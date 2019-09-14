«Сегодня мы играли дерьмово». Это оценка от лучшего бомбардира «Спартака»

После матча «Спартак» — «Урал», который красно-белые проиграли, ничего глобально интересного сказано не было. Но некоторые моменты выделим.

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов пообещал ответить на критику победами.

— Первый тайм отыграли неплохо, хорошая скорость, темп. Был активный отбор, прессинг. Второй тайм начали неудачно, позволяли сопернику пользоваться пространством. Не удалось сравнять счёт, старались, хотели, но, к сожалению, атаки были не так продуманы, чтобы их завершить. Жиго выдвинулся вперёд, но этого мало.

— Почему выпустили Рассказова?

— Потому, что видел, что Ещенко не так активен. Нужно было прикрыть правый фланг, плюс он активен в атаке. В перерыве мы говорили о том, чтобы мы были более агрессивны, проводили атаки более точно. Понимали, что «Урал» будет пытаться сравнять счёт, нужно было строго сыграть в обороне, но не удалось.

— Фанаты активно призывают уволить вас. Что можете ответить?

— Каждый проигрыш «Спартака» — каждый раз одно и то же. Я могу ответить только победами.

Центр полузащиты «Спартака» — кошмар. Потрачена куча денег, но структуры нет Главные проблемы — при игре «Спартака» без мяча.

Герой матча Отман Эль-Кабир, забивший красивый гол в результате индивидуальных действий, отметил, что игра один в один — его фишка.

— Честно говоря, первые 20-30 минут мы слишком уважали «Спартак», опускаясь назад и позволяя им проводить с мячом больше времени. После гола мы сказали друг другу оказывать на них больше давления, и после этого стали играть в свой футбол. Они занервничали и начали играть длинными передачами, и мы завладели контролем над игрой.

— Что изменилось во втором тайме?

— Во втором тайме очень помогает, когда выходишь из раздевалки, забиваешь быстрый гол и счёт становится 1:1. У вас появляется уверенность. После этого у нас было больше шансов в этой игре, мы заслужили победить.

— Опишите свой гол, как удалось забить с такого острого угла?

— Был хороший пас за спину защитнику. Игра один в один — это моя фишка, я просто обыграл защитника. Угол был непростым, но я увидел пространство и забил гол.

Удивительный гол «Спартаку»: оборону и вратаря наказали, как детей Ещенко, до свидания!

— Когда поверили, что реально выиграть?

— После 1:1 я подумал, что у нас есть шанс оказывать давление на «Спартак», и мы показывали хорошие результаты до этого. Мы верили в себя, и в конце концов добились победы. Мы наслаждаемся этим моментом, а завтра начнём новую неделю. Впереди много сложных игр против топ-команд, это будет непростой месяц. Мы немного порадуемся и снова сфокусируемся на следующих играх.

— Что сказал Парфёнов в перерыве?

— В перерыве тренер сказал нам оказывать больше давления. Мы заметили, что как только начинаем давить, они играют длинными передачами. Думаю, у нас было преимущество, потому что центральные защитники и нападающие у них были не так хороши. В конце второго тайма это сработало.

— Почему удачно играете со «Спартаком» именно в Москве?

— Не знаю. Хороший вопрос, но у меня нет объяснения. Не сказал бы, что «Спартак» как-то изменился по сравнению с предыдущим сезоном. Мы снова выиграли, у меня нет объяснения, но все отлично

Капитан «Спартака» Георгий Джикия выразил доверие главному тренеру и заметил, что на поле находился не Кононов, а футболисты.



— Гол подломил команду, и поэтому игра поменялась. У нас есть нападающие. Понсе сегодня играл не с первых минут, так как недавно присоединился к команде после своей сборной. Что касается Бакаева, то, понятно, он не нападающий, справа крутит-вертит, но надо немного другое делать впереди, потому что «Спартак», при всем уважении, не Тула. И это касается всех атакующих, потому что лучший бомбардир у нас Жиго. Впереди не получается у нас, но и сзади много пропускаем. Опять же, будем разбираться, скажу, что завтра у нас будет достаточно серьёзный разговор. Завтра встреча с болельщиками, открытая тренировка, к нам будет много вопросов. Будем на них отвечать.

— Есть ли комплекс перед командами Парфенова?

— Нет никакого комплекса. Это случайно так получается.

