Егоров не сдаётся. Устроил сборы для судей, часами разбирал с ними все ошибки

На прошлой неделе Александр Егоров публично получил поддержку президента РФС, после чего стало понятно, что он продолжит трудиться на своём посту. Но совсем недавно его позиции казались очень шаткими.

— Перед паузой в чемпионате прошла ваша встреча с руководителями клубов РПЛ. Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сказал, что 85% приехавших было серьёзно озабочены ситуацией с судейством. Вы были удивлены такой реакцией?

— Ситуация и у меня самого на сто процентов вызывает бурю возмущений. В этом нет никакой новости. Сами прекрасно понимаете, что были ошибки. В том числе резонансные. Как человек, который отвечает за результат, я где-то недоработал. В плане подготовки что-то сделали неправильно.

— Какие вопросы вам задавали на той встрече?

— Вопросы обычно клубы задают одни и те же: почему там так, а здесь вот так? Но я не имею права в деталях говорить о том, что происходило на той встрече. Что было за теми дверями, там и осталось.

Скажу другое — во время паузы в чемпионате мы провели сбор. В основном он был посвящён теории — хватало, о чём поговорить. Провели индивидуальные беседы и вместе проанализировали, почему так всё произошло.

Тест. Самые жёсткие фразы в адрес арбитров РПЛ. Угадай, кто это сказал? Не только Семак называл судей «козлами». Представляем вам сборник «золотых» цитат.

— Можно поподробнее?

— В рамках сбора мы провели тренировку на поле, а также попробовали новый тест по физподготовке. Но основной упор на сборах был сделан на теоретических занятиях, которые в общей сложности заняли около 10 часов. Проходили они примерно в таком формате: собравшиеся просматривали эпизод, затем арбитры из зала по очереди высказывали своё мнение. Далее про эпизод говорил непосредственный участник матча. Наша цель – прийти к единой трактовке, это самое важное, и такое упражнение очень полезное. Для обсуждения брали резонансные моменты, все их разобрали.

— К чему пришли?

— Природа ошибок разная, и одним предложением тут не ответишь. Кто-то недобежал или занял не ту позицию, где-то было плохое взаимодействие внутри бригады.

— Пример приведёте?

— Например, дисциплинарная линия в игре «Спартак» — «Сочи». Не дали удаление за вторую жёлтую в игре «Ростов» — «Спартак». В той же игре не назначили пенальти на Фернандо. В матче «Урал» — «Ростов» тоже был не назначен пенальти, не показана красная карточка в игре ЦСКА — «Сочи»…

— Как считаете, в чём основная причина такого количества ошибок на старте сезона?

— С теми арбитрами, на которых мы делали ставку, случился сбой. В первом туре одна ошибка, во втором другая — вот и пошло всё как снежный ком. Мы не могли оставаться спокойными. К сожалению, были и другие ошибки. Сказать тут нечего, нужно работать и работать. Мы на последнем рубеже, цена ошибка большая. Просто это были не наши дни.

Оставьте свои теории заговоров: от судейства страдает и «Зенит» Этот сезон уже освистан.

Возьмём матч ЦСКА — «Сочи». Виталий Мешков не показал жёлтую карточку за нарушение, после которого заменили Сигурдссона. За тот эпизод мы получили больше всего критики. Не за момент с Чаловым, когда ему разбили лицо, — там ничего не было видно. Но эпизод с Сигурдссоном был открыт. Именно такие моменты всех бесят и настраивают против нас.

— Можете объяснить решение Мешкова не показать карточку в том эпизоде?

— Я его спрашиваю: «Ты же видел момент, почему не даёшь карточку?». Он отвечает: «Я завис… Сам потом смотрю, врачи вышли, замена, и жёлтую карточку надо показать». Но не даёт. Нет, я всё понимаю, есть моменты, когда судья находится в неудобной позиции, но тут… Тут у меня объяснений просто нет.

— Как вы поняли фразу «завис»? Задумался или что?

