Кругового сальдо «Уфы» составило более 6 млн евро. При этом Круговой остался в команде: он арендован у «Зенита» до конца сезона, как и Терентьев.

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«Тамбов»

Сколько потратил: 8 тыс. евро

Кого взял: Виталий Сычев (8 тыс.), Георгий Мелкадзе, Алексей Грицаенко (оба – аренда), Седрик Гогуа, Усман Мохаммед, Иван Маркелов, Салли Муниру, Павел Карасёв, Сослан Таказов, Владимир Обухов, Михаил Костюков, Максим Осипенко, Владимир Сугробов, Гурам Тетрашвили, Ишхан Гелоян, Мохамед Конате, Адесойе Ойеволе, Владислав Кулик (все – свободные агенты).

В «Тамбове» не скрывали, что скромный даже по меркам ФНЛ бюджет позволяет подписывать только свободных агентов. Впрочем, согласно Transfermarkt, клуб всё-таки заплатил 8 тыс. евро «Локомотиву» за трансфер 19-летнего голкипера Сычёва. Многие из новичков стали игроками основы. «Тамбову» удалось собрать неплохую команду, способную даже переиграть «Спартак». Гогуа раскрутили и продали ЦСКА за 400 тыс. В борьбе за выживание помогут арендованные перед закрытием летнего окна Грицаенко и Мелкадзе.