— Почему Жиго пошёл в атаку?

— Жиго любит подключаться. Мы проигрывали, понятное дело, что терять было нечего. Он хорошо идёт в борьбу, и решили играть в длинные передачи, чтобы он поборолся впереди. Это не первый раз, так что в такие моменты ничего странного или необычного в этом нет. Если бы нас устраивал счёт, он бы туда не пошёл и спокойно играл на своей позиции.

— Болельщики требуют увольнения Кононова. Что можете сказать?

— Согласитесь, когда «Спартак» проигрывает дома «Уралу», это достаточно странно. По сути, тренер особо ни при чём, на поле играем мы. Ммогу сказать, что мы полностью доверяем тренеру. Мы стараемся на тренировках выполнять его требования и играть в тот футбол, в который он хочет играть. Что-то получается, что-то нет. Сегодня Олег Георгиевич — главный тренер «Спартака», я — игрок «Спартака». Понятно, что это всё временно, и когда-то что-то закончится, но пока мы вместе, мы будем смотреть друг на друга с высоко поднятой головой и честно делать свою работу. А если что-то нас будет не устраивать, то мы будем это высказывать друг другу.

— В раздевалке был разговор?

— Все прекрасно видели, что мы задержались. Был разговор. Разговор был о поражении в домашнем матче.

— Завтра открытая тренировка. Фанаты могут начать прессовать тренера.

— Я его поддержу.

— Сегодня играли по другой схеме?

— Все знают, что у нас появился новый футболист. Мы сегодня впервые использовали 4-3-3. При любом перестроении нужно время. Будем играть так, как сказал Олег Георгиевич. Будем стараться быстрее впитать то, что он пытается до нас донести. Хочется, чтобы «Спартак» побеждал. С моей стороны будет некорректно сейчас разбирать, кто на какой позиции сейчас бегал, потому что я сам не разобрался. Будет разбор, где мы все изучим. Нам скажут, кто где должен располагаться.

— Ощущаете дополнительную ответственность, как капитан?

— Я готов к ответственности капитана, не снимаю её себя. Я первый, кто виноват. Буду нести за всех ответственность и за себя.

Алекс Краль поделился эмоциями от первого матча за «Спартак» и признал свою ошибку после которой был забит второй гол.

— Какие эмоции после первого матча?

— Не самые хорошие, потому что мы проиграли. Но были хорошие болельщики, которые поддерживали нас весь матч. Надеюсь, в следующем матче мы победим.

— Второй гол забили после вашей ошибки?

— Это правда. Я хотел подобрать мяч и что-то сделать, потому что мы не били по воротам, у нас мало что получалось. Но они перехватили мяч, после чего и забили.

— Где вам удобнее всего играть?

— Моя любимая позиция в центре поля. Обычно играю, меняя позицию, постоянно перемещаясь с одной на другую. Сегодня пытался быть креативным.

— Было тяжело играть из-за того, что недавно в команде?

— Да. Я пока провёл только пару тренировок с командой. Тренировки были тактические. Нужно побольше времени, чтобы привыкнуть к ребятам, узнать друг друга получше.

— Ощутили разницу между Россией и Чехией?

— Да. Здесь у тебя больше времени на всё, потому что в Чехии интенсивный прессинг. Но игроки в российской лиге сильнее индивидуально, чем в Чехии.

Ни кружевного футбола, ни результата. Что с тобой не так, «Спартак»? Проиграли дома «Уралу». Причём по делу.

Ну а автор единственного спартаковского гола в матче и лучший бомбардир команды Самуэль Жиго высказался максимально самокритично.

— Сегодня фанаты свистели. Как ощущали себя?

— Это нормально. Сегодня мы играли дерьмово. Если бы я был на трибуне, я бы вёл себя также. В моменте со вторым голом мы сыграли слабо. Оставили игрока один в один…

— Во втором тайме вы пошли в нападение. Сами решили?

— Решил попробовать забить. Посоветовался с Джикией, а тренер согласился.

— Вы теперь лучший бомбардир команды…

— Мои четыре гола — это хорошо. Но обороняется и атакует вся команда. Проблема в том, что мы много пропускаем. Нужно сыграть хотя бы один матч на ноль.

Я пытался сегодня выложиться на сто процентов, как и всегда. Но провёл не самую лучшую игру. Нужно постоянно быть сфокусированным и не давать себе расслабляться.