— Я вам дословно передал, о чём мы говорили с Виталием. Есть такие вещи, которые просто невозможно объяснить. Говоря простыми словами, человек просто плохо выполнил свою работу. Если углубляться в анализ, наверное, в чём-то снизил к себе требования. Будем вводить молодых ребят, которые составят конкуренцию. Более опытным судьям придётся встряхнуться и приложить все силы, чтобы соответствовать уровню РПЛ.

— То есть дело в первую очередь в психологии?

— Тут комплекс всего. И психология, и недонастрой. Может быть, кто-то внутри себя делит игры на важные и неважные. Посмотрите на дерби, все центральные матчи прошли без ключевых ошибок, на всех было качественное судейство. Но когда приезжают команды из нижней части, кто-то думает: «Ага, тут я на опыте отсужу». В этом главная ошибка. Футбол такого не прощает. Дашь слабинку — всё, сто процентов возникнет проблема.

— Уровень контроля за судьями за последнее время как-то изменился?

— Нет, он никогда не снижался. Отсматриваем все матчи в записи, в режиме онлайн получаем все главные моменты. Потом в департаменте после каждого тура тоже просматриваем все игры. Если не иду на стадион, смотрю её по телевизору. И в Премьер-Лиге, и в ФНЛ, и даже, если качество записи позволяет, в ПФЛ. О том, что снизился уровень контроля, речи быть не может.

«Судейство – позор! Послушаем Егорова-фантазёра!» Мощнейший спич Дзюбы По окончании матча «Зенит» – «Ахмат» досталось судье Алексею Матюнину и его начальнику Александру Егорову.

— Было ощущение, после вашей встречи с руководителями клубов могут наступить изменения в руководстве судейского корпуса. У вас не было таких опасений?

— Меня может уволить только президент РФС. А он в тот же день ответил на все слухи. Лига не имеет права вмешиваться в эти вопросы. У нас был хороший диалог, я выслушал обоснованные претензии.

В целом у меня работа такая: выиграла команда — довольны, не выиграла — недовольны. Главное, что я сам собой недоволен. У меня к себе есть вопросы.

— Какие они?

— Моя задача – объяснить своим подопечным, как правильно трактовать тот или иной эпизод. И если судья допускает ошибку, то, возможно, я что-то недообъяснил, недоразжевал. В любой судейской ошибке есть и моя вина как руководителя.

— В чём заключается ваш план улучшения судейства?

— В том, чтобы не совершать ошибок, которые непонятны никому. Для этого мы провели работу на сборах, всё проанализировали. План — это же не про то, что надо продать сегодня 10 кг, а завтра 20 кг. План — это то, что мы отрабатывали на сборах, надо его реализовать на практике. Если скажу, что в 9-м туре мы запланировали допустить две ошибки, в 10-м одну, а в 11-м вообще ни одной — надо мной все будут смеяться.

— Вы говорили, что в РПЛ начнут привлекать новых судей. Кто они?

— Планируем ввести четырёх ребят. 19-го числа будет исполком, надеемся, после этого их объявим. Не буду пока говорить фамилии, вдруг что-то пойдёт не так. Они сейчас судят ФНЛ.

— Появление женщин возможно?

— В том сезоне Пустовойтова готовилась к ЧМ, мы дали ей несколько игр ПФЛ и молодёжного первенства. По нашему мнению, опыт не самый удачный — тяжеловато женщине судить мужской футбол. По крайней мере у нас. Если они будут готовы, мы рассмотрим этот вариант. У нас есть молодые девушки, которые работали на Кубке ФНЛ. Если вырастут, с удовольствием их привлечём.

— Если резюмировать: верите, что негатива вокруг судейства в ближайшее время станет меньше?

— Надеемся. Иначе для чего мы всё это делали? У нас уже пошли качественные изменения. Перед перерывом было два тура, где ребята отработали очень качественно. Наши позитивные сдвиги — дерби перед перерывом.

— То есть считаете, всё пришло в стабильную точку, после которой всё придёт в норму?

— Надеюсь… Надеюсь.