Есть надежда, что молодых талантов у нас станет больше. Пока на уровне ФНЛ.

Ещё один лимит в российском футболе. Его не заметили, а он уже работает

О лимите на легионеров в российском футболе знают все, этим самым футболом хотя бы мало-мальски интересующиеся. Сколько он существует, приобретая те или иные формы, столько и обсуждается, то вяло, то яростно, с пеной у рта. Единого мнения, полезная это мера для развития футбола или, наоборот, вредная, в болельщицком и экспертном сообществах так и не сформировалось (и уже, пожалуй, не сформируется – слишком полярны позиции спорящих).

О новой инициативе РФС в защиту «отечественного производителя» пока слышали немногие. А она уже активно претворяется в жизнь – на «минус первом этаже» системы профессиональных лиг.

Весной в регламенте первенства ФНЛ появился пункт, обязующий тренеров команд-участниц использовать футболистов молодёжного возраста. Согласно ему, клубы должны были обеспечить участие в матче (нахождение на футбольном поле на протяжении всего игрового времени) минимум одного футболиста не старше 1998 года рождения. Позже статья была скорректирована: в частности, в ней появилось разрешение делить «лимитные» 90 минут поровну между двумя юниорами (по 45 на брата) и был добавлен ряд исключений – на случай травм у двух и более игроков, вызовов в сборные и т.д. Для особых случаев даже была внедрена дополнительная, пятая замена.

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Смысл локальной реформы понятен – обеспечить игровой практикой, пускай даже где-то вопреки здоровой конкуренции, как можно большее число перспективной молодёжи – потенциальных кандидатов в различные сборные страны. Если фарм-клубы «Спартака» или «Краснодара», то же «Чертаново» к этому подталкивать и не нужно было (и так комплектуются собственными воспитанниками), то в более «взрослых», автономных клубах доверия молодым несравнимо меньше. Новый лимит призван был стимулировать вливание свежей крови в артерии команд. Пусть даже где-то искусственное, преждевременное.

Естественно, что с наибольшим скепсисом нововведение восприняли тренеры среднего и старшего поколения, привыкшие решать задачи опытными, хорошо знакомыми бойцами. Для них предписание РФС – головная боль, а «лишний» молодой – обуза. Однако решение принято – остаётся подчиниться, подстроиться и выполнять.

По прошествии четверти дистанции выяснилось, что «новые лимитчики» далеко не везде тянут команды вниз – кое-где энергично тащат вперёд. Предвижу скептические возражения: мол, настоящий талант и без регламентных поблажек пробьётся. Может, да. А может, и нет. Лотерея. В любом случае возможностей для реализации своего потенциала у молодёжи стало больше. Как следствие, в «лучшей лиге мира» прибавилось новых лиц, и некоторые уже заинтересовали клубы более высокого ранга.

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Если отталкиваться от количества «лимитчиков» в составе и суммарного объёма выделенного им игрового времени, можно констатировать: наибольшие неудобства инновация РФС доставила «Авангарду» (3 юниора в заявке), «Ротору», «Нефтехимику» (по 4), «Текстильщику», «Чайке» и «Армавиру» (по 5). Больше двух «янгстеров» за игру из этой шестёрки регулярно использует лишь «Армавир» — остальные со скрипом протискиваются в лимитные рамки. У курян в семи играх из 11 на поле находился всего один исполнитель молодёжного возраста.

Кому новые ограничения нипочём, так это «Чертаново», «Краснодару-2», «Химкам» и «Спартаку-2». На эту четвёрку приходится почти треть (33%) от общей массы игроков до 21 года в ФНЛ (173). Сразу видно, где академии работают эффективно, а где – непонятно как. Естественно, что в столичном регионе они и финансируются несравнимо лучше, чем на периферии. «Краснодар» — отдельная тема. Островок благополучия среди руин некогда мощной советской системы.

Вовлечённость молодёжи в процесс напрямую зависит от турнирных приоритетов. Логично, что в «Химках», стремящихся назад в РПЛ, она заметно ниже, чем в резервных командах «Спартака» или «Краснодара». У этих структур смысл жизни принципиально иной: готовить кадры для основы – это и по наполнению заявки, и по месту в таблице видно. «Краснодар-2» с 10-13 молодыми игроками ежетурно на поле занимает 17-е место в таблице, «Спартак-2» с 10-11 – восьмое, «Чертаново» с 6-8 – пятое, «Химки» с двумя – второе. Клубные приоритеты и взаимосвязь между количеством начинающих профи и турнирной успешностью – прослеживаются довольно чётко. Не будем забывать про «сквозные» заявки: в больших клубах молодёжь постоянно мигрирует между лигами. Лучшие регулярно уходят на повышение.

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В нынешнем сезоне отлично себя проявляют сразу два Алиева – Камран и Саид. У обоих уже по 5 точных ударов в первенстве, за «Химки» и «Луч» соответственно. Ценность достижений «владивостокского» Алиева повышает тот факт, что четыре из пяти голов он забил после выходов на замену. Упоминание про два результативных паса тоже будет уместно.

Очень интересный и разносторонний игрок растёт в недрах «Спартака». В 11 матчах Александр Руденко набрал «7+1», при том, что профильным нападающим не является (правый хав по специализации). Реализации парня (7 из 14 моментов) даже матёрые бомбардиры позавидуют. Ждём в основе?

Но главное открытие лета в ФНЛ – это, безусловно, Денис Макаров. Нападающий «Нефтехимика» уже в третьем туре обратил на себя внимание феноменальным голом со своей половины поля.

Разовым шедевром Макаров не ограничился, приведя количество результативных действий (9: 8+1) в соответствие с числом сыгранных матчей (9). Вы удивитесь, но и он по своему формату не форвард – крайний полузащитник. Просто очень бережно относится к каждому потенциально результативному эпизоду: в четырёх играх конвертация шанса в гол у Макарова составляла 100%! А серия из 7 голевых матчей как вам? И ему тоже 21, формально «лимитчик». И, пожалуй, самый явный кандидат на повышение в статусе.

«Тот же Макаров из «Нефтехимика», которого никто раньше не знал, может скоро оказаться в команде РПЛ, — подтверждает тренер «Химок» Андрей Талалаев. – Если зацепится, появится грамотный специалист, который будет понимать, как его подпускать. Такой, как Газзаев, Сёмин, Валентин Козьмич Иванов. ФНЛ позволяет вратарям сделать резкий скачок через лигу. Но и те, кто забивает, могут его совершить – при условии, что попадут в нужные руки».

В последние годы ФНЛ нечасто снабжала яркими, незаурядными личностями вышестоящую лигу. Есть надежда, что теперь её привлекательность в глазах скаутов серьёзных клубов и простого зрителя повысится. За молодыми, растущими, своими всё же интереснее наблюдать, чем за пресыщенными жизнью, возрастными «шабашниками». Или нет?